Счета Савина заблокировали из-за налогового долга

У экс-футболиста и блогера Евгения Савина заблокировали счета.

«ФНС заблокировала счета Савина. Он задолжал налоговой 11,7 миллиона рублей. В перспективе – уголовное дело за систематическую неуплату налогов.

Савин сбежал из России в мае 2022 года. Но забыл закрыть своe ИП. Оно функционировало даже после того, как КраСаву объявили в розыск», – написал источник.