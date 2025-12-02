Введите ваш ник на сайте
Тренер «Равшана» сказал, кто должен возглавить «Спартак»

2 декабря, 13:17
5

Главный тренер таджикистанского «Равшана» Дмитрий Черышев высказался о том, кто должен возглавить «Спартак».

– На фоне всего происходящего Андрей Талалаев может оказаться в «Спартаке»?

– Хочу поздравить Андрея с такими успехами. По стоимости игроков «Балтика» должна находиться в зоне вылета.

Но тут вот ведь какая штука: в «Спартаке» всегда запрос на тренера с атакующим, комбинационным стилем, чтобы было больше этих забеганий, вбеганий... Игру Олега Романцева и Константина Бескова из памяти не сотрешь.

И вообще нам нужно делать ставку на своих тренеров, тем более в таких командах, как «Спартак».

Владимир Слишкович и Роберт Морено в «Сочи», скажем – это сказка о потерянном времени. Спартаковцы на нее уже не имеют права.

С моей точки зрения нужно взять человека, который был идолом именно в этой команде.

  • Исполняющим обязанности главного тренера «Спартака» после увольнения Деяна Станковича 11 ноября стал Вадим Романов.
  • Красно-белые занимают 6-е место в РПЛ с 28 очками после 17 туров.

Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Интерес
1764674454
ФУтбольное пространство, ты слышишь этот зуд?- По телу голодранцы тренировать ползут. А "каменным идолом" может стать только Мостовой.Рискните...
Ответить
subbotaspartak
1764677306
Тренер.... чего?
Ответить
k611
1764679759
Видимо Джамшут
Ответить
subbotaspartak
1764685698
тренер...... чего?
Ответить
Спартач80
1764685785
Осталось выслушать тренера клуба "Джамшут"...
Ответить
