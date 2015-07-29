Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

ЦСКА намерен вернуть Думбия. Дайджест новостей дня

<em>ЦСКА начинает еврокубковый сезон с ничьей и хочет вернуть Сейду Думбия, Валерию Карпину не нравится в Армавире, а «Бавария» официально объявляет о переходе Артуро Видаля. Все главные новости дня в подборке «Бомбардира».</em><br /> <br /> <div><span style="color: rgb(255, 153, 0);"><strong>«Барселону» оштрафовали за освистывание гимна Испании</strong></span></div> <div> </div> <div>Испанский комитет против насилия оштрафовал "Барселону", "Атлетик" и федерацию футбола Испании. Каталонцы оштрафована на  66 тыс евро, баски – на 18 тыс евро, a федерация футбола – на 123 тыс. </div> <div> </div> <div> </div> <div>"Барселона" оштрафована на  60 тыс. в связи с вопросами, связанными с порядком и безопасностью на стадионе во время финального матча Кубка Испании между каталонцами и "Атлетиком". Ещe  6 тыс. каталонцы заплатят за освистывание болельщиками  гимна Испании до начала матча. </div> <div> </div> <div>Напомним, "Барселона" выиграла Кубок Испании, обыграв в финальном матче на  "Камп Ноу" "Атлетик" со счeтом 3:1. <br /> <br /> <div><span style="color: rgb(255, 153, 0);"><strong>Карпин не хочет, чтобы «Торпедо» базировалось в Армавире</strong></span></div> <div> </div> <div>Главный тренер армавирского "Торпедо"  Валерий Карпин заявил, что он против того, чтобы команда базировалась в Армавире из-за отсутствия условий для тренировок.</div> <div> </div> <div>"Завтра-послезавтра будем решать. На данный момент я против Армавира, так как негде тренироваться. Здесь всего лишь одно поле", - сказал Карпин.</div> <div> </div> <div>Напомним, что сыграв вничью с саратовским "Соколом", Валерий Карпин и его "Торпедо" установили рекорд России. Впервые в истории всех трех профессиональных футбольных дивизионов команда стартовала в первенстве с четырех нулевых ничьих подряд.<br /> <br /> <span style="color: rgb(255, 153, 0);"><strong>Чемпионат Крыма и КФС будут обеспечены средствами из бюджета РФ минимум на пять месяцев</strong></span><br /> <br /> <div>Проведение чемпионата Крыма по футболу под эгидой УЕФА и функционирование Крымского футбольного союза будет как минимум минимум на пять месяцев обеспечено средствами из федерального бюджета, сообщил президент КФС Юрий Ветоха.</div> <div> </div> <div>С начала сезона-2014/15 в зоне "Юг" второго российского дивизиона выступали три крымских клуба: СКЧФ, ТСК и "Жемчужина". УЕФА в декабре запретил им участвовать в чемпионате России с 1 января 2015 года, подчеркнув, что футбол в регионе надо сохранить, и предложил создать под своей эгидой отдельный чемпионат, заявки на участие в котором подали восемь клубов. </div> <div> </div> <div>В июле был создан Крымский футбольный союз (КФС) со специальным статусом. Его учредителями стали Республиканская Федерация футбола Крыма и Федерация футбола Севастополя. Ветоха ранее заявил, что первый матч чемпионата Крыма по футболу пройдет в период с 16 по 23 августа. Ожидается, что первый транш средств поступит на счета КФС в сентябре.</div> <div> </div> <div>"Есть поручение правительства, подписанное (вице-премьером РФ Дмитрием) Козаком, где выделены определенные средства, не буду сейчас их озвучивать. Это две статьи финансирования, которые федеральный центр нам обещал: на проведение и участие в соревнованиях команд и на сам КФС, то есть на содержание комитетных и внекомитетных сотрудников. На сегодня однозначно будет финансирование на пять месяцев", - сказал Ветоха в эфире крымского радио "Россия сегодня".</div> <div> </div> <div>В свою очередь президент севастопольского футбольного клуба СКЧФ Александр Красильников подчеркнул, что проблемным остается вопрос финансирования самих клубов, в том числе выплат зарплат игрокам, тренерскому штабу, персоналу.