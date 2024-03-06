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    ⚡️ Савина заочно арестовали за дискредитацию армии

    Тверской суд Москвы принял решение заочно арестовать Евгения Савина, более известного под псевдонимом Красава.

    «Суд удовлетворил ходатайство следователя, избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца, исчисляя срок с момента экстрадиции Савина на территорию Российской Федерации, либо с момента его задержания на территории России», – сообщил источник.

    • Савин обвиняется в дискредитации российской армии.
    • По данной статье ему грозит до 5 лет тюремного заключения.
    • МВД в феврале объявило в розыск блогера.
    • Савин покинул Россию и сейчас живет на Кипре.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    06.03.2024 16:29
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    Комментарии (21)
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1709732407
    Догавкалась плесень толерантная. Гыгыгы
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    DOCTOR PENALTY
    1709732606
    Теперь этот мудак - вечный киприот. Промеса осталось пригласить в команду.
    Ответить
    Алексей З
    1709732684
    Это уже давно объявили. Вот он блдь расстроился , живя на Кипре.
    Ответить
    FRZZ
    1709735492
    Маразм крепчает...
    Ответить
    ...уефан
    1709735935
    ...фамилия, вроде, всплывает в футбольной моей памяти, а кто такой, чего хотел, не помню)...
    Ответить
    qwertyйцукен
    1709741884
    Сава Красава !
    Ответить
    BVG4
    1709742764
    Как только заарканят, в клетку (как Емельку Пугачева) и транзитом в колонию №3" Полярный волк", гаденыша.....
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    Benifacto
    1709744654
    сидел бы пилил дальше блоги, а то начал волну подымать....вот тока я не пойму у нас разве закон имеет обратную силу? или уже да? он же вроде это говорил до принятия закона....вот если так то этой конституцией реально можно подтереться....
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