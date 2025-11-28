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  • «Черноморец» – «Шинник»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 ноября 2025

«Черноморец» – «Шинник»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 ноября 2025

28 ноября 2025, 17:50
Черноморец
28.11.2025, пятница, 19:00
Россия. PARI Первая лига, 21 тур
2 : 1
Завершен
Шинник
17' А. Антонов 29' А. Антонов
41' Д. Корнюшин
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Черноморец
1
Михаил Штепа
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
3
Илья Кирш
ЦЗ
11
Олег Николаев
ЛВ
13
Станислав Пузанов
ЛВ
10
Эльдияр Зарыпбеков
ОП
6
Заур Тарба
ЦП
7
Антон Антонов
ЦП
10
Илья Жигулев
ЦП
18
Илья Родионов
АП
9
Саид Алиев
ЦФ
Главный тренер
Вадим Евсеев
Шинник
51
Тимофей Митров
ВР
50
Виталий Лысцов
ЦЗ
2
Никита Бозов
ЦЗ
7
Кирилл Маляров
ПЗ
44
Даниил Корнюшин
ПЗ
64
Олег Ланин
ОП
15
Дмитрий Самойлов
ЦП
20
Тимофей Шипунов
АП
78
Руслан Куль
ПВ
97
Артем Малахов
ПВ
23
Илья Стефанович
ЦФ
Главный тренер
Артем Булойчик
Черноморец
13
Максим Матюша
ВР
28
Григорий Жилкин
ЛЗ
81
Евгений Тоневицкий
ЦЗ
59
Максим Сыщенко
ЦЗ
74
Abdulkhakim Kazimov
ЦП
96
Кирилл Помешкин
ЦП
5
Антон Крачковский
ЦП
11
Тимур Аликберов
ПВ
44
Илья Кухарчук
ПВ
25
Владислав Ложкин
ЦФ
Шинник
95
Денис Вамбольт
ВР
53
Никита Котин
ЦЗ
62
Вадим Карпов
ЦЗ
88
Тимофей Щелкунов
ПЗ
23
Виктор Нафиков
АП
11
Илья Порохов
ПВ
10
Альбек Гонгапшев
ЦФ
88
Денис Миронов
ЦФ
2-1-3-3-1
1
Штепа
3
Плиев
3
Кирш
10
Зарыпбеков
6
Тарба
7
Антонов
10
Жигулев
13
Пузанов
18
Родионов
11
Николаев
9
Алиев
4-1-1-3-1
51
Митров
44
Корнюшин
50
Лысцов
2
Бозов
7
Маляров
64
Ланин
15
Самойлов
97
Малахов
20
Шипунов
78
Куль
23
Стефанович
13
Пузанов
28
Жилкин
28
Жилкин
13
Пузанов
10
Жигулев
59
Сыщенко
59
Сыщенко
10
Жигулев
9
Алиев
96
Помешкин
96
Помешкин
9
Алиев
18
Родионов
5
Крачковский
5
Крачковский
18
Родионов
7
Антонов
44
Кухарчук
44
Кухарчук
7
Антонов
97
Малахов
11
Порохов
11
Порохов
97
Малахов
20
Шипунов
10
Гонгапшев
10
Гонгапшев
20
Шипунов
15
Самойлов
88
Миронов
88
Миронов
15
Самойлов
Остались в запасе
Черноморец
Шинник
13
Максим Матюша
ВР
81
Евгений Тоневицкий
ЦЗ
74
Abdulkhakim Kazimov
ЦП
11
Тимур Аликберов
ПВ
25
Владислав Ложкин
ЦФ
Главный тренер
Вадим Евсеев
95
Денис Вамбольт
ВР
53
Никита Котин
ЦЗ
62
Вадим Карпов
ЦЗ
88
Тимофей Щелкунов
ПЗ
23
Виктор Нафиков
АП
Главный тренер
Артем Булойчик
Остались в запасе
13
Максим Матюша
ВР
81
Евгений Тоневицкий
ЦЗ
74
Abdulkhakim Kazimov
ЦП
11
Тимур Аликберов
ПВ
25
Владислав Ложкин
ЦФ
Остались в запасе
95
Денис Вамбольт
ВР
53
Никита Котин
ЦЗ
62
Вадим Карпов
ЦЗ
88
Тимофей Щелкунов
ПЗ
23
Виктор Нафиков
АП
Главный тренер
Вадим Евсеев
Главный тренер
Артем Булойчик
Статистика матча Черноморец - Шинник
1
Всего ударов по воротам
7
4
Удары в створ
3
1
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
4
9

Смотреть прямую трансляцию матча «Черноморец» против «Шинника», 21-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 ноября в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Черноморец» – «Шинник»

«Черноморец» – «Шинник»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 ноября 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. PARI Первая лига Шинник Черноморец
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