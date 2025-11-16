16.11.2025, воскресенье, 17:30
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
4 : 1
Завершен
Составы команд
Шинник
Шинник
3-2-2-2-1
51
Митров
2
Косогоров
50
Лысцов
2
Бозов
7
Маляров
44
Корнюшин
50
Голубев
15
Самойлов
20
Шипунов
78
Куль
23
Стефанович
3-1-1-3-2
1
Фадеев
66
Петин
56
39
Маслов
20
Роспутько
7
Джебов
25
Гуляев
18
Соколов
83
Ищенко
77
Библик
55
Гапеев
7
Маляров
53
Котин
53
Котин
7
Маляров
50
Голубев
27
Черный
27
Черный
50
Голубев
20
Шипунов
23
Нафиков
23
Нафиков
20
Шипунов
23
Стефанович
11
Порохов
11
Порохов
23
Стефанович
15
Самойлов
10
Гонгапшев
10
Гонгапшев
15
Самойлов
55
Гапеев
23
Иванников
23
Иванников
55
Гапеев
7
Джебов
17
Каптилович
17
Каптилович
7
Джебов
77
Библик
38
Топинка
38
Топинка
77
Библик
25
Гуляев
59
Гердт
59
Гердт
25
Гуляев
83
Ищенко
70
Червяков
70
Червяков
83
Ищенко
Остались в запасе
Шинник
Чайка
95
Денис Вамбольт
ВР
98
Артем Исмагилов
ВР
6
Андрюс Рукас
ЦЗ
88
Тимофей Щелкунов
ПЗ
18
Никита Мирошниченко
ЦП
97
Артем Малахов
ПВ
88
Денис Миронов
ЦФ
Главный тренер
Артем Булойчик
96
Иван Сорочинский
ВР
61
Матвей Ужгин
ЦЗ
18
Иван Иванов
ОП
17
Антон Гурылев
ЛВ
Остались в запасе
95
Денис Вамбольт
ВР
98
Артем Исмагилов
ВР
6
Андрюс Рукас
ЦЗ
88
Тимофей Щелкунов
ПЗ
18
Никита Мирошниченко
ЦП
97
Артем Малахов
ПВ
88
Денис Миронов
ЦФ
Остались в запасе
96
Иван Сорочинский
ВР
61
Матвей Ужгин
ЦЗ
18
Иван Иванов
ОП
17
Антон Гурылев
ЛВ
Главный тренер
Артем Булойчик
Статистика матча Шинник - Чайка
Всего ударов по воротам
10
10
Удары в створ
7
9
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
10
6
Смотреть прямую трансляцию матча «Шинник» против «Чайки», 19-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 16 ноября в 17:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Шинник» – «Чайка»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Премьер».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»