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Смотреть прямую трансляцию матча «Черноморец» против «Шинника», 21-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 ноября в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Черноморец» – «Шинник»