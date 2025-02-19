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  • Черышев раскритиковал зимние трансферы «Спартака»: «Некрасиво по отношению к ситуации в стране»

Черышев раскритиковал зимние трансферы «Спартака»: «Некрасиво по отношению к ситуации в стране»

Дмитрий Черышев высказался о зимней трансферной кампании «Спартака».

  • Клуб уже купил вратаря Илью Помазуна (1,2 млн евро), нападающего Ливая Гарсию (20 млн евро + бонусы) и вингера Пабло Солари (10+2 млн евро).
  • Теперь москвичи работают над подписанием полузащитника.

– Осталось полкруга – это в первую очередь. Во-вторых, они действительно сильные, хорошие футболисты. Но сумма реально большая.

Я считаю, что это некрасиво сейчас по отношению к ситуации, которая происходит.

– Имеете в виду ситуацию в стране?

– Конечно. Я понимаю, что сейчас сложно развивать своих молодых футболистов, но у нас есть такая возможность. Мы не играем в еврокубках, и поэтому так вот просто – раз и покупать футболиста...

Ну, займут они второе место или третье, потратив такие баснословные деньги. А дальше что?

  • «Спартак» ушел на зимнюю паузу на 3-м месте в РПЛ.
  • Они на 2 очка отстают от лидирующих «Зенита» и «Краснодара».
  • 2 марта спартаковцы примут «Оренбург» в 19-м туре чемпионата.

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Источник: «РБ Спорт»

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19.02.2025 17:45
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Комментарии (61)
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Спартачище
1739981253
И как ни старается мюллер. с медведем никому то их болотное посмешище не интересно Газпромыши могут хоть 100 лямов за раз потратить интересоваться и обсуждаться все равно будут всегда только про Спартак
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ivany4
1739982198
Черышев так проникся ситуацией в стране и развитием "своих" молодых футболистов, что в настоящее время тренирует туркменский Равшан.)) Вот лицемер!!
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FCSpartakM
1739982850
Спартак один из трех частных клубов в премьер-лиге. Какое отношение к ситуации в стране они имееют?
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Хулиганин
1739984310
А чего сынуля на Родину не рвется. В Греции зад пристроил.
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FROLL007
1739986068
Ну загнул тоже второе или третье. Их место номер 6. А если ещё полтос выкинут от народного достояния на ветер , то может гипотетически ухватятся за 5 место.
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FROLL007
1739986515
Вся страна ржёт от угара хряковского на трансферах. Скоро стоху разменяют на народном достоянии ради 6 места.
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andr45
1739987695
Уважаемые спартачи) То, что скоро все говнометы Миллера и всей газпромовской мрази заработают во всю мощь, обвиняя «Спартак» во всем, что происходит во вселенной, включая солнечные вспышки и магнитные бури) И это является продолжением нарастающей паники руководства Газпрома и «Zenit» в возможном нечемпиёнстве. А откорректированные газпромовскими щелкоперами инсинуации всевозможных бывших и сегодняшних бездарей и никчеемушников всего лишь цветочки) А вот когда выйдут на сцену решалы типа Карасева, Иванова, Мешкова и прочей дряни и начнут на поле издеваться над спартаковцами, тогда и начнутся ягодки) Так что СПОКОЙСТВИЕ И ЕЩЁ РАЗ СПОКОЙСТВИЕ)
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ySS
1739987875
Забавно, а газклуб - красавцы? Не заправляйся на ЛукОйле и делов то)
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n876
1739990549
Ситуация в стране...Ну ка все вместе, дружно скажите ---спасибо за это деду Вове...Гы гы Айболид а ты почему спасибо не говоришь ? Не доволен тем шо дед Вова делает ?
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Plyash
1739990571
Всплыло говно из проруби,тут уж никуда не денешься.Сколько лет шифровался подо льдом,но правду не скроешь.Даже фио твоё противно называть,дрянь такая...Поганец.
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