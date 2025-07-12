«Спартаку» предложили усилиться экс-форвардом сборной Англии вместо Заболотного

Дмитрий Черышев высказался об усилении атаки «Спартака».

«Я бы на месте «Спартака» попробовал подписать Варди вместо Заболотного. Да, Антон в некоторых матчах хорошо проявил себя. Но Варди – человек с именем. Этот переход повысил бы интерес к нашей лиге.

Поторопился ли «Спартак» с Заболотным? Это им решать, конечно. Но красно-белым бы больше подошeл Варди, чем Заболотный. Он больше подходит по стилю.

Все хотят, чтобы клуб больше играл в атакующий футбол. Многие болельщики живут ещe романцевской эпохой. Все хотят комбинации, стеночки, забегания.

Заболотный впишется в красивую игру? Он будет бороться, может придержать мяч, завершить, а Варди более гибкий. Он умеет играть в футбол», – заявил Черышев.