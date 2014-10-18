Иван Лях - статистика
Тренер
|Имя
|Иван
|Отчество
|Васильевич
|Фамилия
|Лях
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|14 января 1960
|Имя
|Иван
|Отчество
|Васильевич
|Фамилия
|Лях
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|14 января 1960
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Ростов (мол)
|8
|1
|6
|1
|Дата
|Матч
|18.10.2014
|Арсенал Т (мол)
|2 : 1
|Ростов (мол)
|24.10.2014
|Амкар (мол)
|4 : 1
|Ростов (мол)
|30.10.2014
|Ростов (мол)
|0 : 3
|Урал (мол)
|09.11.2014
|Уфа (мол)
|1 : 1
|Ростов (мол)
|03.12.2014
|Спартак М (мол)
|0 : 2
|Ростов (мол)
|27.11.2014
|Ростов (мол)
|0 : 2
|Амкар (мол)
|07.12.2014
|Ростов (мол)
|0 : 1
|Арсенал Т (мол)