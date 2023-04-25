Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • Уткин жестко ответил Собчак: «Почему Савин уехал, а я остался? Ты сама и уехала, и не уехала сразу – попой ерзаешь»

    Уткин жестко ответил Собчак: «Почему Савин уехал, а я остался? Ты сама и уехала, и не уехала сразу – попой ерзаешь»

    Журналист Василий Уткин ответил Ксении Собчак, которая упомянула его в интервью с экс-футболистом Евгением Савиным, покинувшим Россию после 24 февраля 2022 года.

    • Блогер покинул Россию после выпущенного видео с украинскими футболистами.
    • Сейчас Савин живет на Кипре.

    «Посмотрел выпуск Собчак с «Красавой». Позабавило противопоставление – вот Женя уехал, а я тут. Ну да, я тут. У меня тут куча дел, которые за меня вряд ли кто сделает.

    Просто забавно, Ксения, что об этом спрашиваешь ты. Ты и уехала, и не уехала сразу. Как-то, как у нас в футболе говорят, Ксения, попой ерзаешь. Может, сама сперва определишься, раз вопрос с отъездом такой ключевой? Ну, раз других спрашиваешь.

    Что касается меня. Я буду здесь. По принципу Анны Ахматовой. Она удачнее всех пояснила. И прожила свое решение. Кто захочет, сыщет. У меня и загранпаспорта нет.

    А с Женькой мы дружим. Он замечательный парень. У нас, кстати, команды одноцветные», – написал Уткин в телеграме.

    Новости по теме
    «Я в ***»: Уткин – о матче «Акрон» – «Спартак» 8
    «Как девственник на дискотеке»: Уткин раскритиковал Максименко за пропущенный мяч от «Акрона» 5
    Уткин прокомментировал отказ сборной России от участия в турнире CAFA 3
    Источник: телеграм-канал Василия Уткина

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:33
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 