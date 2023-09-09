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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Шинник - Черноморец
Шинник - Черноморец: обзор матча 09 сентября 2023
Шинник
09.09.2023, суббота, 17:00
Россия. Первая лига, 9 тур
2 : 1
Завершен
Черноморец
14'
Н. Котин
59'
И. Андреев
58'
А. Антонов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шинник - Черноморец
Замена
М. Гащенков
️️️️
Д. Самойлов
78'
Желтая карточка
А. Семенов
66'
60'
Замена
В. Руденко
️️️️
А. Делькин
ГОЛ! 2:1!
И. Андреев
59'
58'
ГОЛ! 1:1!
А. Антонов
Замена
П. Кузнецов
️️️️
И. Соколов
55'
46'
Замена
И. Маклаков
️️️️
О. Красильниченко
Замена
В. Зинков
️️️️
Н. Котин
41'
ГОЛ! 1:0!
Н. Котин
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шинник
56
Александр Довбня
ВР
28
Андрей Семенов
ЛЗ
53
Никита Котин
ЦЗ
15
Дмитрий Шадринцев
ЦЗ
38
Василий Алейников
ОП
97
Артем Малахов
ЦП
8
Артем Самсонов
ЦП
15
Дмитрий Самойлов
ЦП
32
Игорь Соколов
ПП
55
Дмитрий Гузь
ЦФ
13
Илья Рубцов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Хомуха
Черноморец
1
Даниил Фролкин
ВР
3
Руслан Хагур
ЛЗ
3
Олег Красильниченко
ЛЗ
4
Никола Кумбурович
ЦЗ
79
Алексей Гречкин
ЦЗ
77
Антон Антонов
ЦП
88
Зикрула Магомедов
ЦП
10
Шамиль Саадуев
АП
90
Артем Делькин
ЦФ
9
Магомед Абакаров
ЦФ
18
Даниил Гурченко
ЦФ
Главный тренер
Константин Зырянов
Шинник
95
Денис Вамбольт
ВР
1
Сергей Беляев
ВР
44
Роман Шишков
ЦЗ
76
Евгений Стешин
ЦЗ
17
Эдуард Валиахметов
ПЗ
78
Павел Кузнецов
ЛВ
8
Дмитрий Малыхин
ОП
77
Михаил Гащенков
ЦП
5
Вячеслав Зинков
ЦП
16
Александр Ставпец
ПВ
99
Игорь Андреев
ЦФ
81
Эльдар Низамутдинов
ЦФ
Черноморец
16
Матвей Тюрин
ВР
4
Иван Маклаков
ЛЗ
17
Денис Фомин
ЦЗ
55
Владислав Кириленко
ЦЗ
93
Виктор Гараев
ЦЗ
9
Владислав Адаев
ЛВ
6
Юрий Будагян
ЦП
25
Станислав Басыров
ЦП
21
Никита Климов
ЦП
8
Никита Панамарев
ЦП
7
Дмитрий Коробов
АП
19
Владислав Руденко
ЦФ
3-1-4-2
56
Довбня
28
Семенов
15
Шадринцев
53
Котин
38
Алейников
97
Малахов
8
Самсонов
15
Самойлов
32
Соколов
13
Рубцов
55
Гузь
4-2-1-3
1
Фролкин
3
Хагур
4
Кумбурович
79
Гречкин
3
Красильниченко
77
Антонов
88
Магомедов
10
Саадуев
18
Гурченко
9
Абакаров
90
Делькин
15
Самойлов
77
Гащенков
77
Гащенков
15
Самойлов
53
Котин
5
Зинков
5
Зинков
53
Котин
32
Соколов
78
Кузнецов
78
Кузнецов
32
Соколов
3
Красильниченко
4
Маклаков
4
Маклаков
3
Красильниченко
90
Делькин
19
Руденко
19
Руденко
90
Делькин
Остались в запасе
Шинник
Черноморец
95
Денис Вамбольт
ВР
1
Сергей Беляев
ВР
44
Роман Шишков
ЦЗ
76
Евгений Стешин
ЦЗ
17
Эдуард Валиахметов
ПЗ
8
Дмитрий Малыхин
ОП
16
Александр Ставпец
ПВ
99
Игорь Андреев
ЦФ
81
Эльдар Низамутдинов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Хомуха
16
Матвей Тюрин
ВР
17
Денис Фомин
ЦЗ
55
Владислав Кириленко
ЦЗ
93
Виктор Гараев
ЦЗ
6
Юрий Будагян
ЦП
25
Станислав Басыров
ЦП
21
Никита Климов
ЦП
8
Никита Панамарев
ЦП
7
Дмитрий Коробов
АП
9
Владислав Адаев
ЛВ
Главный тренер
Константин Зырянов
Остались в запасе
95
Денис Вамбольт
ВР
1
Сергей Беляев
ВР
44
Роман Шишков
ЦЗ
76
Евгений Стешин
ЦЗ
17
Эдуард Валиахметов
ПЗ
8
Дмитрий Малыхин
ОП
16
Александр Ставпец
ПВ
99
Игорь Андреев
ЦФ
81
Эльдар Низамутдинов
ЦФ
Остались в запасе
16
Матвей Тюрин
ВР
17
Денис Фомин
ЦЗ
55
Владислав Кириленко
ЦЗ
93
Виктор Гараев
ЦЗ
6
Юрий Будагян
ЦП
25
Станислав Басыров
ЦП
21
Никита Климов
ЦП
8
Никита Панамарев
ЦП
7
Дмитрий Коробов
АП
9
Владислав Адаев
ЛВ
Главный тренер
Дмитрий Хомуха
Главный тренер
Константин Зырянов
Статистика матча Шинник - Черноморец
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Урал
- : -
30.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
1 : 1
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
Шинник
Черноморец
Россия. PARI Первая лига, 34 тур
Черноморец
2 : 1
16.05.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 33 тур
Чайка
0 : 2
08.05.2026
Черноморец
Россия. PARI Первая лига, 32 тур
Черноморец
1 : 3
02.05.2026
Родина
Россия. PARI Первая лига, 31 тур
Черноморец
0 : 1
26.04.2026
Сокол
Россия. PARI Первая лига, 30 тур
Нефтехимик
4 : 0
22.04.2026
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