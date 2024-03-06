⚡️ Савина заочно арестовали за дискредитацию армии

Тверской суд Москвы принял решение заочно арестовать Евгения Савина, более известного под псевдонимом Красава.

«Суд удовлетворил ходатайство следователя, избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца, исчисляя срок с момента экстрадиции Савина на территорию Российской Федерации, либо с момента его задержания на территории России», – сообщил источник.