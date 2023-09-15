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Расписание матчей
Италия. Серия B
Венеция - Специя
Венеция - Специя: обзор матча 15 сентября 2023
Венеция
15.09.2023, пятница, 21:30
Италия. Серия В, 5 тур
1 : 0
Завершен
Специя
57'
Й. Похьянпало
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Венеция - Специя
Замена
М. Модоло
️️️️
Ф. Дзампано
89'
Замена
Б. Стейнн Бьяркасон
️️️️
Й. Похьянпало
79'
79'
Замена
Р. Кроллис
️️️️
М. Антонуччи
79'
Замена
Ф. Пио Эспозито
️️️️
Л. Моро
73'
Желтая карточка
Д. Николау
Желтая карточка
Й. Похьянпало
73'
70'
Замена
Ш. Журковски
️️️️
Ф. Кассата
69'
Замена
Р. Куда
️️️️
Ф. Бандинелли
63'
Желтая карточка
Ф. Кассата
61'
Замена
С. Элиа
️️️️
Н. Бертола
Замена
М. Эгилл Эллертссон
️️️️
Н. Пьерини
61'
Замена
К. Гюткьяер
️️️️
N. Lella
61'
ГОЛ! 1:0!
Й. Похьянпало
57'
Замена
М. Андерсен
️️️️
Т. Тессманн
46'
Желтая карточка
Ф. Дзампано
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Венеция
66
Йессе Йоронен
ВР
7
Франческо Дзампано
ЦЗ
33
Марин Шверко
ЦЗ
15
Джорджио Альтаре
ЦЗ
17
Деннис Йонсен
ЛВ
23
N. Lella
ЦП
6
Таннер Тессманн
ЦП
6
Джанлука Бусио
ЦП
77
Николас Пьерини
ЦП
21
Джей Идзес
ЦП
20
Йоэль Похьянпало
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ваноли
Специя
1
Бартломей Дронговски
ВР
13
Аркадиуш Реца
ЛЗ
43
Димитриос Николау
ЦЗ
13
Николо Бертола
ЦЗ
98
Кельвен Амьен-Аду
ПЗ
94
Сальваторе Эспозито
ОП
29
Франческо Кассата
ЦП
23
Филиппо Бандинелли
ЦП
9
Лука Моро
ЦФ
10
Даниэле Верде
ЦФ
16
Мирко Антонуччи
ЦФ
Главный тренер
Лука Готти
Венеция
23
Маттео Гранди
ВР
21
Бруно Бертинато
ВР
60
Lorenzo Busato
ЦЗ
13
Марко Модоло
ЦЗ
31
Максимилиан Ульманн
ЦЗ
2
Али Дембеле
ПЗ
90
Денис Черышев
ЛВ
20
Бьярки Стейнн Бьяркасон
ЛВ
77
Микаэль Эгилл Эллертссон
ЦП
8
Магнус Андерсен
ЦП
9
Кристиан Гюткьяер
ЦФ
Специя
41
Йерун Зут
ВР
8
Жоау Моутинью
ЛЗ
3
Ива Гелашвили
ЦЗ
80
Рашид Куда
ЦП
15
Niccolò Pietra
ЦП
8
Альбин Экдаль
ЦП
14
Шимон Журковски
ЦП
11
Тио Ципот
ПП
71
Сальваторе Элиа
ПВ
94
Франческо Пио Эспозито
ЦФ
99
Раймондс Кроллис
ЦФ
3-5-1-1
66
Йоронен
7
Дзампано
33
Шверко
15
Альтаре
6
Тессманн
6
Бусио
77
Пьерини
21
Идзес
23
17
Йонсен
20
Похьянпало
4-1-2-3
1
Дронговски
98
Амьен-Аду
43
Николау
13
Бертола
13
Реца
94
Эспозито
29
Кассата
23
Бандинелли
16
Антонуччи
10
Верде
9
Моро
7
Дзампано
13
Модоло
13
Модоло
7
Дзампано
77
Пьерини
77
Эллертссон
77
Эллертссон
77
Пьерини
6
Тессманн
8
Андерсен
8
Андерсен
6
Тессманн
20
Похьянпало
20
Бьяркасон
20
Бьяркасон
20
Похьянпало
23
9
Гюткьяер
9
Гюткьяер
23
23
Бандинелли
80
Куда
80
Куда
23
Бандинелли
29
Кассата
14
Журковски
14
Журковски
29
Кассата
13
Бертола
71
Элиа
71
Элиа
13
Бертола
9
Моро
94
Пио Эспозито
94
Пио Эспозито
9
Моро
16
Антонуччи
99
Кроллис
99
Кроллис
16
Антонуччи
Остались в запасе
Венеция
Специя
23
Маттео Гранди
ВР
21
Бруно Бертинато
ВР
60
Lorenzo Busato
ЦЗ
31
Максимилиан Ульманн
ЦЗ
2
Али Дембеле
ПЗ
90
Денис Черышев
ЛВ
Главный тренер
Паоло Ваноли
41
Йерун Зут
ВР
8
Жоау Моутинью
ЛЗ
3
Ива Гелашвили
ЦЗ
15
Niccolò Pietra
ЦП
8
Альбин Экдаль
ЦП
11
Тио Ципот
ПП
Главный тренер
Лука Готти
Остались в запасе
23
Маттео Гранди
ВР
21
Бруно Бертинато
ВР
60
Lorenzo Busato
ЦЗ
31
Максимилиан Ульманн
ЦЗ
2
Али Дембеле
ПЗ
90
Денис Черышев
ЛВ
Остались в запасе
41
Йерун Зут
ВР
8
Жоау Моутинью
ЛЗ
3
Ива Гелашвили
ЦЗ
15
Niccolò Pietra
ЦП
8
Альбин Экдаль
ЦП
11
Тио Ципот
ПП
Главный тренер
Паоло Ваноли
Главный тренер
Лука Готти
Статистика матча Венеция - Специя
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Венеция
Италия. Серия А, 14 тур
Венеция
- : -
07.12.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 13 тур
Венеция
0 : 0
27.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
4 : 0
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Комо
1 : 0
01.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Специя
Италия. Серия В, 38 тур
Пескара
1 : 1
08.05.2026
Специя
Италия. Серия В, 37 тур
Специя
2 : 2
01.05.2026
Венеция
Италия. Серия В, 36 тур
Катанцаро
4 : 2
25.04.2026
Специя
Италия. Серия В, 35 тур
Специя
6 : 1
18.04.2026
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