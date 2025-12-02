Тренер «Равшана» сказал, кто должен возглавить «Спартак»

Главный тренер таджикистанского «Равшана» Дмитрий Черышев высказался о том, кто должен возглавить «Спартак».
– На фоне всего происходящего Андрей Талалаев может оказаться в «Спартаке»?
– Хочу поздравить Андрея с такими успехами. По стоимости игроков «Балтика» должна находиться в зоне вылета.
Но тут вот ведь какая штука: в «Спартаке» всегда запрос на тренера с атакующим, комбинационным стилем, чтобы было больше этих забеганий, вбеганий... Игру Олега Романцева и Константина Бескова из памяти не сотрешь.
И вообще нам нужно делать ставку на своих тренеров, тем более в таких командах, как «Спартак».
Владимир Слишкович и Роберт Морено в «Сочи», скажем – это сказка о потерянном времени. Спартаковцы на нее уже не имеют права.
С моей точки зрения нужно взять человека, который был идолом именно в этой команде.
- Исполняющим обязанности главного тренера «Спартака» после увольнения Деяна Станковича 11 ноября стал Вадим Романов.
- Красно-белые занимают 6-е место в РПЛ с 28 очками после 17 туров.