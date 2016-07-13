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Судьи
Главный судья:
Владимир Москалев (Воронеж)
Материалы

Динамо - Тюмень

11.07.2016, Понедельник, 19:30 мск Химки, стадион Арена-Химки Трансляция: МАТЧ! НАШ СПОРТ Россия. ФНЛ, 1 тур Динамо - Тюмень
Чемпионат России 1998
17 тур
22 июля, среда 00:00 Динамо 1:0 Тюмень
2 тур
4 апреля, суббота 00:00 Тюмень 2:0 Динамо
Чемпионат России 1997
26 тур
3 сентября, среда 00:00 Тюмень 1:0 Динамо
9 тур
10 мая, суббота 00:00 Динамо 2:0 Тюмень
Чемпионат России 1995
18 тур
29 июля, суббота 00:00 Тюмень 2:2 Динамо
11 тур
17 июня, суббота 00:00 Динамо 1:0 Тюмень
Чемпионат России 1994
18 тур
3 августа, среда 00:00 Тюмень 2:2 Динамо
11 тур
10 мая, вторник 00:00 Динамо 5:2 Тюмень
Чемпионат России. Первый этап 1992, группа A
Первый этап, 13 тур
9 июля, четверг 00:00 Динамо 1:0 Тюмень
Первый этап, 5 тур
22 апреля, среда 00:00 Тюмень 0:1 Динамо
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Динамо М 38 26 9 3 64:25 +39 87
2. Тосно 38 21 12 5 63:30 +33 75
3. Енисей 38 19 6 13 54:42 +12 63
4. СКА-Хабаровск 38 15 14 9 45:33 +12 59
5. Тамбов 38 15 12 11 42:34 +8 57
6. Спартак-2 38 15 11 12 56:43 +13 56
7. Кубань (ЛФЛ) 38 14 13 11 44:37 +7 55
8. Шинник 38 15 9 14 41:39 +2 54
9. Тюмень 38 14 11 13 48:43 +5 53
10. Факел 38 14 11 13 38:40 -2 53
11. Химки 38 11 16 11 40:47 -7 49
12. Волгарь 38 12 9 17 39:49 -10 45
13. Зенит-2 38 9 16 13 44:51 -7 43
14. Балтика 38 9 15 14 25:35 -10 42
15. Сибирь 38 9 15 14 31:46 -15 42
16. Луч 38 9 15 14 27:41 -14 42
17. Мордовия 38 11 7 20 39:50 -11 40
18. Сокол 38 8 15 15 34:53 -19 39
19. Спартак Нч 38 7 17 14 26:37 -11 38
20. Нефтехимик 38 6 9 23 28:53 -25 27
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    Рейтинг: +58

    AleksandrTwo 11 июля 2016, 11:48

    Вперед Тюмень.
    Покажи динамикам как играть надо!!!

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    Рейтинг: -6

    Максим 228 10 июля 2016, 17:33

    Динамо зажигай !

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