Журналист Егоров ответил на претензии Савина к Тимощуку

Журналист Дмитрий Егоров ответил Евгению Савину, который недоволен решением Анатолия Тимощука остаться в России.
Савин, в частности, сказал: «Совесть Тимощука закопана между газпромовскими строениями и останется там навсегда».
«Хм, а, может, у Тимощука просто иной взгляд на события? Как у Юрия Бардаша, например. И сотен тысяч других людей, живших в Украине.
Не понимаю, зачем все измерять в деньгах, если мотивы Тимощука действительно могут быть другими», – написал Егоров в своем телеграм-канале.
- Тимощук входит в тренерский штаб «Зенита» с 2017 года.
- До этого он играл за клуб из Санкт-Петербурга.
Источник: телеграм-канал Дмитрия Егорова