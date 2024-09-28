В ЦСКА прокомментировали информацию о Йоветиче

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо прокомментировал информацию о том, что клубу предлагали рассмотреть вариант с подписанием 34-летнего нападающего Стевана Йоветича.

«ЦСКА не интересовался Йоветичем. Более того, все последние слухи с формулировкой «ради Пьянича ЦСКА отказался от» не выдерживают никакой критики. Мы вели переговоры только с Миралемом. Если бы стороны не пришли к соглашению, значит последним новичком клуба остался Гуарирапа», – написал Брейдо.