Составы команд
Шинник
Шинник
4-2-3-1
51
Митров
7
Маляров
50
Лысцов
2
Бозов
44
Корнюшин
50
Голубев
15
Самойлов
97
Малахов
20
Шипунов
78
Куль
23
Стефанович
4-1-1-2-2
1
Крайков
6
Печенкин
5
Ковачевич
19
Бутаев
33
Глойдман
10
Мухин
64
Егорушкин
77
Лазарев
29
Никитин
9
Шпитальный
11
Голиянин
97
Малахов
27
Черный
27
Черный
97
Малахов
Черный
53
Котин
53
Котин
Черный
20
Шипунов
64
Ланин
64
Ланин
20
Шипунов
15
Самойлов
10
Гонгапшев
10
Гонгапшев
15
Самойлов
64
Егорушкин
43
Шайхтдинов
43
Шайхтдинов
64
Егорушкин
10
Мухин
17
Дауров
17
Дауров
10
Мухин
29
Никитин
69
Ермолин
69
Ермолин
29
Никитин
11
Голиянин
11
Костин
11
Костин
11
Голиянин
Остались в запасе
Шинник
Сокол
95
Денис Вамбольт
ВР
98
Артем Исмагилов
ВР
6
Андрюс Рукас
ЦЗ
88
Тимофей Щелкунов
ПЗ
18
Никита Мирошниченко
ЦП
23
Виктор Нафиков
АП
11
Илья Порохов
ПВ
88
Денис Миронов
ЦФ
Главный тренер
Артем Булойчик
36
Михаил Левашов
ВР
51
Антон Синяк
ЛЗ
53
Сергей Грибов
ЦФ
Главный тренер
Младен Кашчелан
Остались в запасе
95
Денис Вамбольт
ВР
98
Артем Исмагилов
ВР
6
Андрюс Рукас
ЦЗ
88
Тимофей Щелкунов
ПЗ
18
Никита Мирошниченко
ЦП
23
Виктор Нафиков
АП
11
Илья Порохов
ПВ
88
Денис Миронов
ЦФ
Остались в запасе
36
Михаил Левашов
ВР
51
Антон Синяк
ЛЗ
53
Сергей Грибов
ЦФ
Главный тренер
Артем Булойчик
Главный тренер
Младен Кашчелан
Статистика матча Шинник - Сокол
3
4
Всего ударов по воротам
5
0
Удары в створ
2
0
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Угловые удары
2
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Шинник» против «Сокол», 20-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 ноября в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Шинник» – «Сокол»
- Матч можно посмотреть в сервисе «VK Видео».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»