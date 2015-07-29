ЦСКА намерен вернуть Думбия. Дайджест новостей дня

<em>ЦСКА начинает еврокубковый сезон с ничьей и хочет вернуть Сейду Думбия, Валерию Карпину не нравится в Армавире, а «Бавария» официально объявляет о переходе Артуро Видаля. Все главные новости дня в подборке «Бомбардира».</em><br /> <br /> <div><span style="color: rgb(255, 153, 0);"><strong>«Барселону» оштрафовали за освистывание гимна Испании</strong></span></div> <div> </div> <div>Испанский комитет против насилия оштрафовал "Барселону", "Атлетик" и федерацию футбола Испании. Каталонцы оштрафована на 66 тыс евро, баски – на 18 тыс евро, a федерация футбола – на 123 тыс. </div> <div> </div> <div> </div> <div>"Барселона" оштрафована на 60 тыс. в связи с вопросами, связанными с порядком и безопасностью на стадионе во время финального матча Кубка Испании между каталонцами и "Атлетиком". Ещe 6 тыс. каталонцы заплатят за освистывание болельщиками гимна Испании до начала матча. </div> <div> </div> <div>Напомним, "Барселона" выиграла Кубок Испании, обыграв в финальном матче на "Камп Ноу" "Атлетик" со счeтом 3:1. <br /> <br /> <div><span style="color: rgb(255, 153, 0);"><strong>Карпин не хочет, чтобы «Торпедо» базировалось в Армавире</strong></span></div> <div> </div> <div>Главный тренер армавирского "Торпедо" Валерий Карпин заявил, что он против того, чтобы команда базировалась в Армавире из-за отсутствия условий для тренировок.</div> <div> </div> <div>"Завтра-послезавтра будем решать. На данный момент я против Армавира, так как негде тренироваться. Здесь всего лишь одно поле", - сказал Карпин.</div> <div> </div> <div>Напомним, что сыграв вничью с саратовским "Соколом", Валерий Карпин и его "Торпедо" установили рекорд России. Впервые в истории всех трех профессиональных футбольных дивизионов команда стартовала в первенстве с четырех нулевых ничьих подряд.<br /> <br /> <span style="color: rgb(255, 153, 0);"><strong>Чемпионат Крыма и КФС будут обеспечены средствами из бюджета РФ минимум на пять месяцев</strong></span><br /> <br /> <div>Проведение чемпионата Крыма по футболу под эгидой УЕФА и функционирование Крымского футбольного союза будет как минимум минимум на пять месяцев обеспечено средствами из федерального бюджета, сообщил президент КФС Юрий Ветоха.</div> <div> </div> <div>С начала сезона-2014/15 в зоне "Юг" второго российского дивизиона выступали три крымских клуба: СКЧФ, ТСК и "Жемчужина". УЕФА в декабре запретил им участвовать в чемпионате России с 1 января 2015 года, подчеркнув, что футбол в регионе надо сохранить, и предложил создать под своей эгидой отдельный чемпионат, заявки на участие в котором подали восемь клубов. </div> <div> </div> <div>В июле был создан Крымский футбольный союз (КФС) со специальным статусом. Его учредителями стали Республиканская Федерация футбола Крыма и Федерация футбола Севастополя. Ветоха ранее заявил, что первый матч чемпионата Крыма по футболу пройдет в период с 16 по 23 августа. Ожидается, что первый транш средств поступит на счета КФС в сентябре.</div> <div> </div> <div>"Есть поручение правительства, подписанное (вице-премьером РФ Дмитрием) Козаком, где выделены определенные средства, не буду сейчас их озвучивать. Это две статьи финансирования, которые федеральный центр нам обещал: на проведение и участие в соревнованиях команд и на сам КФС, то есть на содержание комитетных и внекомитетных сотрудников. На сегодня однозначно будет финансирование на пять месяцев", - сказал Ветоха в эфире крымского радио "Россия сегодня".</div> <div> </div> <div>В свою очередь президент севастопольского футбольного клуба СКЧФ Александр Красильников подчеркнул, что проблемным остается вопрос финансирования самих клубов, в том числе выплат зарплат игрокам, тренерскому штабу, персоналу.</div> <div> </div> <div>"Многие ведущие футболисты, которые по уровню подходят Премьер-лиге, вынуждены даже пиццу по вечерам развозить. Не будет высокого уровня чемпионата, когда такая ситуация. Ни одна из команд без помощи не вытянет сама", - сказал Красильников.</div> <div> </div> <div>При этом он подчеркнул, что клубу обещал оказать поддержку губернатор Севастополя Сергей Меняйло.<br /> <br /> <div><strong><span style="color: rgb(255, 153, 0);">«Бавария» заплатит за Видаля 35 млн евро</span></strong></div> <div> </div> <div>Бывший полузащитник туринского "Ювентуса" Артуро Видаль 28 июля может быть представлен в качестве нового игрока мюнхенской "Баварии", сообщает интернет-издание "Sport1.de".