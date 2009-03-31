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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Шинник - Черноморец
Шинник - Черноморец: обзор матча 31 марта 2009
Шинник
31.03.2009, вторник, 18:30
Россия. Первый дивизион, 2 тур
0 : 1
Завершен
Черноморец
47'
Р. Орещук
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шинник - Черноморец
Желтая карточка
А. Пучков
Замена
В. Чадов
️️️️
Р. Орещук
Желтая карточка
А. Агапов
Замена
С. Резников
️️️️
М. Бурченко
Желтая карточка
А. Каркаев
Замена
А. Каркаев
️️️️
Ж. Каратляшев
Желтая карточка
С. Яшин
Вторая желтая
Г. Олексич
Желтая карточка
М. Бурченко
Замена
А. Сухов
️️️️
А. Ндри
Замена
Н. Бурмистров
️️️️
Р. Монарев
ГОЛ! 0:1!
Р. Орещук
Замена
М. Емкужев
️️️️
К. Бельков
Замена
М. Бузникин
️️️️
Б. Аджинджал
Желтая карточка
Г. Олексич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шинник
30
Сергей Песьяков
ВР
2
Алли Ндри
ЛЗ
0
Геннадий Олексич
ЦЗ
0
Емидио Ромалье Рикардо Силва
ЦЗ
99
Сергей Кабанов
ЦЗ
25
Андрей Бочков
ОП
22
Евгений Кузнецов
ЦП
18
Сергей Яшин
ЦП
22
Беслан Аджинджал
ЦП
8
Максим Бурченко
ЦП
31
Роман Монарев
(К)
ЦФ
Главный тренер
Сергей Павлов
Черноморец
16
Александр Агапов
ВР
4
Михаил Лунин
ЦЗ
8
Константин Бельков
(К)
ЦЗ
19
Александр Коваленко
ЦЗ
30
Алексей Пучков
ЦЗ
3
Игорь Удалый
ЦЗ
23
Игорь Калешин
ЦЗ
8
Кирилл Кочубей
ЦП
11
Алексей Едунов
ЦП
9
Роман Орещук
ЦФ
10
Жумалдин Каратляшев
ЦФ
Главный тренер
Николай Южанин
Шинник
27
Сергей Правкин
ВР
16
Милан Вьештица
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
20
Роман Войдель
ЛП
6
Станислав Резников
ЦП
18
Никита Бурмистров
ПВ
15
Максим Бузникин
ЦФ
Черноморец
20
Артем Маргарян
ВР
3
Мурат Емкужев
ЦЗ
14
Алим Каркаев
ЛП
14
Антон Сахаров
ЦП
7
Игорь Бырлов
ЦП
15
Вячеслав Чадов
ЦФ
4-1-4-1
30
Песьяков
2
Ндри
0
Рикардо Силва
99
Кабанов
0
Олексич
25
Бочков
22
Кузнецов
22
Аджинджал
8
Бурченко
18
Яшин
31
Монарев
3-2-2-2
16
Агапов
30
Пучков
3
Удалый
23
Калешин
8
Бельков
19
Коваленко
8
Кочубей
11
Едунов
10
Каратляшев
9
Орещук
8
Бурченко
6
Резников
6
Резников
8
Бурченко
22
Аджинджал
15
Бузникин
15
Бузникин
22
Аджинджал
2
Ндри
33
Сухов
33
Сухов
2
Ндри
31
Монарев
18
Бурмистров
18
Бурмистров
31
Монарев
8
Бельков
3
Емкужев
3
Емкужев
8
Бельков
10
Каратляшев
14
Каркаев
14
Каркаев
10
Каратляшев
9
Орещук
15
Чадов
15
Чадов
9
Орещук
Остались в запасе
Шинник
Черноморец
27
Сергей Правкин
ВР
16
Милан Вьештица
ЦЗ
20
Роман Войдель
ЛП
Главный тренер
Сергей Павлов
20
Артем Маргарян
ВР
14
Антон Сахаров
ЦП
7
Игорь Бырлов
ЦП
Главный тренер
Николай Южанин
Остались в запасе
27
Сергей Правкин
ВР
16
Милан Вьештица
ЦЗ
20
Роман Войдель
ЛП
Остались в запасе
20
Артем Маргарян
ВР
14
Антон Сахаров
ЦП
7
Игорь Бырлов
ЦП
Главный тренер
Сергей Павлов
Главный тренер
Николай Южанин
Статистика матча Шинник - Черноморец
3
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
- : -
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
Шинник
Россия. Кубок, 1/2 финала
Нижний Новгород
4 : 0
14.10.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Шинник
2 : 0
10.10.2026
Текстильщик
Черноморец
Россия. PARI Первая лига, 34 тур
Черноморец
2 : 1
16.05.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 33 тур
Чайка
0 : 2
08.05.2026
Черноморец
Россия. PARI Первая лига, 32 тур
Черноморец
1 : 3
02.05.2026
Родина
Россия. PARI Первая лига, 31 тур
Черноморец
0 : 1
26.04.2026
Сокол
Россия. PARI Первая лига, 30 тур
Нефтехимик
4 : 0
22.04.2026
Черноморец
Информация о матче
Главный судья:
Эдуард Малый
(Волгоград)
Помощники судьи:
Дмитрий Колосков и Валерий Данченко (оба Уфа)
Стадион:
Шинник
Посещаемость:
2300 из 22990 зрителей (10%)
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