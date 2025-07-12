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  • «Спартаку» предложили усилиться экс-форвардом сборной Англии вместо Заболотного

«Спартаку» предложили усилиться экс-форвардом сборной Англии вместо Заболотного

Сегодня, 09:55
11

Дмитрий Черышев высказался об усилении атаки «Спартака».

«Я бы на месте «Спартака» попробовал подписать Варди вместо Заболотного. Да, Антон в некоторых матчах хорошо проявил себя. Но Варди – человек с именем. Этот переход повысил бы интерес к нашей лиге.

Поторопился ли «Спартак» с Заболотным? Это им решать, конечно. Но красно-белым бы больше подошeл Варди, чем Заболотный. Он больше подходит по стилю.

Все хотят, чтобы клуб больше играл в атакующий футбол. Многие болельщики живут ещe романцевской эпохой. Все хотят комбинации, стеночки, забегания.

Заболотный впишется в красивую игру? Он будет бороться, может придержать мяч, завершить, а Варди более гибкий. Он умеет играть в футбол», – заявил Черышев.

  • Варди выступал за «Лестер» с 2012 года: 500 матчей, 200 голов, 71 ассист.
  • Форвард выиграл с командой АПЛ, дважды Чемпионшип, Кубок и Суперкубок Англии.
  • Сейчас 38-летний англичанин пребывает в статусе свободного агента.

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Источник: Legalbet
Россия. Премьер-лига Равшан Спартак Лестер Заболотный Антон Варди Джейми Черышев Дмитрий
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Комментарии (11)
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рылы
1752305014
позор (за)болотным хрякам!
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рылы
1752305060
тарасофку основали на месте болот! стыд!
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Прокс
1752305225
Варди и этот недоклуб,Чморышев совсем худееет!!
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Foxitkuban
1752305841
Лучше предложили бы Спартаку, "усилить" руководство.
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sochi-2013
1752308194
экс-… Первая часть сложных слов, обозначающих звание, должность, в знач. бывший. Экс-форвард??? Защитник что ли?
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Мордаванин
1752311916
варди очень чистоплотен и брезглив не.непойдёт
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Ros0maxa
1752316398
Умный к рылам не пойдёт .умный рылов обойдёт.))
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