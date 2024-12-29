Черышев-старший прокомментировал результативность сына в Греции

Дмитрий Черышев высказался об игре сына Дениса за «Паниониос» из второй по силе лиги Греции.
- В 14 матчах за греков у Черышева 3+2.
- Денис – воспитанник «Реала», выступал за основу.
- Черышев был в составе России на ЧМ-2018.
«Денис сейчас играет в греческом чемпионате, забивает голы, у него есть еще огромный потенциал. Плюс он очень серьезно относится к своей профессии, любит ее и уделяет много внимания здоровью, чтобы продолжать карьеру как можно дольше.
Год был тяжелым, но когда Денис играет и забивает голы, это всегда приятно», – сказал Черышев-старший.