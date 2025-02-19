Черышев раскритиковал зимние трансферы «Спартака»: «Некрасиво по отношению к ситуации в стране»

Дмитрий Черышев высказался о зимней трансферной кампании «Спартака».

Клуб уже купил вратаря Илью Помазуна (1,2 млн евро), нападающего Ливая Гарсию (20 млн евро + бонусы) и вингера Пабло Солари (10+2 млн евро).

Теперь москвичи работают над подписанием полузащитника.

– Осталось полкруга – это в первую очередь. Во-вторых, они действительно сильные, хорошие футболисты. Но сумма реально большая.

Я считаю, что это некрасиво сейчас по отношению к ситуации, которая происходит.

– Имеете в виду ситуацию в стране?

– Конечно. Я понимаю, что сейчас сложно развивать своих молодых футболистов, но у нас есть такая возможность. Мы не играем в еврокубках, и поэтому так вот просто – раз и покупать футболиста...

Ну, займут они второе место или третье, потратив такие баснословные деньги. А дальше что?