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    • Черышев-старший прокомментировал результативность сына в Греции

    Черышев-старший прокомментировал результативность сына в Греции

    Дмитрий Черышев высказался об игре сына Дениса за «Паниониос» из второй по силе лиги Греции.

    • В 14 матчах за греков у Черышева 3+2.
    • Денис – воспитанник «Реала», выступал за основу.
    • Черышев был в составе России на ЧМ-2018.

    «Денис сейчас играет в греческом чемпионате, забивает голы, у него есть еще огромный потенциал. Плюс он очень серьезно относится к своей профессии, любит ее и уделяет много внимания здоровью, чтобы продолжать карьеру как можно дольше.

    Год был тяжелым, но когда Денис играет и забивает голы, это всегда приятно», – сказал Черышев-старший.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    29.12.2024 11:16
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