</div> <div> </div> <div>Как сообщает источник, чилийскому футболисту предстоит пройти медицинский осмотр, после чего он может быть представлен в качестве игрока "Баварии". </div> <div> </div> <div>Мюнхенцы заплатят за Видаля около 35 миллионов евро и подпишут с ним пятилетний контракт.</div> <div> </div> <div>Переход Видаля в стан мюнхенцев уже прокомментировали многие специалисты, большинство из которых считает, что он будет весьма полезен команде.<br /> <br /> <div><span style="color: rgb(255, 153, 0);"><strong>Дмитрий Черышев вошел в тренерский штаб «Севильи»</strong></span></div> <div> </div> <div>Российский специалист Дмитрий Черышев вошел в тренерский штаб испанского футбольного клуба "Севилья", который возглавляет Унаи Эмери, сообщается на официальном сайте команды.</div> <div> </div> <div>Черышев, отец полузащитника мадридского "Реала" Дениса Черышева, станет одним из помощников Эмери наряду с Хуаном Карлосом Карседо и Пабло Виллануэвой.</div> <div> </div> <div>Дмитрий Черышев, выступавший за сборную России, ранее возглавлял детскую команду "Реала", нижегородскую "Волгу", молодежную команду санкт-петербургского "Зенита", казахстанский "Иртыш". Под его началом "Волга" вышла в полуфинал Кубка России.</div> <div> </div> <div>"Севилья" под началом экс-главного тренера московского "Спартака" Эмери дважды выиграла Лигу Европы, а в прошлом сезоне заняла пятое место в чемпионате Испании.<br /> <br /> <div><span style="color: rgb(255, 153, 0);"><strong>Лига чемпионов. ЦСКА дома не смог обыграть «Спарту»</strong></span></div> <div> </div> <div>Футбольный еврокубковый сезон стартовал в России во вторник. В третьем квалификационном раунде выпало играть московскому ЦСКА, в соперниках — чешская "Спарта". Надо думать, класс россиян должен позволять считаться фаворитом в подобных матчах, но история, увы, нас приучила вообще не прикреплять статус фаворита российским командам в еврокубкам. Поэтому нужно было просто посмотреть матч. Начало для армейцев выдалось неплохим — на 14-й минуте Алан Дзагоев забил свой гол, причем последний раз он отличался в Лиге чемпионов аж в 2011-м году. Радоваться не пришлось и минуту: сразу же последовал ответ от африканца Кеинде Фатая. Гол, пропущенный на своем поле, всегда неприятен в двухматчевом противостоянии, поэтому армейцам было необходимо идти вперед и снижать его значимость. Запала хватило только на один мяч, который забил Зоран Тошич, который только набирает свою лучшую форму. И снова пражане отквитали крайне быстро — через четыре минуты. Забил Ладислав Крейчи. Команда пропускает два мяча на своем поле спустя считанные минут после своих голов — это похоже на симптом. Поэтому работы перед ответной игрой в Чехии у Леонида Слуцкого предостаточно. А ведь в выходные матч с "Анжи". А ведь впереди — назначение в сборную. Вот пусть каждый и решит, завидовать Леониду Викторовичу или нет.</div> </div> </div> </div> </div> <br /> <div><span style="color: rgb(255, 153, 0);"><strong>Бабаев: «ЦСКА делает все, чтобы заполучить Думбия»</strong></span></div> <div> </div> <div>Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев рассказал о поисках нападающего для команды, сообщает "Чемпионат.ком". </div> <div> </div> <div>"Аарон Оланаре из "Гуанчжоу Фули" действительно находится в наших интересах. Есть переговорный процесс. Китайцы не проявляют большого энтузиазма, чтобы продать футболиста. Тем более в последнее время он неплохо выглядит и забил пару голов. "Рома" заняла жесткую позицию по Сейду Думбия, пока ничего не изменилось. Итальянцы хотят продать игрока, их можно понять. До конца трансферного окна много времени, и мы предпринимаем всевозможные усилия, чтобы вернуть Думбия. Корректируем предложение, продолжаем переговоры, но пока они стоят жестко на своем. Хочется, чтобы он перешел как можно раньше", - сказал функционер. </div> <br /> <div><span style="color: rgb(255, 153, 0);"><strong>Дзюба — лучший игрок РФПЛ в июле</strong></span></div> <div> </div> <div>РФПЛ совместно с изданием "Чемпионат.ком" определила лучшего футболиста турнира в июле. Им стал нападающий "Зенита" Артем Дзюба. Таковым его выбрали эксперты и журналисты. Также был выбран лучший игрок второго тура, это звание досталось полузащитнику ЦСКА Зорану Тошичу. </div> <div> </div> <div>Дзюба в текущем месяце отметился только одним голом и одной результативной передачей, а серб в минувшую пятницу принес победу своему клубу в поединке против самарских "Крыльев Советов" (2:0). </div> </div>