</div> <div> </div> <div>"Многие ведущие футболисты, которые по уровню подходят Премьер-лиге, вынуждены даже пиццу по вечерам развозить. Не будет высокого уровня чемпионата, когда такая ситуация. Ни одна из команд без помощи не вытянет сама", - сказал Красильников.</div> <div> </div> <div>При этом он подчеркнул, что клубу обещал оказать поддержку губернатор Севастополя Сергей Меняйло.<br /> <br /> <div><strong><span style="color: rgb(255, 153, 0);">«Бавария» заплатит за Видаля 35 млн евро</span></strong></div> <div> </div> <div>Бывший полузащитник туринского "Ювентуса" Артуро Видаль 28 июля может быть представлен в качестве нового игрока мюнхенской "Баварии", сообщает интернет-издание "Sport1.de".</div> <div> </div> <div>Как сообщает источник, чилийскому футболисту предстоит пройти медицинский осмотр, после чего он может быть представлен в качестве игрока "Баварии". </div> <div> </div> <div>Мюнхенцы заплатят за Видаля около 35 миллионов евро и подпишут с ним пятилетний контракт.</div> <div> </div> <div>Переход Видаля в стан мюнхенцев уже прокомментировали многие специалисты, большинство из которых считает, что он будет весьма полезен команде.<br /> <br /> <div><span style="color: rgb(255, 153, 0);"><strong>Дмитрий Черышев вошел в тренерский штаб «Севильи»</strong></span></div> <div> </div> <div>Российский специалист Дмитрий Черышев вошел в тренерский штаб испанского футбольного клуба "Севилья", который возглавляет Унаи Эмери, сообщается на официальном сайте команды.</div> <div> </div> <div>Черышев, отец полузащитника мадридского "Реала" Дениса Черышева, станет одним из помощников Эмери наряду с Хуаном Карлосом Карседо и Пабло Виллануэвой.</div> <div> </div> <div>Дмитрий Черышев, выступавший за сборную России, ранее возглавлял детскую команду "Реала", нижегородскую "Волгу", молодежную команду санкт-петербургского "Зенита", казахстанский "Иртыш".  Под его началом "Волга" вышла в полуфинал Кубка России.</div> <div> </div> <div>"Севилья" под началом экс-главного тренера московского "Спартака" Эмери дважды выиграла Лигу Европы, а в прошлом сезоне заняла пятое место в чемпионате Испании.<br /> <br /> <div><span style="color: rgb(255, 153, 0);"><strong>Лига чемпионов. ЦСКА дома не смог обыграть «Спарту»</strong></span></div> <div> </div> <div>Футбольный еврокубковый сезон стартовал в России во вторник. В третьем квалификационном раунде выпало играть московскому ЦСКА, в соперниках — чешская "Спарта". Надо думать, класс россиян должен позволять считаться фаворитом в подобных матчах, но история, увы, нас приучила вообще не прикреплять статус фаворита российским командам в еврокубкам. Поэтому нужно было просто посмотреть матч. Начало для армейцев выдалось неплохим — на 14-й минуте Алан Дзагоев забил свой гол, причем последний раз он отличался в Лиге чемпионов аж в 2011-м году. Радоваться не пришлось и минуту: сразу же последовал ответ от африканца Кеинде Фатая. Гол, пропущенный на своем поле, всегда неприятен в двухматчевом противостоянии, поэтому армейцам было необходимо идти вперед и снижать его значимость. Запала хватило только на один мяч, который забил Зоран Тошич, который только набирает свою лучшую форму. И снова пражане отквитали крайне быстро — через четыре минуты. Забил Ладислав Крейчи. Команда пропускает два мяча на своем поле спустя считанные минут после своих голов — это похоже на симптом. Поэтому работы перед ответной игрой в Чехии у Леонида Слуцкого предостаточно. А ведь в выходные матч с "Анжи". А ведь впереди — назначение в сборную. Вот пусть каждый и решит, завидовать Леониду Викторовичу или нет.</div> </div> </div> </div> </div> <br /> <div><span style="color: rgb(255, 153, 0);"><strong>Бабаев: «ЦСКА делает все, чтобы заполучить Думбия»</strong></span></div> <div> </div> <div>Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев рассказал о поисках нападающего для команды, сообщает "Чемпионат.