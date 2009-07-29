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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Черноморец - Шинник
Черноморец - Шинник: обзор матча 29 июля 2009
Черноморец
29.07.2009, среда, 19:30
Россия. Первый дивизион, 22 тур
1 : 1
Завершен
Шинник
22'
А. Каркаев (П)
30'
Е. Ромалье Рикардо Силва
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Черноморец - Шинник
Желтая карточка
А. Сахаров
Замена
️️️️
А. Каркаев
Замена
️️️️
К. Саргсян
Замена
️️️️
Е. Кузнецов
Замена
️️️️
А. Селин
Желтая карточка
И. Удалый
Замена
️️️️
Ш. Бурзиев
Желтая карточка
И. Кот
Желтая карточка
Е. Ромалье Рикардо Силва
Желтая карточка
И. Калешин
Желтая карточка
С. Резников
ГОЛ! 1:1!
Е. Ромалье Рикардо Силва
Желтая карточка
А. Бочков
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Каркаев
Желтая карточка
С. Яшин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Черноморец
22
Игорь Кот
ВР
30
Алексей Пучков
ЦЗ
19
Александр Коваленко
ЦЗ
3
Игорь Удалый
ЦЗ
23
Игорь Калешин
ЦЗ
14
Алим Каркаев
ЛП
14
Антон Сахаров
ЦП
0
Алексей Селин
ЦП
0
Шамиль Бурзиев
ЦП
8
Кирилл Кочубей
ЦП
11
Карен Саргсян
ЦФ
Главный тренер
Эдуард Саркисов
Шинник
27
Сергей Правкин
ВР
2
Алли Ндри
ЛЗ
0
Емидио Ромалье Рикардо Силва
ЦЗ
16
Милан Вьештица
ЦЗ
20
Роман Войдель
ЛП
25
Андрей Бочков
ОП
22
Евгений Кузнецов
ЦП
6
Станислав Резников
ЦП
18
Сергей Яшин
ЦП
8
Максим Бурченко
ЦП
18
Никита Бурмистров
ПВ
Главный тренер
Иван Лях
4-5-1
22
Кот
30
Пучков
3
Удалый
23
Калешин
19
Коваленко
14
Каркаев
0
Селин
0
Бурзиев
8
Кочубей
14
Сахаров
11
Саргсян
3-1-5-1
27
Правкин
0
Рикардо Силва
16
Вьештица
2
Ндри
25
Бочков
22
Кузнецов
6
Резников
18
Яшин
8
Бурченко
20
Войдель
18
Бурмистров
Остались в запасе
Черноморец
Шинник
Главный тренер
Эдуард Саркисов
Главный тренер
Иван Лях
Главный тренер
Эдуард Саркисов
Главный тренер
Иван Лях
Статистика матча Черноморец - Шинник
5
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
4
Матчи команд
Черноморец
Россия. PARI Первая лига, 34 тур
Черноморец
2 : 1
16.05.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 33 тур
Чайка
0 : 2
08.05.2026
Черноморец
Россия. PARI Первая лига, 32 тур
Черноморец
1 : 3
02.05.2026
Родина
Россия. PARI Первая лига, 31 тур
Черноморец
0 : 1
26.04.2026
Сокол
Россия. PARI Первая лига, 30 тур
Нефтехимик
4 : 0
22.04.2026
Черноморец
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
- : -
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
Шинник
Россия. Кубок, 1/2 финала
Нижний Новгород
4 : 0
14.10.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Шинник
2 : 0
10.10.2026
Текстильщик
Информация о матче
Стадион:
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