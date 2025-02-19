Черышев раскритиковал зимние трансферы «Спартака»: «Некрасиво по отношению к ситуации в стране»

Дмитрий Черышев высказался о зимней трансферной кампании «Спартака».
- Клуб уже купил вратаря Илью Помазуна (1,2 млн евро), нападающего Ливая Гарсию (20 млн евро + бонусы) и вингера Пабло Солари (10+2 млн евро).
- Теперь москвичи работают над подписанием полузащитника.
– Осталось полкруга – это в первую очередь. Во-вторых, они действительно сильные, хорошие футболисты. Но сумма реально большая.
Я считаю, что это некрасиво сейчас по отношению к ситуации, которая происходит.
– Имеете в виду ситуацию в стране?
– Конечно. Я понимаю, что сейчас сложно развивать своих молодых футболистов, но у нас есть такая возможность. Мы не играем в еврокубках, и поэтому так вот просто – раз и покупать футболиста...
Ну, займут они второе место или третье, потратив такие баснословные деньги. А дальше что?
- «Спартак» ушел на зимнюю паузу на 3-м месте в РПЛ.
- Они на 2 очка отстают от лидирующих «Зенита» и «Краснодара».
- 2 марта спартаковцы примут «Оренбург» в 19-м туре чемпионата.