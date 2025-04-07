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Счета Савина заблокировали из-за налогового долга

Сегодня, 18:39
2

У экс-футболиста и блогера Евгения Савина заблокировали счета.

«ФНС заблокировала счета Савина. Он задолжал налоговой 11,7 миллиона рублей. В перспективе – уголовное дело за систематическую неуплату налогов.

Савин сбежал из России в мае 2022 года. Но забыл закрыть своe ИП. Оно функционировало даже после того, как КраСаву объявили в розыск», – написал источник.

  • Савин заочно арестован за дискредитацию российской армии.
  • По данной статье ему грозит до 5 лет тюремного заключения.
  • Савин покинул Россию и сейчас живет на Кипре.

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Источник: телеграм-канал «Mash на спорте»
Россия. Премьер-лига Кипр. Первый Дивизион Савин Евгений
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Комментарии (2)
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Айболид
1744040715
В острог супостата !
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4ekucT911
1744042842
это все так, Савин так себе, мягко говоря. А редакция ничего не хочет исправить? скрины уже сделаны. Если заходишь в хохлятскую лигу, там шахтер и напротив слова Донецк украинский флаг. Как бы три года прошло:) я ни на что не намекаю, но как бы...и если скажут, что флаг это принадлежность к конкретной стране, то почему тогда напротив русского города эта поганая тряпка?
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