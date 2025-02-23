Отец Черышева: «Кто-то приклеил к Денису стереотип, что он травматичен»

Дмитрий Черышев, отец экс-вингера сборной России Дениса Черышева, рассказал о выступлениях игрока за «Паниониос» во втором дивизионе Греции.

– Как дела у Дениса в Греции и как ему его новый клуб?

– Клуб находится на третьем месте. Сейчас был небольшой перерыв из-за разделения команд. Дистанция в турнире сократилась, пять команд через жеребьевку разыграют слоты за выход в Высшую лигу. У команды Дениса шансы очень хорошие. Сам Денис играет, доволен. У него контракт до конца сезона, дальше – будем смотреть.

– Судя по статистике выступлений, Денис – важный игрок старта «Паниониоса», но 90 минут на поле ни разу в сезоне не сыграл. Ему 34 года, есть ли у него какие-то проблемы со здоровьем?

– Кто-то приклеил к Денису стереотип о том, что он травматичен, но это не так. У человека уже три года не было никаких травм. В Италии он два года отыграл вообще без каких-либо повреждений.

– Так почему же Денис не играет матчи полностью?

– Я не знаю, а вариантов может быть множество: тактическое решение тренера, желание выпустить и дать время молодому футболисту. Откуда я могу знать? Никогда такие вещи мы не обсуждаем.