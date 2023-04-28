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    • Депутат Терюшков: «Савин набрасывается на армию России не случайно – его кураторы активизировались по всем фронтам»

    Депутат Терюшков: «Савин набрасывается на армию России не случайно – его кураторы активизировались по всем фронтам»

    Депутат Госдумы РФ Роман Терюшков высказался об интервью Евгения Савина.

    Ранее парламентарий заявил, что добивается возбуждения уголовного дела в отношении блогера.

    «Евгений Савин впал в рецидив – дал интервью Ксении Собчак, в котором продолжает публично дискредитировать российскую армию и тявкать на Президента России.

    После вступления в законную силу постановления Тверского суда города Москвы, принятому по моему обращению, об административном правонарушении Савина за дискредитацию Вооруженных сил РФ раскаяния в содеянном ждать не пришлось. Блогер теперь имеет реальные шансы быть привлеченным по ст. 280.3 УК РФ.

    Савин набрасывается на Армию России в интервью не случайно, его кураторы активизировались для контрнаступления по всем фронтам. Все его речевые клише направлены на ослабление народной любви и поддержки Армии России в надежде на укрепление вражеских позиций. Довольно потешные ожидания у кураторов, что этот выходец из футбола может повлиять на граждан России.

    Чтобы помочь Савину быть правдоподобным ему выписали подкрепление в лице Собчак. Следуя принципам убедительности свободной журналистики, Ксения задает ему – то провокационные, то наводящие вопросы, помогая сформулировать фразы, нужные Заказчику.

    Медийно раскручиваемый в разное время на федеральных российских каналах этот персонаж регулярно привлекается к антироссийской пропаганде.

    Требуя не допускать российских спортсменов до участия в международных соревнованиях, Савин дополняет украинско-прибалтийский спортивный вой согласно написанной партитуре по отмене России.

    Этот воющий хор поет вместе с хором имени Баха, предлагающим отменить государственные символы России и приезжать спортсменам из России в качестве беженцев.

    Псевдоперепалка о формате участия спортсменов из России на международной спортивной арене представляет собой лишь демагогию о способах отмены России, но никак не стремление восстановить справедливый и безопасный мир, где русские имеют равные права с другими народами», – написал Терюшков в своем телеграм-канале.

    • Савин покинул Россию после выпущенного видео с украинскими футболистами.
    • Сейчас он живет на Кипре.
    • За дискредитацию российской армии его оштрафовали на 50 тысяч рублей.

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    Источник: телеграм-канал Романа Терюшкова

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +323

      dauzhhhhh 50 минут назад

      Терющонков поддержи армию РФ -- пересядь с БМВ из враждебной страны на отечественный БМП...И в бой на Хаймарсы.

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      Рейтинг: +24660

      DOCTOR PENALTY 3 часа назад

      У Савина нет мозгов, он думает "углом головы".

      2
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