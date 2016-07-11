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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Балтика - Шинник
Балтика - Шинник: обзор матча 11 июля 2016
Балтика
11.07.2016, понедельник, 20:00
Россия. ФНЛ, 1 тур
1 : 0
Завершен
Шинник
45+3'
А. Сердюк (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Балтика - Шинник
90'
+3
Желтая карточка
В. Цховребов
87'
Желтая карточка
К. Гоцук
Желтая карточка
Э. Суханов
84'
83'
Замена
Д. Белов
️️️️
А. Мугинов
Замена
К. Родионов
️️️️
А. Малеев
77'
71'
Замена
М. Лаук
️️️️
М. Султонов
Замена
А. Елисеев
️️️️
Р. Славнов
68'
Замена
А. Подбельцев
️️️️
А. Сердюк
66'
61'
Замена
В. Ослоновский
️️️️
И. Подоляк
Замена
А. Макарчук
️️️️
А. Елисеев
60'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Сердюк
45'
+3
Желтая карточка
Е. Цимбал
33'
15'
Замена
А. Мугинов
️️️️
А. Ндри
14'
Желтая карточка
В. Сиротов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Балтика
16
Михаил Барановский
ВР
55
Владислав Крючков
ЦЗ
81
Константин Зимулька
ЦЗ
18
Кирилл Марущак
ПЗ
93
Виталий Каленкович
ЛП
8
Евгений Цимбал
ОП
18
Эдуард Суханов
ОП
4
Александр Елисеев
ЦП
8
Артемий Малеев
АП
4
Роман Славнов
ПП
7
Артем Сердюк
ЦФ
Главный тренер
Александр Горбачев
Шинник
16
Дмитрий Яшин
ВР
2
Алли Ндри
ЛЗ
15
Валерий Цховребов
ЦЗ
5
Павел Евсеев
ЦЗ
24
Кирилл Гоцук
ЦЗ
97
Евгений Ятченко
ПЗ
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
37
Владислав Сиротов
ПП
28
Мухаммад Султонов
ПВ
20
Иван Подоляк
ЦФ
8
Михаил Земсков
ЦФ
Главный тренер
Александр Побегалов
Балтика
95
Денис Вамбольт
ВР
17
Артем Макарчук
ЛЗ
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
27
Андрей Елисеев
ЦЗ
39
Валерий Сармонт
ЦЗ
22
Кирилл Родионов
ЦЗ
9
Александр Подбельцев
ЦФ
Шинник
1
Александр Малышев
ВР
10
Максим Лаук
ЛВ
37
Владислав Ослоновский
ЦП
17
Артур Мугинов
ЦП
95
Дмитрий Белов
ЦФ
3-2-3-1-1
16
Барановский
55
Крючков
81
Зимулька
18
Марущак
8
Цимбал
18
Суханов
93
Каленкович
4
Елисеев
4
Славнов
8
Малеев
7
Сердюк
3-2-2-1-2
16
Яшин
15
Цховребов
5
Евсеев
24
Гоцук
97
Ятченко
2
Ндри
37
Сиротов
52
Нетфуллин
28
Султонов
8
Земсков
20
Подоляк
4
Славнов
27
Елисеев
27
Елисеев
4
Славнов
7
Сердюк
9
Подбельцев
9
Подбельцев
7
Сердюк
4
Елисеев
17
Макарчук
17
Макарчук
4
Елисеев
8
Малеев
22
Родионов
22
Родионов
8
Малеев
20
Подоляк
37
Ослоновский
37
Ослоновский
20
Подоляк
28
Султонов
10
Лаук
10
Лаук
28
Султонов
2
Ндри
17
Мугинов
17
Мугинов
2
Ндри
Мугинов
95
Белов
95
Белов
Мугинов
Остались в запасе
Балтика
Шинник
39
Валерий Сармонт
ЦЗ
95
Денис Вамбольт
ВР
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
Главный тренер
Александр Горбачев
1
Александр Малышев
ВР
Главный тренер
Александр Побегалов
Остались в запасе
39
Валерий Сармонт
ЦЗ
95
Денис Вамбольт
ВР
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
Остались в запасе
1
Александр Малышев
ВР
Главный тренер
Александр Горбачев
Главный тренер
Александр Побегалов
Статистика матча Балтика - Шинник
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
- : -
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
Шинник
Россия. Кубок, 1/2 финала
Нижний Новгород
4 : 0
14.10.2026
Шинник
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Турбин
(Дмитров)
Стадион:
Балтика
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