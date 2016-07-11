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Судьи
Главный судья:
Евгений Турбин (Дмитров)
Материалы

Балтика - Шинник

11.07.2016, Понедельник, 20:00 мск Калининград, стадион Балтика Россия. ФНЛ, 1 тур Балтика - Шинник
Россия. ФНЛ (2015/2016)
38 тур
21 мая, суббота 13:00 Балтика 0:3 Шинник
1 тур
11 июля, суббота 18:30 Шинник 0:1 Балтика
Россия. ФНЛ (2014/2015)
34 тур
30 мая, суббота 14:00 Балтика 1:1 Шинник
1 тур
6 июля, воскресенье 18:00 Шинник 2:1 Балтика
Россия. ФНЛ (2013/2014)
38 тур
15 мая, четверг 20:00 Балтика 2:2 Шинник
1 тур
7 июля, воскресенье 19:00 Шинник 1:1 Балтика
Россия. ФНЛ (2012/2013)
28 тур
15 апреля, понедельник 20:00 Балтика 0:0 Шинник
12 тур
17 сентября, понедельник 20:00 Шинник 0:2 Балтика
Россия. ФНЛ (2011/2012)
Второй этап, 22 тур
19 августа, пятница 18:30 Шинник 0:3 Балтика
Второй этап, 3 тур
15 апреля, пятница 19:30 Балтика 0:1 Шинник
Россия. Кубок (2011/2012)
1/32 финала
4 июля, понедельник 18:30 Шинник 2:1 Балтика
Россия. Первый дивизион 2010
40 тур
6 ноября, суббота 14:00 Шинник 1:1 Балтика
19 тур
6 июля, вторник 19:30 Балтика 0:1 Шинник
Россия. Первый дивизион 2009
37 тур
22 октября, четверг 18:30 Шинник 0:0 Балтика
17 тур
24 июня, среда 20:30 Балтика 0:2 Шинник
Чемпионат России 1998
27 тур
3 октября, суббота 00:00 Балтика 3:1 Шинник
12 тур
17 июня, среда 00:00 Шинник 3:1 Балтика
Чемпионат России 1997
25 тур
30 августа, суббота 00:00 Шинник 4:0 Балтика
8 тур
3 мая, суббота 00:00 Балтика 1:1 Шинник
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Динамо М 38 26 9 3 64:25 +39 87
2. Тосно 38 21 12 5 63:30 +33 75
3. Енисей 38 19 6 13 54:42 +12 63
4. СКА-Хабаровск 38 15 14 9 45:33 +12 59
5. Тамбов 38 15 12 11 42:34 +8 57
6. Спартак-2 38 15 11 12 56:43 +13 56
7. Кубань (ЛФЛ) 38 14 13 11 44:37 +7 55
8. Шинник 38 15 9 14 41:39 +2 54
9. Тюмень 38 14 11 13 48:43 +5 53
10. Факел 38 14 11 13 38:40 -2 53
11. Химки 38 11 16 11 40:47 -7 49
12. Волгарь 38 12 9 17 39:49 -10 45
13. Зенит-2 38 9 16 13 44:51 -7 43
14. Балтика 38 9 15 14 25:35 -10 42
15. Сибирь 38 9 15 14 31:46 -15 42
16. Луч 38 9 15 14 27:41 -14 42
17. Мордовия 38 11 7 20 39:50 -11 40
18. Сокол 38 8 15 15 34:53 -19 39
19. Спартак Нч 38 7 17 14 26:37 -11 38
20. Нефтехимик 38 6 9 23 28:53 -25 27
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    Рейтинг: +1768

    himik2-62 11 июля 2016, 22:39

    чё за хрень со счётом?

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