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    Иван Лях

    Тренер
    Имя Иван
    Отчество Васильевич
    Фамилия Лях
    Гражданство Россия
    Дата рождения 14 января 1960
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Ростов (мол) 8 1 6 1
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    18.10.2014 Арсенал Т (мол) 2 : 1 Ростов (мол)
    24.10.2014 Амкар (мол) 4 : 1 Ростов (мол)
    30.10.2014 Ростов (мол) 0 : 3 Урал (мол)
    09.11.2014 Уфа (мол) 1 : 1 Ростов (мол)
    03.12.2014 Спартак М (мол) 0 : 2 Ростов (мол)
    27.11.2014 Ростов (мол) 0 : 2 Амкар (мол)
    07.12.2014 Ростов (мол) 0 : 1 Арсенал Т (мол)
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