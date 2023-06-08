Журналист Егоров ответил на претензии Савина к Тимощуку

Журналист Дмитрий Егоров ответил Евгению Савину, который недоволен решением Анатолия Тимощука остаться в России.

Савин, в частности, сказал: «Совесть Тимощука закопана между газпромовскими строениями и останется там навсегда».

«Хм, а, может, у Тимощука просто иной взгляд на события? Как у Юрия Бардаша, например. И сотен тысяч других людей, живших в Украине.

Не понимаю, зачем все измерять в деньгах, если мотивы Тимощука действительно могут быть другими», – написал Егоров в своем телеграм-канале.