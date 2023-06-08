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    Журналист Егоров ответил на претензии Савина к Тимощуку

    Журналист Дмитрий Егоров ответил Евгению Савину, который недоволен решением Анатолия Тимощука остаться в России.

    Савин, в частности, сказал: «Совесть Тимощука закопана между газпромовскими строениями и останется там навсегда».

    «Хм, а, может, у Тимощука просто иной взгляд на события? Как у Юрия Бардаша, например. И сотен тысяч других людей, живших в Украине.

    Не понимаю, зачем все измерять в деньгах, если мотивы Тимощука действительно могут быть другими», – написал Егоров в своем телеграм-канале.

    • Тимощук входит в тренерский штаб «Зенита» с 2017 года.
    • До этого он играл за клуб из Санкт-Петербурга.

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    Источник: телеграм-канал Дмитрия Егорова

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    08.06.2023 20:58
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +50

      Ччаппай 5 часов назад

      Жека Савин... Будущий министр футбола прекрасной России без моли.

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      Рейтинг: +15052

      Алексей З 6 часов назад

      Если захочет , Тимощук сам ответит.
      Не стоит разжигать, походу бомбардиру скучно стало, посетителей нет.

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