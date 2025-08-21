Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  Смолов отказал иноагенту и ждет предложение от топ-клуба РПЛ: «Он смотрелся бы не хуже Заболотного»

Смолов отказал иноагенту и ждет предложение от топ-клуба РПЛ: «Он смотрелся бы не хуже Заболотного»

Вчера, 22:55
4

Президент «БроукБойз» Дмитрий Егоров ответил на вопросы о возможном возвращении Федора Смолова в профессиональный футбол.

– Какой у вас договор с Федей?

– Никакого договора нет. Чисто партнерство. Мы ведем одну передачу. Он здесь, пока ему интересно. Но при этом не пропустил ни одной тренировки и даже переносил стримы для тренировок. Он просто сказал: «Я сыграю».

Следующий матч – против «Сатурна». Это детская школа, в которой он занимался. Думаю, тут ему тоже принципиально. Если пройдем «Сатурн», то будет клуб ФНЛ. Думаю, это ему тоже будет интересно.

А дальше уже шаг до РПЛ. Это была бы крутая история для него – вывести любительский клуб против команды РПЛ. Это вообще сценарий о небольшом сериале, как футболист закончил карьеру и вывел любителей против топ-команды.

– То есть он закончил карьеру?

– Не знаю. Для меня футболист без профессионального клуба нигде не играет.

– Ничего не рассказывал?

– Мне кажется, ему это просто не интересно. Мы с ним обсуждали, что, если бы ему пришло предложение от «Зенита», он бы пошел. И, он уверен, что за «Зенит» забил бы больше 10 голов – там все для таких нападающих как он.

Мучиться в «Пари НН» нет смысла. У него куча параллельных проектов и работать. Кататься по городам ФНЛ тоже странно. Знаю, что ему предлагал около миллиона рублей один клуб Второй лиги – причем недалеко от дома.

«Космос» Долгопрудный?

– Это не такая богатая команда. Плюс я не могу говорить об этом. Но Федор больше зарабатывает в медийных проектах.

Так что это должно быть предложение от топ-клуба. «Зенит», «Спартак» (Смолов смотрелся бы не хуже Заболотного), «Локомотив», «Динамо». Может, какой-то клуб из Саудовской Аравии на 2-3 миллиона долларов в год. Но ему такое не предложат.

Знаю, иноагент Савин из «Красавы» предложил ему 300 тысяч на Кипре. Но зачем ему это? У него жена и работа в Москве. Что делать на выселках на Кипре?

  • 35-летний Смолов – свободный агент.
  • Форвард стал чемпионом с «Краснодаром», после чего покинул клуб.
  • В прошлом сезоне он оформил 4+4 в 24 матчах.

Смолов ответил, интересен ли ему переход в «Крылья Советов» 3
Смолов оценил дебют за «БроукБойз»
Смолов забил дебютный гол за «БроукБойз» 1
Источник: Спортс’’
Россия. Премьер-лига Медиафутбол БроукБойз Красава ЕНИ Савин Евгений Смолов Федор
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
向英雄致敬
1755806519
Молодец Смолов.Отказал иноагенту. Ну а куды ему деваться, у него жена же в Москве .Гы гы
Ответить
FWSPM
1755816357
Что делать на выселках Кипра? Бухать с кокориным!
Ответить
алдан2014
1755831490
Федя и топ- клуб. Токсичный персоонаж
Ответить
subbotaspartak
1755836514
Один с козлячей бородой, другой весь синюшный... чем бы лучше смотрелся...
Ответить
18+
  • Читайте нас: 