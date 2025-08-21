Смолов отказал иноагенту и ждет предложение от топ-клуба РПЛ: «Он смотрелся бы не хуже Заболотного»

Президент «БроукБойз» Дмитрий Егоров ответил на вопросы о возможном возвращении Федора Смолова в профессиональный футбол.
– Какой у вас договор с Федей?
– Никакого договора нет. Чисто партнерство. Мы ведем одну передачу. Он здесь, пока ему интересно. Но при этом не пропустил ни одной тренировки и даже переносил стримы для тренировок. Он просто сказал: «Я сыграю».
Следующий матч – против «Сатурна». Это детская школа, в которой он занимался. Думаю, тут ему тоже принципиально. Если пройдем «Сатурн», то будет клуб ФНЛ. Думаю, это ему тоже будет интересно.
А дальше уже шаг до РПЛ. Это была бы крутая история для него – вывести любительский клуб против команды РПЛ. Это вообще сценарий о небольшом сериале, как футболист закончил карьеру и вывел любителей против топ-команды.
– То есть он закончил карьеру?
– Не знаю. Для меня футболист без профессионального клуба нигде не играет.
– Ничего не рассказывал?
– Мне кажется, ему это просто не интересно. Мы с ним обсуждали, что, если бы ему пришло предложение от «Зенита», он бы пошел. И, он уверен, что за «Зенит» забил бы больше 10 голов – там все для таких нападающих как он.
Мучиться в «Пари НН» нет смысла. У него куча параллельных проектов и работать. Кататься по городам ФНЛ тоже странно. Знаю, что ему предлагал около миллиона рублей один клуб Второй лиги – причем недалеко от дома.
– «Космос» Долгопрудный?
– Это не такая богатая команда. Плюс я не могу говорить об этом. Но Федор больше зарабатывает в медийных проектах.
Так что это должно быть предложение от топ-клуба. «Зенит», «Спартак» (Смолов смотрелся бы не хуже Заболотного), «Локомотив», «Динамо». Может, какой-то клуб из Саудовской Аравии на 2-3 миллиона долларов в год. Но ему такое не предложат.
Знаю, иноагент Савин из «Красавы» предложил ему 300 тысяч на Кипре. Но зачем ему это? У него жена и работа в Москве. Что делать на выселках на Кипре?
- 35-летний Смолов – свободный агент.
- Форвард стал чемпионом с «Краснодаром», после чего покинул клуб.
- В прошлом сезоне он оформил 4+4 в 24 матчах.