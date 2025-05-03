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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Шинник - Черноморец
Шинник - Черноморец: обзор матча 03 мая 2025
Шинник
03.05.2025, суббота, 17:00
Россия. Первая лига, 31 тур
0 : 2
Завершен
Черноморец
5'
Г. Гузина
45+1'
Г. Гузина
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шинник - Черноморец
80'
Желтая карточка
Г. Жилкин
78'
Замена
Д. Фомин
️️️️
Е. Иванов
78'
Замена
А. Антонов
️️️️
М. Уридия
Замена
С. Альфред
️️️️
Д. Самойлов
70'
67'
Замена
И. Енин
️️️️
З. Юсупов
Замена
Р. Куль
️️️️
С. Гогуа
64'
Желтая карточка
А. Черный
47'
47'
Желтая карточка
Р. Акбашев
Желтая карточка
А. Косогоров
47'
Замена
В. Алейников
️️️️
Д. Сухомлинов
46'
45'
+1
ГОЛ! 0:2!
Г. Гузина
39'
Желтая карточка
А. Чичинадзе
Желтая карточка
А. Рукас
34'
Желтая карточка
Д. Самойлов
17'
5'
ГОЛ! 0:1!
Г. Гузина
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шинник
1
Михаил Опарин
ВР
30
Седрик Гогуа
ЦЗ
27
Артур Черный
ЦЗ
6
Андрюс Рукас
ЦЗ
2
Артемий Косогоров
ПЗ
50
Артем Голубев
ЦП
15
Дмитрий Самойлов
ЦП
20
Тимофей Шипунов
АП
8
Данила Сухомлинов
АП
97
Артем Малахов
ПВ
9
Захар Федоров
ЦФ
Главный тренер
Артем Булойчик
Черноморец
25
Ростислав Солдатенко
ВР
5
Виталий Стежко
ЦЗ
44
Анри Чичинадзе
ЦЗ
44
Стефан Милич
ЦЗ
21
Павел Горелов
ОП
64
Олег Ланин
ОП
99
Роман Акбашев
ЦП
22
Залимхан Юсупов
ЦП
8
Егор Иванов
ЦП
25
Мераби Уридия
ЦФ
30
Гедеон Гузина
ЦФ
Главный тренер
Олег Василенко
Шинник
51
Тимофей Митров
ВР
95
Денис Вамбольт
ВР
42
Джонатан Джон
ЦЗ
33
Артём Лавренков
ЦЗ
90
Павел Шакуро
ЦЗ
38
Василий Алейников
ОП
18
Никита Мирошниченко
ЦП
5
Вячеслав Зинков
ЦП
78
Руслан Куль
ПВ
29
Стивен Альфред
ЦФ
Черноморец
1
Даниил Фролкин
ВР
28
Григорий Жилкин
ЛЗ
17
Денис Фомин
ЦЗ
35
Иван Енин
ОП
77
Антон Антонов
ЦП
18
Даниил Гурченко
ПВ
4-2-3-1
1
Опарин
30
Гогуа
27
Черный
6
Рукас
2
Косогоров
50
Голубев
15
Самойлов
20
Шипунов
8
Сухомлинов
97
Малахов
9
Федоров
3-2-3-2
25
Солдатенко
5
Стежко
44
Чичинадзе
44
Милич
21
Горелов
64
Ланин
99
Акбашев
22
Юсупов
8
Иванов
30
Гузина
25
Уридия
8
Сухомлинов
38
Алейников
38
Алейников
8
Сухомлинов
30
Гогуа
78
Куль
78
Куль
30
Гогуа
15
Самойлов
29
Альфред
29
Альфред
15
Самойлов
8
Иванов
17
Фомин
17
Фомин
8
Иванов
22
Юсупов
35
Енин
35
Енин
22
Юсупов
25
Уридия
77
Антонов
77
Антонов
25
Уридия
Остались в запасе
Шинник
Черноморец
51
Тимофей Митров
ВР
95
Денис Вамбольт
ВР
42
Джонатан Джон
ЦЗ
33
Артём Лавренков
ЦЗ
90
Павел Шакуро
ЦЗ
18
Никита Мирошниченко
ЦП
5
Вячеслав Зинков
ЦП
Главный тренер
Артем Булойчик
1
Даниил Фролкин
ВР
28
Григорий Жилкин
ЛЗ
18
Даниил Гурченко
ПВ
Главный тренер
Олег Василенко
Остались в запасе
51
Тимофей Митров
ВР
95
Денис Вамбольт
ВР
42
Джонатан Джон
ЦЗ
33
Артём Лавренков
ЦЗ
90
Павел Шакуро
ЦЗ
18
Никита Мирошниченко
ЦП
5
Вячеслав Зинков
ЦП
Остались в запасе
1
Даниил Фролкин
ВР
28
Григорий Жилкин
ЛЗ
18
Даниил Гурченко
ПВ
Главный тренер
Артем Булойчик
Главный тренер
Олег Василенко
Статистика матча Шинник - Черноморец
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Урал
- : -
30.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
1 : 1
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
Шинник
Черноморец
Россия. PARI Первая лига, 34 тур
Черноморец
2 : 1
16.05.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 33 тур
Чайка
0 : 2
08.05.2026
Черноморец
Россия. PARI Первая лига, 32 тур
Черноморец
1 : 3
02.05.2026
Родина
Россия. PARI Первая лига, 31 тур
Черноморец
0 : 1
26.04.2026
Сокол
Россия. PARI Первая лига, 30 тур
Нефтехимик
4 : 0
22.04.2026
Черноморец
Информация о матче
Стадион:
Шинник
Посещаемость:
2705 из 22990 зрителей (11%)
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