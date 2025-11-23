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  • «Шинник» – «Сокол»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 ноября 2025

«Шинник» – «Сокол»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 ноября 2025

23 ноября 2025, 15:50
Шинник
23.11.2025, воскресенье, 17:00
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
0 : 0
Завершен
Сокол
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шинник
51
Тимофей Митров
ВР
50
Виталий Лысцов
ЦЗ
2
Никита Бозов
ЦЗ
7
Кирилл Маляров
ПЗ
44
Даниил Корнюшин
ПЗ
50
Артем Голубев
ЦП
15
Дмитрий Самойлов
ЦП
20
Тимофей Шипунов
АП
97
Артем Малахов
ПВ
78
Руслан Куль
ПВ
23
Илья Стефанович
ЦФ
Главный тренер
Артем Булойчик
Сокол
1
Тимур Крайков
ВР
33
Никита Глойдман
ЦЗ
6
Никита Печенкин
ЦЗ
5
Владимир Ковачевич
ЦЗ
19
Аллон Бутаев
ЦЗ
29
Кирилл Никитин
ЛВ
10
Антон Мухин
ОП
64
Антон Егорушкин
ЦП
77
Владислав Лазарев
АП
11
Алексей Голиянин
ЦФ
9
Владислав Шпитальный
ЦФ
Главный тренер
Младен Кашчелан
Шинник
95
Денис Вамбольт
ВР
98
Артем Исмагилов
ВР
27
Артур Черный
ЦЗ
53
Никита Котин
ЦЗ
6
Андрюс Рукас
ЦЗ
88
Тимофей Щелкунов
ПЗ
64
Олег Ланин
ОП
18
Никита Мирошниченко
ЦП
23
Виктор Нафиков
АП
11
Илья Порохов
ПВ
10
Альбек Гонгапшев
ЦФ
88
Денис Миронов
ЦФ
Сокол
36
Михаил Левашов
ВР
51
Антон Синяк
ЛЗ
43
Дамир Шайхтдинов
ПЗ
17
Руслан Дауров
ОП
69
Роман Ермолин
ЦП
11
Владислав Костин
ЦФ
53
Сергей Грибов
ЦФ
4-2-3-1
51
Митров
7
Маляров
50
Лысцов
2
Бозов
44
Корнюшин
50
Голубев
15
Самойлов
97
Малахов
20
Шипунов
78
Куль
23
Стефанович
4-1-1-2-2
1
Крайков
6
Печенкин
5
Ковачевич
19
Бутаев
33
Глойдман
10
Мухин
64
Егорушкин
77
Лазарев
29
Никитин
9
Шпитальный
11
Голиянин
97
Малахов
27
Черный
27
Черный
97
Малахов
Черный
53
Котин
53
Котин
Черный
20
Шипунов
64
Ланин
64
Ланин
20
Шипунов
15
Самойлов
10
Гонгапшев
10
Гонгапшев
15
Самойлов
64
Егорушкин
43
Шайхтдинов
43
Шайхтдинов
64
Егорушкин
10
Мухин
17
Дауров
17
Дауров
10
Мухин
29
Никитин
69
Ермолин
69
Ермолин
29
Никитин
11
Голиянин
11
Костин
11
Костин
11
Голиянин
Остались в запасе
Шинник
Сокол
95
Денис Вамбольт
ВР
98
Артем Исмагилов
ВР
6
Андрюс Рукас
ЦЗ
88
Тимофей Щелкунов
ПЗ
18
Никита Мирошниченко
ЦП
23
Виктор Нафиков
АП
11
Илья Порохов
ПВ
88
Денис Миронов
ЦФ
Главный тренер
Артем Булойчик
36
Михаил Левашов
ВР
51
Антон Синяк
ЛЗ
53
Сергей Грибов
ЦФ
Главный тренер
Младен Кашчелан
Остались в запасе
95
Денис Вамбольт
ВР
98
Артем Исмагилов
ВР
6
Андрюс Рукас
ЦЗ
88
Тимофей Щелкунов
ПЗ
18
Никита Мирошниченко
ЦП
23
Виктор Нафиков
АП
11
Илья Порохов
ПВ
88
Денис Миронов
ЦФ
Остались в запасе
36
Михаил Левашов
ВР
51
Антон Синяк
ЛЗ
53
Сергей Грибов
ЦФ
Главный тренер
Артем Булойчик
Главный тренер
Младен Кашчелан
Статистика матча Шинник - Сокол
3
4
Всего ударов по воротам
5
0
Удары в створ
2
0
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Угловые удары
2
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Шинник» против «Сокол», 20-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 ноября в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Шинник»«Сокол»

«Шинник» – «Сокол»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 ноября 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. PARI Первая лига Сокол Шинник
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