Болотный футбол во Владивостоке и «сплав» Есипова. Чем запомнится 9-й тур ФНЛ, помимо московского дерби

Вера в Бога. Какие чудеса сопутствовали победе «Енисея» над «Тосно»

«Возможно, нам действительно стоит окунуться в святой воде» – грустно признался Андрей Тихонов после разгрома от «Спартака-2» в прошлом туре. В том матче «Енисей» упустил огромное количество голевых моментов. Ряд игроков последовали совету своего наставника и сходили в церковь, после чего полетели в Великий Новгород. В город, где состоялась главная сенсация 9-го тура!

«Всевышний есть, и он помогает всем, кто в него искренне верит» – эту фразу теперь подтвердит вам каждый болельщик «Енисея». «Тосно» владело ощутимым преимуществом: дважды Палиенко пробивал в миллиметрах от девятки, а Галиуллин заставлял голкипера прыгать по разным углам. Как всегда на высоте был лучший снайпер «Тосно» Антон Заболотный. Но никто из них в этот вечер не забил.

Зато «Енисей» реализовал оба своих момента, да еще как! На 28-й минуте последовал бесперспективый заброс вперед на одинокого Коротаева. Его опекали трое, как вдруг Раде Дугалич послал мяч в свои ворота. А на последней минуте форвард «Енисея» умышленно подставился под соперника – и, о чудо, судья «купился»! Подошедший к точке Александр Коротаев был точен – 1:2!

«На каждой тренировке я прошу своих игроков быть хитрее соперника. Итальянцы, испанцы – они за счет этого играют! Футбол – такая игра, в которой, чтобы победить, нужно обладать не только мастерством, но и уловками» – удивил общественность Андрей Тихонов. Благодаря везению и стечению обстоятельств «Енисей» увез из Новгорода три очка. А «Тосно» потерпело первое поражение в ФНЛ и отвалилось от погони за «Динамо», победившего в московском дерби со «Спартаком-2» (2:1).

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«У нас был план на игру, но выйдя на поле, я о нем забыл». Как тропический ливень испортил матч «Луч-Энергия» – «Балтика»

«Как вам игралось в такую погоду?» – «Отлично» – засмеялся старший тренер «Луч-Энергии» Константин Емельянов. «У нас почти все ребята приезжие, пускай привыкают к приморскому климату. До этого здесь был летний футбол, теперь будет по-другому». Матч «Луч-Энергия» – «Балтика» подвел черту под уходящим летом. Рекордное количество осадков, выпавшее во Владивостоке, уничтожило газон. Потоп был такой силы, что ударявшийся о землю мяч брызгал игроков, словно разогнавшаяся машина – прохожих.

«У нас был план на игру. Наш тренер объяснил мне задачу, но как только я вышел на поле, сразу обо всем забыл» – иронично заметил защитник «Балтики» Константин Зимулька. Его команда открыла счет в матче: коллега Зимульки по обороне Кирилл Марущак решил покончить с этой безысходностью и пробил издали. Мяч с 40 метров врезался в «девятку» хозяев! Однако «Лучу» все же удалось миновать катастрофы: Руслан Гордиенко пробил низом в угол. Мяч был послан с такой силой, что ни одна лужа не могла остановить его – 1:1!

«Здесь комментировать нечего» – лаконично заявил наставник «Балтики» Александр Горбачев и пошел готовиться к следующим матчам. Впереди – по-спортивному злой «Спартак-2» и возможное падение в зону вылета.

«Дима, помаши Саранску ручкой!». Как Черышев настроил саранчан против себя

«Дима, помаши Саранску ручкой!» – по слухам, болельщики «Мордовии» готовят первый баннер против Дмитрия Черышева. Поводом для этого послужило очередное безвольное поражение саранчан – на сей раз оно пришлось на важнейший матч с «Кубанью».

«Мордовия» играла дома. Однако де-факто хозяевами стадиона «Старт» были краснодарцы. За весь первый тайм саранчане не создали ни одного полумомента, в то время как «Кубань» – целых пять! Илья Чебану трудился без передышки, но и его усилия не спасли от трех пропущенных голов. По сравнению с предыдущими матчами, «Мордовии» удалось наладить реализацию. Один из крайне немногочисленных моментов использовал Артур Саркисов, но этого хватило только для того, чтобы чуть скрасить поражение – 1:3!

