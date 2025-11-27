Введите ваш ник на сайте
«Черноморец» – «Шинник»: прогноз и ставки на матч 28 ноября с коэффициентом 1.88

27 ноября 2025 8:33
Черноморец - Шинник
28 нояб. 2025, пятница 19:00 | Россия. PARI Первая лига, 21 тур
Перейти в онлайн матча
1.88
Фора «Шинника» (0)
Сделать ставку

28 ноября в рамках 21 тура Первой лиги «Черноморец» примет «Шинник». Команды находятся в плотной части турнирной таблицы и продолжают борьбу за более комфортные позиции. Южане делают ставку на аккуратный футбол и стараются минимизировать риски, однако в последних турах регулярно допускают огрехи в обороне. Ярославский клуб действует более прагматично, стараясь контролировать темп и извлекать максимум из немногочисленных моментов. В таких условиях матч обещает быть напряженным и тактически насыщенным, с акцентом на борьбу за центр поля и позиционное терпение.

«Черноморец»

Команда располагается на 13 месте и имеет 21 очко после 20 туров. Последние результаты показывают нестабильность: всего 4 забитых мяча в пяти встречах при 6 пропущенных. «Черноморец» пропускает в четырех матчах подряд, что указывает на проблемы с концентрацией в обороне. При этом дома коллектив чувствует себя увереннее и не проигрывает в 6 из 8 последних игр на своем поле. Основной атакующей силой остается Саид Алиев, отличившийся 8 раз в сезоне, однако поддержки в нападении ему часто не хватает.

«Шинник»

Гости идут на 11 позиции, набрав 26 очков. В пяти последних матчах команда забила 7 голов при 5 пропущенных, демонстрируя более стабильный баланс между атакой и обороной. «Шинник» не проигрывает в 5 из 7 последних встреч и способен навязать сопернику строгий ритм. Даже нулевая ничья в прошлом туре не испортила общего впечатления от игры, так как команда сохраняет дисциплину и эффективно использует свои сильные стороны. Лучшим бомбардиром является Даниил Корнюшин с 4 голами.

Факты о командах

«Черноморец»

  • Не проигрывает в 6 из 8 последних домашних матчей
  • В среднем: 0.80 забито, 1.20 пропущено за игру
  • Пропускает в 4 последних матчах подряд

«Шинник»

  • Не проигрывает в 5 из 7 последних встреч
  • В среднем: 1.40 забито, 1.00 пропущено за игру
  • Забивает в 4 из 5 последних матчей

Личные встречи
35% (6)
24% (4)
41% (7)
15
Забитых мячей
15
0.88
В среднем за матч
0.88
2:1
Крупнейшая победа
3:2
Самый результативный матч:  2:3
Самая крупная ничья:  1:1
Россия. PARI Первая лига, 7 тур
Шинник
1 : 0
30.08.2025
Черноморец
Россия. Первая лига, 31 тур
Шинник
0 : 2
03.05.2025
Черноморец
Россия. Первая лига, 17 тур
Черноморец
0 : 1
03.11.2024
Шинник
Россия. Первая лига, 23 тур
Черноморец
1 : 0
18.03.2024
Шинник
Россия. Первая лига, 9 тур
Шинник
2 : 1
09.09.2023
Черноморец
Россия. ФНЛ, 38 тур
Шинник
1 : 0
07.11.2011
Черноморец
Россия. ФНЛ, 18 тур
Черноморец
2 : 3
27.06.2011
Шинник
Россия. Первый дивизион, 22 тур
Черноморец
1 : 1
29.07.2009
Шинник
Россия. Первый дивизион, 2 тур
Шинник
0 : 1
31.03.2009
Черноморец
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Черноморец
2 : 1
01.11.2003
Шинник
Россия. Премьер-лига, 1 тур
Шинник
1 : 1
16.03.2003
Черноморец
Чемпионат России, 30 тур
Черноморец
1 : 1
08.11.1999
Шинник
Чемпионат России, 1 тур
Шинник
1 : 0
03.04.1999
Черноморец
Чемпионат России, 19 тур
Черноморец
2 : 1
01.08.1998
Шинник
Чемпионат России, 4 тур
Шинник
0 : 0
18.04.1998
Черноморец
Чемпионат России, 20 тур
Черноморец
1 : 0
30.07.1997
Шинник
Чемпионат России, 3 тур
Шинник
1 : 0
02.04.1997
Черноморец
Прогноз на матч «Черноморец» – «Шинник»

С учетом текущей формы и статистики можно говорить о небольшом преимуществе «Шинника» за счет большей стабильности и эффективности в атаке. «Черноморец» будет делать упор на плотную оборону и игру от соперника, однако регулярные пропущенные мячи создают дополнительные риски. Скорее всего, встреча пройдет в осторожном ключе с ограниченным числом голевых моментов, где гости будут ближе к положительному результату.

Прогноз: Фора «Шинника» (0) – коэффициент 1.88

1.88
Фора «Шинника» (0)
Автор: Бестужев Павел
Россия. PARI Первая лига Шинник Черноморец
  • Читайте нас: 