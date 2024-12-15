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    Дмитрий Черышев назвал трех лучших тренеров РПЛ

    Главный тренер «Шинника» Дмитрий Черышев выделил трех тренеров в первой части сезона.

    – Обязательно выделю Галактионова. Очень сильно поменял свою работу Мусаев. Уйдя из «Краснодара» в азербайджанский футбол, он приобрел огромный опыт, и сейчас его команда играет довольно интересно, борется за чемпионство – это говорит о том, что обстановка в коллективе рабочая. Но у Мурада и подбор футболистов хороший.

    – Третий – Станкович, Личка, Семак?

    – Личка старается, но «Динамо» не борется за чемпионство. Выделю Семака. Мы понимаем, что «Зенит» иногда обезглавливает своих конкурентов, забирает лучших игроков себе. Но все время бороться за первое место – это очень сложно.

    • «Краснодар» Мусаев и «Зенит» Семака делят 1-е место после 18 туров РПЛ.
    • «Локомотив» Галактионова занимает 5-ю строчку.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «РБ Спорт»

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    15.12.2024 14:51
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    Комментарии (1)
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    zigbert
    1734285500
    Может и так. Но третьего так и не назвал. Прямо напрашивается вопрос от любителей выпить : " Дмитрий, третьим будешь?"
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