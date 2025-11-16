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Смотреть прямую трансляцию матча «Шинник» против «Чайки», 19-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 16 ноября в 17:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Шинник» – «Чайка»