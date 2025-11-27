28 ноября в рамках 21 тура Первой лиги «Черноморец» примет «Шинник». Команды находятся в плотной части турнирной таблицы и продолжают борьбу за более комфортные позиции. Южане делают ставку на аккуратный футбол и стараются минимизировать риски, однако в последних турах регулярно допускают огрехи в обороне. Ярославский клуб действует более прагматично, стараясь контролировать темп и извлекать максимум из немногочисленных моментов. В таких условиях матч обещает быть напряженным и тактически насыщенным, с акцентом на борьбу за центр поля и позиционное терпение.

«Черноморец»

Команда располагается на 13 месте и имеет 21 очко после 20 туров. Последние результаты показывают нестабильность: всего 4 забитых мяча в пяти встречах при 6 пропущенных. «Черноморец» пропускает в четырех матчах подряд, что указывает на проблемы с концентрацией в обороне. При этом дома коллектив чувствует себя увереннее и не проигрывает в 6 из 8 последних игр на своем поле. Основной атакующей силой остается Саид Алиев, отличившийся 8 раз в сезоне, однако поддержки в нападении ему часто не хватает.

«Шинник»

Гости идут на 11 позиции, набрав 26 очков. В пяти последних матчах команда забила 7 голов при 5 пропущенных, демонстрируя более стабильный баланс между атакой и обороной. «Шинник» не проигрывает в 5 из 7 последних встреч и способен навязать сопернику строгий ритм. Даже нулевая ничья в прошлом туре не испортила общего впечатления от игры, так как команда сохраняет дисциплину и эффективно использует свои сильные стороны. Лучшим бомбардиром является Даниил Корнюшин с 4 голами.

Факты о командах

«Черноморец»

Не проигрывает в 6 из 8 последних домашних матчей

В среднем: 0.80 забито, 1.20 пропущено за игру

Пропускает в 4 последних матчах подряд

«Шинник»

Не проигрывает в 5 из 7 последних встреч

В среднем: 1.40 забито, 1.00 пропущено за игру

Забивает в 4 из 5 последних матчей

Прогноз на матч «Черноморец» – «Шинник»

С учетом текущей формы и статистики можно говорить о небольшом преимуществе «Шинника» за счет большей стабильности и эффективности в атаке. «Черноморец» будет делать упор на плотную оборону и игру от соперника, однако регулярные пропущенные мячи создают дополнительные риски. Скорее всего, встреча пройдет в осторожном ключе с ограниченным числом голевых моментов, где гости будут ближе к положительному результату.

Прогноз: Фора «Шинника» (0) – коэффициент 1.88