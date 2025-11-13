«Спартак» раскритиковали за тренерскую чехарду: «Это нормально?»

Дмитрий Черышев недоволен подбором тренеров для «Спартака».

– Чего хотят болельщики «Спартака»? Не только чемпионства, но и красивой игры, чтобы побеждать всех 5-0. Но нужно забыть про стеночки и забегания, не будет больше такого футбола никогда.

Это было при Романцеве, когда собрали команду из молодых, самых перспективных футболистов. Это было давно, сейчас все совсем другое. Нужны победы или результат.

Я не знаю, какого тренера они хотят. Сколько тренеров за последние пять лет сменилось в клубе? Это нормально? Раз Семак столько лет работает в «Зените», значит, что-то у них функционирует, внутри клуба есть какая-то химия. У «Краснодара» за последние годы было три тренера – Мусаев, Ивич, Шалимов. Должна быть стабильность в клубе.

Взяли Станковича, он сразу получил ярлык «не подходит». Просто не убирайте тренера. Раз взяли, пусть работает. Не нужно брать специалиста, лишь бы только взять. Нужно выбрать хорошего кандидата, надолго, чтобы он соответствовал всем критериям клуба.

– Считаете, что Станковича нужно было оставить?

– Я такого не сказал. Если берете тренера, дайте ему возможность себя показать. Но прежде чем взять, 10 раз подумайте, кого вы берете.