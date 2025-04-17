Реакция Собчак на выход команды Савина в высший дивизион Кипра

Журналист, общественный деятель Ксения Собчак прокомментировала промоушн кипрской команды Евгения Савина.

«Красава» вышел в высшую лигу чемпионата Кипра. Человек жил мечтой и еe исполнил. Кайф.

Я помню, как мы с ним разговаривали, как он мечтал о своей профессиональной команде, о том, что у него получится из этой, давайте честно, авантюры, сделать успешный проект. Он очень любит футбол, думаю, у тех, кто за ним следит, в этом сомнений нет и ему за эту неистовую любовь сейчас воздаeтся. Я очень за него рада.

На днях стало известно, что ФК «Красава» гарантировал себе место в тройке призeров второй лиги Кипра – а это даeт путевку в высший дивизион. Это был долгий путь. Жека пытался в России, набивал шишки, делал много управленческих ошибок, но жил своей командой. Я помню, как он перевозил команду, которая тогда играла в одной из низших российских лиг, на Кипр. Но «Красава» не сразу строился, там команда сначала заняла во втором дивизионе 12 место, потом пятое, а теперь вот пришла к успеху.

Там – на Кипре – Савин успешный футбольный менеджер, команде которого симпатизируют и русские, и украинцы, и белорусы, и киприоты. Теперь там в высшей лиге будет два «русских» клуба: «Красава» и «Арис», в котором играет Александр Кокорин. Но внимания хватит всем, думаю.

Когда мы разговаривали, он показался мне открытым и искренним, одержимым футболом, крутым чуваком», – написала Собчак.