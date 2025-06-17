Черышев – о совмещении Карпина: «Пусть помимо «Динамо» и сборной еще «Ростов» примет»

Бывший игрок «Динамо» Дмитрий Черышев прокомментировал назначение Валерия Карпина в клуб.

Тренер будет совмещать посты в «Динамо» и сборной России.

Карпин сменил уволенного Марцела Личку.

Контракт с ним рассчитан до лета 2028-го.

«Сейчас у нас пока до сих пор не открыто наше окошечко для того, чтобы можно было не совмещать. Но, честно говоря, тренер сборной должен заниматься сборной, а тренер клуба – клубом.

Наверное, все‑таки разделение должно быть, вот и все. Тогда пусть еще «Ростов» примет. Я уже утрирую, конечно.

Пока наша сборная не может участвовать в международных турнирах, наверное, совмещение, чтобы тренер практику не терял, – это нормальное явление.

Но когда все откроется, я считаю, совмещения не должно быть. Только в таком режиме, я считаю», – сказал Черышев.