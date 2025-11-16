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  • «Шинник» – «Чайка»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 ноября 2025

«Шинник» – «Чайка»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 ноября 2025

16 ноября 2025, 16:20
Шинник
16.11.2025, воскресенье, 17:30
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
4 : 1
Завершен
Чайка
7' Р. Куль 21' Д. Корнюшин 39' Н. Бозов 61' Д. Корнюшин
41' А. Соколов
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шинник
51
Тимофей Митров
ВР
50
Виталий Лысцов
ЦЗ
2
Никита Бозов
ЦЗ
2
Артемий Косогоров
ПЗ
7
Кирилл Маляров
ПЗ
44
Даниил Корнюшин
ПЗ
50
Артем Голубев
ЦП
15
Дмитрий Самойлов
ЦП
20
Тимофей Шипунов
АП
78
Руслан Куль
ПВ
23
Илья Стефанович
ЦФ
Главный тренер
Артем Булойчик
Чайка
1
Семен Фадеев
ВР
39
Павел Маслов
ЦЗ
56
Bogdan Rogochiy
ЦЗ
66
Юрий Петин
ПЗ
55
Вадим Гапеев
ЛВ
83
Николай Ищенко
ЛВ
20
Александр Роспутько
ОП
7
Абдулло Джебов
ЦП
18
Артем Соколов
АП
25
Егор Гуляев
ПВ
77
Станислав Библик
ЦФ
Шинник
95
Денис Вамбольт
ВР
98
Артем Исмагилов
ВР
6
Андрюс Рукас
ЦЗ
53
Никита Котин
ЦЗ
27
Артур Черный
ЦЗ
88
Тимофей Щелкунов
ПЗ
18
Никита Мирошниченко
ЦП
23
Виктор Нафиков
АП
97
Артем Малахов
ПВ
11
Илья Порохов
ПВ
10
Альбек Гонгапшев
ЦФ
88
Денис Миронов
ЦФ
Чайка
96
Иван Сорочинский
ВР
23
Дмитрий Иванников
ЛЗ
17
Дмитрий Каптилович
ЦЗ
61
Матвей Ужгин
ЦЗ
17
Антон Гурылев
ЛВ
38
Станислав Топинка
ОП
18
Иван Иванов
ОП
59
Арсений Гердт
АП
70
Руслан Червяков
ПВ
3-2-2-2-1
51
Митров
2
Косогоров
50
Лысцов
2
Бозов
7
Маляров
44
Корнюшин
50
Голубев
15
Самойлов
20
Шипунов
78
Куль
23
Стефанович
3-1-1-3-2
1
Фадеев
66
Петин
56
39
Маслов
20
Роспутько
7
Джебов
25
Гуляев
18
Соколов
83
Ищенко
77
Библик
55
Гапеев
7
Маляров
53
Котин
53
Котин
7
Маляров
50
Голубев
27
Черный
27
Черный
50
Голубев
20
Шипунов
23
Нафиков
23
Нафиков
20
Шипунов
23
Стефанович
11
Порохов
11
Порохов
23
Стефанович
15
Самойлов
10
Гонгапшев
10
Гонгапшев
15
Самойлов
55
Гапеев
23
Иванников
23
Иванников
55
Гапеев
7
Джебов
17
Каптилович
17
Каптилович
7
Джебов
77
Библик
38
Топинка
38
Топинка
77
Библик
25
Гуляев
59
Гердт
59
Гердт
25
Гуляев
83
Ищенко
70
Червяков
70
Червяков
83
Ищенко
Остались в запасе
Шинник
Чайка
95
Денис Вамбольт
ВР
98
Артем Исмагилов
ВР
6
Андрюс Рукас
ЦЗ
88
Тимофей Щелкунов
ПЗ
18
Никита Мирошниченко
ЦП
97
Артем Малахов
ПВ
88
Денис Миронов
ЦФ
Главный тренер
Артем Булойчик
96
Иван Сорочинский
ВР
61
Матвей Ужгин
ЦЗ
18
Иван Иванов
ОП
17
Антон Гурылев
ЛВ
Остались в запасе
95
Денис Вамбольт
ВР
98
Артем Исмагилов
ВР
6
Андрюс Рукас
ЦЗ
88
Тимофей Щелкунов
ПЗ
18
Никита Мирошниченко
ЦП
97
Артем Малахов
ПВ
88
Денис Миронов
ЦФ
Остались в запасе
96
Иван Сорочинский
ВР
61
Матвей Ужгин
ЦЗ
18
Иван Иванов
ОП
17
Антон Гурылев
ЛВ
Главный тренер
Артем Булойчик
Статистика матча Шинник - Чайка
Всего ударов по воротам
10
10
Удары в створ
7
9
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
10
6

Смотреть прямую трансляцию матча «Шинник» против «Чайки», 19-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 16 ноября в 17:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Шинник» – «Чайка»

«Шинник» – «Чайка»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 ноября 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. PARI Первая лига Чайка Шинник
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