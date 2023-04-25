Уткин жестко ответил Собчак: «Почему Савин уехал, а я остался? Ты сама и уехала, и не уехала сразу – попой ерзаешь»

Журналист Василий Уткин ответил Ксении Собчак, которая упомянула его в интервью с экс-футболистом Евгением Савиным, покинувшим Россию после 24 февраля 2022 года.

Блогер покинул Россию после выпущенного видео с украинскими футболистами.

Сейчас Савин живет на Кипре.

«Посмотрел выпуск Собчак с «Красавой». Позабавило противопоставление – вот Женя уехал, а я тут. Ну да, я тут. У меня тут куча дел, которые за меня вряд ли кто сделает.

Просто забавно, Ксения, что об этом спрашиваешь ты. Ты и уехала, и не уехала сразу. Как-то, как у нас в футболе говорят, Ксения, попой ерзаешь. Может, сама сперва определишься, раз вопрос с отъездом такой ключевой? Ну, раз других спрашиваешь.

Что касается меня. Я буду здесь. По принципу Анны Ахматовой. Она удачнее всех пояснила. И прожила свое решение. Кто захочет, сыщет. У меня и загранпаспорта нет.

А с Женькой мы дружим. Он замечательный парень. У нас, кстати, команды одноцветные», – написал Уткин в телеграме.

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