ком". </div> <div> </div> <div>"Аарон Оланаре из "Гуанчжоу Фули" действительно находится в наших интересах. Есть переговорный процесс. Китайцы не проявляют большого энтузиазма, чтобы продать футболиста. Тем более в последнее время он неплохо выглядит и забил пару голов. "Рома" заняла жесткую позицию по Сейду Думбия, пока ничего не изменилось. Итальянцы хотят продать игрока, их можно понять. До конца трансферного окна много времени, и мы предпринимаем всевозможные усилия, чтобы вернуть Думбия. Корректируем предложение, продолжаем переговоры, но пока они стоят жестко на своем. Хочется, чтобы он перешел как можно раньше", - сказал функционер. </div> <br /> <div><span style="color: rgb(255, 153, 0);"><strong>Дзюба — лучший игрок РФПЛ в июле</strong></span></div> <div> </div> <div>РФПЛ совместно с изданием "Чемпионат.ком" определила лучшего футболиста турнира в июле. Им стал нападающий "Зенита" Артем Дзюба. Таковым его выбрали эксперты и журналисты. Также был выбран лучший игрок второго тура, это звание досталось полузащитнику ЦСКА Зорану Тошичу. </div> <div> </div> <div>Дзюба в текущем месяце отметился только одним голом и одной результативной передачей, а серб в минувшую пятницу принес победу своему клубу в поединке против самарских "Крыльев Советов" (2:0). </div> </div>

Весь мир ЦСКА Барселона Бавария Севилья Видаль Артуро Слуцкий Леонид Карпин Валерий Черышев Дмитрий
Комментарии (27)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
MadPampers
1438120582
нафиг вообще нужны эти дайджесты, те кому надо итак новости читают и в курсе всего. Раньше были статьи, послематчевая аналитика, выставление оценок, мысли, сейчас даже после тура нет ни одной статьи про игры тура, нет оценок, вообще ничего не стало, сухие факты. нечего читать, новости я могу на более авторитетных сайтах почиать. Зачем тогда нужен ваш новый сайт, или в нём ничего нового по сравнению с конкурентами?
Ответить
MadPampers
1438120686
и где кнопка "отредактировать сообщение" ? мало того что сами ошибки пишете в названиях статей, дак еще и другим не даёте исправить свои опечатки
Ответить
112910415
1438144977
великий Артём..
Ответить
slavа0508
1438149170
Думбия человек -травма,,,не стоит его ворачивать
Ответить
Павлюченко 13
1438160366
За Сейду слишком много просят!
Ответить
vrossiinetfutbola
1438165550
Пётр Меньшиков, твой удел постить новости из интернета. Желтушник.
Ответить
Busta Rhumes
1438241851
Дзюба красавчик) перешёл в Зенит, выиграл суперкубок, а теперь ещё и лучший игрок в июле)
Ответить
klim152011
1438293296
интересно сколько за Думбию денег отвалят.
Ответить
GINSTOP
1438531463
Думбия бы перешол в ЦСКА тогда бы ЦСКА затащили бы а так пффффффф
Ответить
Eleron
1439139646
Есть такое понятие: цена-качество. Так вот по соотношению вложенных денег и полученному результату, Карпин такой же дееебил, как и ты. Во-вторых: откуда ты можешь знать успешный я в жизни человек или нет. Или обязательно надо быть тренером Спартака?
Ответить
Главные новости
ВидеоКордоба картинно упал в матче с «Акроном»
21:41
1
РПЛ. «Краснодар» спас очко в домашнем матче с «Акроном» (1:1)
21:33
29
Максименко поговоркой отреагировал на оскорбительные кричалки Лещука и Лунева про «Спартак»
21:23
2
Директор «Спартака» дал информацию о новом контракте Барко
20:57
1
АПЛ. «Манчестер Сити» в меньшинстве победил «МЮ» (1:0) благодаря Холанду
20:26
Реакция Карпина на включение Сафонова в топ-10 вратарей мира
20:13
1
Федотов разобрал пенальти в пользу «Спартака» в матче с «Ростовом»
19:49
10
Карседо прокомментировал крупную победу «Спартака» над «Ростовом»
19:41
Примера. «Барселона» с нервами обыграла «Леванте» (4:2) и укрепилась в лидерах, у Ямаля дубль
19:20
Рабинер прокомментировал крупную победу «Спартака» над «Ростовом»
19:08
13
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+