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  • Реакция Собчак на выход команды Савина в высший дивизион Кипра

Реакция Собчак на выход команды Савина в высший дивизион Кипра

Сегодня, 19:46
5

Журналист, общественный деятель Ксения Собчак прокомментировала промоушн кипрской команды Евгения Савина.

«Красава» вышел в высшую лигу чемпионата Кипра. Человек жил мечтой и еe исполнил. Кайф.

Я помню, как мы с ним разговаривали, как он мечтал о своей профессиональной команде, о том, что у него получится из этой, давайте честно, авантюры, сделать успешный проект. Он очень любит футбол, думаю, у тех, кто за ним следит, в этом сомнений нет и ему за эту неистовую любовь сейчас воздаeтся. Я очень за него рада.

На днях стало известно, что ФК «Красава» гарантировал себе место в тройке призeров второй лиги Кипра – а это даeт путевку в высший дивизион. Это был долгий путь. Жека пытался в России, набивал шишки, делал много управленческих ошибок, но жил своей командой. Я помню, как он перевозил команду, которая тогда играла в одной из низших российских лиг, на Кипр. Но «Красава» не сразу строился, там команда сначала заняла во втором дивизионе 12 место, потом пятое, а теперь вот пришла к успеху.

Там – на Кипре – Савин успешный футбольный менеджер, команде которого симпатизируют и русские, и украинцы, и белорусы, и киприоты. Теперь там в высшей лиге будет два «русских» клуба: «Красава» и «Арис», в котором играет Александр Кокорин. Но внимания хватит всем, думаю.

Когда мы разговаривали, он показался мне открытым и искренним, одержимым футболом, крутым чуваком», – написала Собчак.

  • Савин заочно арестован за дискредитацию российской армии.
  • По данной статье ему грозит до 5 лет тюремного заключения.
  • Савин покинул Россию и сейчас живет на Кипре.

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Источник: телеграм-канал Ксении Собчак
Кипр. Первый Дивизион Россия. Премьер-лига Савин Евгений
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Комментарии (5)
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Красногвардейчик
1744908645
Реакция Собчак на выход команды Савина в высший дивизион Кипра ============ Песня про Собчак: ,,Выйду в поле ночью с конём,,))
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Таврида
1744909694
Там Красава и кончится, Трумп гранты обрезал, со стороны Савин много не насосет.
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Интерес
1744911356
Эх,ещё бы Ксюшу туда "ветер перемен" занёс!Но-увы!вовремя в детстве посидела на коленях у дяди Вовы...
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кайрос
1744912439
Любому другому за такие слова в России бы прилепили ярлык--иностранный агент.А то еще бы и статью нововедденую воткнули бы--О фейках против росс.армии. Но не для Собчак, которая называет пукина дядя Вова...Не забывает дядя Вова , кто ему в свое время дал старт на властный Олимп. Гы гы
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