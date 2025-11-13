Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • «Спартак» раскритиковали за тренерскую чехарду: «Это нормально?»

«Спартак» раскритиковали за тренерскую чехарду: «Это нормально?»

Вчера, 15:59
3

Дмитрий Черышев недоволен подбором тренеров для «Спартака».

– Чего хотят болельщики «Спартака»? Не только чемпионства, но и красивой игры, чтобы побеждать всех 5-0. Но нужно забыть про стеночки и забегания, не будет больше такого футбола никогда.

Это было при Романцеве, когда собрали команду из молодых, самых перспективных футболистов. Это было давно, сейчас все совсем другое. Нужны победы или результат.

Я не знаю, какого тренера они хотят. Сколько тренеров за последние пять лет сменилось в клубе? Это нормально? Раз Семак столько лет работает в «Зените», значит, что-то у них функционирует, внутри клуба есть какая-то химия. У «Краснодара» за последние годы было три тренера – Мусаев, Ивич, Шалимов. Должна быть стабильность в клубе.

Взяли Станковича, он сразу получил ярлык «не подходит». Просто не убирайте тренера. Раз взяли, пусть работает. Не нужно брать специалиста, лишь бы только взять. Нужно выбрать хорошего кандидата, надолго, чтобы он соответствовал всем критериям клуба.

– Считаете, что Станковича нужно было оставить?

– Я такого не сказал. Если берете тренера, дайте ему возможность себя показать. Но прежде чем взять, 10 раз подумайте, кого вы берете.

  • Деян Станкович 1,5 года работал в «Спартаке».
  • Команда стала 6-й в РПЛ по итогам 1-го круга.

oyabun
1763040731
По информации на 2023 год, футбольная обсерватория CIES провела анализ 60 ведущих лиг по всему миру и учла долю тренеров, которые начинали сезон на своих должностях, но не смогли закончить его из-за увольнений, отставок или уходов с поста. Из 850 команд 487 сменили тренеров в течение сезона — это 57,3%. Для «большой пятёрки» значения варьировались от 55% в Премьер-лиге до 35% в Серии А. В ТЕЧЕНИЕ СЕЗОНА!!! Не надо из Спартака монстра лепить. Станкович полтора сезона отработал, Абаскаль перед ним тоже. Меняем тренеров не чаще общемировой статистики.
Ответить
Интерес
1763049199
Если уже 20 лет одно и то же, то почему это не норма? Норма, конечно.ВСего лишь 14 тренеров с 2003 года, хотя какой-то чел тут написал, что 18.
Ответить
crf57
1763058044
Все прекрасно понимают, что Спартак скоро уйдет в ФНЛ, туда им и дорога!
Ответить
