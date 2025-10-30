Черышев вынес печальный вердикт «Спартаку»

Бывший форвард «Динамо» Дмитрий Черышев заявил, что «Спартак» утратил статус топ-клуба.

«От «Спартака» у всех слишком большие ожидания, но спортивных разговоров вокруг команды почти нет. Каждый день болельщики «Спартака» то увольняют, то оставляют тренера. Происходит постоянная чехарда.

Клуб находится в подвешенном состоянии. Сейчас «Спартак» – не топ-клуб, он был им раньше. Ему предстоит восстановить свое прежнее имя и вернуть достижения времен Олега Романцева», – сказал Черышев.