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  • Черышев – о совмещении Карпина: «Пусть помимо «Динамо» и сборной еще «Ростов» примет»

Черышев – о совмещении Карпина: «Пусть помимо «Динамо» и сборной еще «Ростов» примет»

17 июня 2025, 13:05
8

Бывший игрок «Динамо» Дмитрий Черышев прокомментировал назначение Валерия Карпина в клуб.

  • Тренер будет совмещать посты в «Динамо» и сборной России.
  • Карпин сменил уволенного Марцела Личку.
  • Контракт с ним рассчитан до лета 2028-го.

«Сейчас у нас пока до сих пор не открыто наше окошечко для того, чтобы можно было не совмещать. Но, честно говоря, тренер сборной должен заниматься сборной, а тренер клуба – клубом.

Наверное, все‑таки разделение должно быть, вот и все. Тогда пусть еще «Ростов» примет. Я уже утрирую, конечно.

Пока наша сборная не может участвовать в международных турнирах, наверное, совмещение, чтобы тренер практику не терял, – это нормальное явление.

Но когда все откроется, я считаю, совмещения не должно быть. Только в таком режиме, я считаю», – сказал Черышев.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Динамо Равшан Россия Ростов Карпин Валерий Черышев Дмитрий
Комментарии (8)
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bashnat013
1750155892
А ты с Мостовым шопито тренируй
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BarStep
1750158658
Ха! Отличная идея! :)
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Good_win_ФКСМ
1750160453
еще и в цдка надо - они тоже тренера ищут )))
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нейтральныйкакникто
1750161900
Больше походит на зависть , что Карпин востребован .А такие как Мостовой , Черышев , Григорян , и прочие ЭКСПЕРТЫ -ТРЕНЕРИШКИ Б\У , нафиг никому не нужны.Что то никто не вопил , когда Слуцкий возглавил сб. РОССИИ, являясь тренером ЦСКА.
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balam
1750163590
это тупой,который нижний тренировал?
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Sergey--google
1750292857
Ты помимо галоперидола тоже что-нибудь принимай!
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crf57
1750958565
Черышев - лузер! Завидуй молча!
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