Неудачи на поле сопровождаются циничной халатностью руководства «Мордовии». «На матч с «Сибирью» мы летели на самолете 1973 года выпуска, а сам полет занял восемь часов» – подтвердил ужасные слухи Дмитрий Черышев. Эксперимент, крайне опасный для жизни! Возможно, после этой новости болельщики «Мордовии» направят свой прицел на других, более заслуживающих этого людей.

«Давайте, задавайте вопросы!». Что взбесило Радимова в Нальчике

Перед матчем в Нальчике, главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов казался самым счастливым человеком на Белом Свете. Лучший тренер июля уверенно ведет свою молодежь на четвертом месте. Более того, «Зенит-2» наряду с московским «Динамо» оставался единственной командой, не потерпевшей ни одного поражения в ФНЛ.

С гостеприимством со стороны соперников проблем также нет никаких. «Здесь живут потрясающие люди, которые устроили нам праздник. На Кавказе фантастически вкусная еда и поражающая красота природы» – восторженно заявил Радимов. Накануне матча, на берегу Нижнего Голубого озера, наставник «Зенита-2» отведал вкуснейшего кавказского шашлыка и был полон решимости добиться новых успехов на футбольном поле.

Здесь-то гостеприимство подошло к концу. На 94-й минуте защитники «Зенита-2» потеряли концентрацию, и Сергей Крамаренко вонзил мяч «под штангу» – 1:0! «Давайте, задавайте вопросы!» – нервно начал пресс-конференцию Радимов, после чего несколько раз пытался «отвязаться» от нападков журналистов. Нальчик нанес «Зениту-2» первое поражение в сезоне. Радимов и его команда покидали город в подавленном настроении.

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Первая отставка в ФНЛ. В чем истинные причины ухода Есипова из «Тамбова»

Настоящая трагедия разыгрывается в самом дружелюбном городе ФНЛ – Тамбове. После очередного поражения от «Тюмени» (0:1) здесь случилась первая тренерская отставка в ФНЛ. «В том, что сегодня произошло на поле, есть только моя вина» – лаконично заключил тренер и покинул конференц-зал. О том, что Есипов ушел писать заявление об уходе, собравшиеся журналисты даже не подозревали.

Официально причина расставания – неудовлетворительные результаты. Блестящий старт сменился серией невнятных матчей. Один забитый гол в шести последних матчах и место на границе с зоной вылета – не то, о чем грезят болельщики. Но ведь именно Есипов выводил «Тамбов» в ФНЛ, причем сделал это в эффектном стиле!

Вероятнее всего, причина ухода Валерия Вячеславовича кроется в испорченных отношениях с игроками. По ходу матча с «Тюменью» Есипов пытался докричаться до своих футболистов. Но как только тренер начинал свою речь, несколько игроков демонстративно от него отворачивались. Очевидно, что внутри команды бушуют нешуточные конфликты. Тушить пожар, скорее всего, будет призван экс-тренер московского «Спартака» Дмитрий Ананко. Существует вероятность прихода Сергея Передни – он находится в шаге от увольнения из «Луча-Энергии».

Результаты 9-го тура ФНЛ:

«СКА-Хабаровск» – «Шинник» – 0:0

«Луч-Энергия» – «Балтика» – 1:1

«Сибирь» – «Факел» – 1:1

«Мордовия» – «Кубань» – 1:3

«Химки» – «Сокол» – 0:0

«Тамбов» – «Тюмень» – 0:1

«Тосно» – «Енисей» – 1:2

«Волгарь» – «Нефтехимик» – 3:0

«Спартак» Нч – «Зенит-2» – 1:0

«Динамо» – «Спартак-2» – 2:1

Цифры:

1 поражение за весь 2016-й год потерпел «Зенит-2» на своем поле. В преддверии матча с «Луч-Энергией» этот факт не может не радовать питерских болельщиков.

1 победу одержал «Енисей» над «Тосно» за всю клубную историю. До этого тосненцы трижды брали верх и еще раз команды сыграли вничью.

5 мячей пропустил вратарь «Спартака» Антон Антипов. По итогам девяти туров оборона нальчан является лучшей в ФНЛ!

6 матчей подряд «СКА-Хабаровск» не может обыграть «Шинник». За это время было зафиксировано три ничьи; еще трижды побеждали ярославцы.

6 поражений потерпела в этом сезоне «Мордовия». Это абсолютно худший результат в ФНЛ!

12 голов пропустил «Спартак-2» в этом сезоне. Хуже оборона только у владивостокской «Луч-Энергии».

270 минут не может забить на своем поле «Тамбов».