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    Егоров рассказал, чем ему не нравится Савин

    Бывший журналист Дмитрий Егоров признался, что негативно относится к Евгению Савину.

    – Были выпуски «Есть Тема», на которые не хотел идти? Например, про блогера Евгения Савина, где обсуждали грозящую ему уголовную ответственность?

    – Смотри, я Савина не люблю. На мой взгляд, Женя – искренний парень, но внушаемый и безответственный в своих высказываниях.

    Однажды дело касалось меня и полностью не соответствовало истине, поэтому делаю вывод, что к другим материалам он относится так же.

    Но я же в процессе того эфира защищал Савина, правильно? Весь эфир защищал.

    Но у меня ответный вопрос. А к Савину ходить не зашквар? Разве не он решил не выпускать интервью с простым мальчиком из Донецка из-за того, что вдруг выяснилось: отец пацана воевал на стороне ДНР?

    Все, мальчик второго сорта, не вписывается в повестку? Ну, давайте вообще разговаривать перестанем, сядем все на своих диванах, будем тихо друг друга ненавидеть и восхищаться собой красивыми.

    – В первом выпуске про Савина – без тебя, еще в апреле 2022 года – вообще все эксперты были против него. Это норм?

    – Так никто не приходил, когда звали. В этом проблема. Был выпуск про интервью Дарьи Касаткиной, где она призналась, что меняет гражданство. Ее распинали за это. Туда же звали Софью Тартакову [теннисный комментатор], Витю Кравченко [блогер], еще кого-то.

    Но Кравченко отказался идти: «Не буду шквариться». А смысл? Придите и разнесите фактами этого Султана Хамзаева, если сможете. Добавьте еще одного гостя с вашей стороны – и в эфире центрального канала будете в большинстве. Донесете до зрителей центральных каналов свою позицию.

    Раньше так можно было, повторю. Сейчас, как мне кажется, от того варианта обмена мнениями передача отходит, в том числе потому, что мнение некому отстаивать.

    • Савин покинул Россию после выпущенного видео с украинскими футболистами.
    • Сейчас он живет на Кипре.
    • Блогера штрафовали за дискредитацию российской армии.

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    Источник: Sports.ru

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    Комментарии (1)
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    qwertyйцукен
    1706634414
    Савин КраСава.
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