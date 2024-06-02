Статистика по турнирам

Кипр. Первый Дивизион 2025/2026 Италия. Кубок 2023/2024 Италия. Серия В 2023/2024 Испания. Кубок 2021/2022 Испания. Примера 2021/2022 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2021 Испания. Кубок 2020/2021 Испания. Примера 2020/2021 Лига наций 2020/2021 Товарищеские матчи. Сборные 2020 Чемпионат Европы 2020 Испания. Примера 2019/2020 Лига чемпионов 2019/2020 Отбор ЧЕ-2020 2019 Испания. Кубок 2018/2019 Испания. Примера 2018/2019 Лига Европы 2018/2019 Лига наций 2018/2019 Лига чемпионов 2018/2019 Товарищеские матчи. Сборные 2018 Чемпионат мира 2018 Испания. Кубок 2017/2018 Испания. Примера 2017/2018 Лига Европы 2017/2018 Испания. Примера 2016/2017 Лига Европы 2016/2017 Испания. Кубок 2015/2016 Испания. Примера 2015/2016 Лига чемпионов 2015/2016 Международный кубок чемпионов 2015 Товарищеские матчи. Сборные 2015 Испания. Кубок 2014/2015 Испания. Примера 2014/2015 Лига Европы 2014/2015 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015 Товарищеские матчи. Сборные 2014 Испания. Примера 2013/2014 Лига Европы 2013/2014 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013 Сборные. До 21 года. Отборочный турнир к Евро-2013 2012/2013 Товарищеские матчи. Сборные 2012