«Спартаку» предложили усилиться экс-форвардом сборной Англии вместо Заболотного

Дмитрий Черышев высказался об усилении атаки «Спартака».
«Я бы на месте «Спартака» попробовал подписать Варди вместо Заболотного. Да, Антон в некоторых матчах хорошо проявил себя. Но Варди – человек с именем. Этот переход повысил бы интерес к нашей лиге.
Поторопился ли «Спартак» с Заболотным? Это им решать, конечно. Но красно-белым бы больше подошeл Варди, чем Заболотный. Он больше подходит по стилю.
Все хотят, чтобы клуб больше играл в атакующий футбол. Многие болельщики живут ещe романцевской эпохой. Все хотят комбинации, стеночки, забегания.
Заболотный впишется в красивую игру? Он будет бороться, может придержать мяч, завершить, а Варди более гибкий. Он умеет играть в футбол», – заявил Черышев.
- Варди выступал за «Лестер» с 2012 года: 500 матчей, 200 голов, 71 ассист.
- Форвард выиграл с командой АПЛ, дважды Чемпионшип, Кубок и Суперкубок Англии.
- Сейчас 38-летний англичанин пребывает в статусе свободного агента.
Источник: Legalbet