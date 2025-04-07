Счета Савина заблокировали из-за налогового долга

У экс-футболиста и блогера Евгения Савина заблокировали счета.
«ФНС заблокировала счета Савина. Он задолжал налоговой 11,7 миллиона рублей. В перспективе – уголовное дело за систематическую неуплату налогов.
Савин сбежал из России в мае 2022 года. Но забыл закрыть своe ИП. Оно функционировало даже после того, как КраСаву объявили в розыск», – написал источник.
- Савин заочно арестован за дискредитацию российской армии.
- По данной статье ему грозит до 5 лет тюремного заключения.
- Савин покинул Россию и сейчас живет на Кипре.
Источник: телеграм-канал «Mash на спорте»