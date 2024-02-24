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Расписание матчей
Италия. Серия B
Пиза - Венеция
Пиза - Венеция: обзор матча 24 февраля 2024
Пиза
24.02.2024, суббота, 18:15
Италия. Серия В, 26 тур
1 : 2
Завершен
Венеция
68'
N. Bonfanti
62'
Й. Похьянпало
90+2'
М. Оливьери
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Пиза - Венеция
90'
+5
Замена
М. Яяло
️️️️
Д. Бусио
90'
+2
ГОЛ! 1:2!
М. Оливьери
Пас отдал
Д. Бусио
Замена
А. Барберис
️️️️
М. Велозу
85'
Замена
Х. Херманнссон
️️️️
А. Калабрези
84'
82'
Желтая карточка
М. Шверко
78'
Замена
К. Гюткьяер
️️️️
Й. Похьянпало
Желтая карточка
Т. Барбиери
74'
Замена
Я. Млакар
️️️️
N. Bonfanti
71'
ГОЛ! 1:1!
N. Bonfanti
68'
65'
Замена
М. Эгилл Эллертссон
️️️️
Б. Стейнн Бьяркасон
65'
Замена
М. Ульманн
️️️️
Ф. Дзампано
62'
ГОЛ! 0:1!
Й. Похьянпало
Замена
P. Beruatto
️️️️
T. Esteves
59'
Желтая карточка
М. Марин
57'
46'
Замена
М. Оливьери
️️️️
Н. Пьерини
24'
Желтая карточка
Д. Бусио
21'
Желтая карточка
Н. Пьерини
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пиза
12
Николас
ВР
33
Артуро Калабрези
ЦЗ
5
Симоне Канестрелли
ЦЗ
4
Антонио Караччоло
ЦЗ
4
Томмазо Барбиери
ПЗ
44
Мигель Велозу
ЦП
8
Мариуш Марин
ЦП
19
Tomás Esteves
ЦП
10
Маттиа Валоти
ЦП
27
Idrissa Toure
ЦФ
21
Nicholas Bonfanti
ЦФ
Главный тренер
Альберто Аквилани
Венеция
66
Йессе Йоронен
ВР
20
Михаэль Свобода
ЦЗ
33
Марин Шверко
ЦЗ
27
Антонио Кандела
ПЗ
7
Франческо Дзампано
ПЗ
20
Бьярки Стейнн Бьяркасон
ЛВ
77
Николас Пьерини
ЛВ
6
Таннер Тессманн
ЦП
6
Джанлука Бусио
ЦП
21
Джей Идзес
ЦП
20
Йоэль Похьянпало
(К)
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ваноли
Пиза
22
Leonardo Loria
ВР
34
Matteo Campani
ВР
6
Максим Леверб
ЦЗ
6
Хьортур Херманнссон
ЦЗ
30
Alessandro Arena
ЦП
51
Андреа Барберис
ЦП
21
Лисандру Трамони
ПВ
20
P. Beruatto
ЦФ
32
Стефано Морео
ЦФ
36
Gabriele Piccinini
ЦФ
26
Gaetano Masucci
ЦФ
9
Ян Млакар
ЦФ
Венеция
23
Маттео Гранди
ВР
21
Бруно Бертинато
ВР
15
Джорджио Альтаре
ЦЗ
31
Максимилиан Ульманн
ЦЗ
13
Марко Модоло
ЦЗ
2
Али Дембеле
ПЗ
90
Денис Черышев
ЛВ
77
Микаэль Эгилл Эллертссон
ЦП
18
Мато Яяло
ЦП
8
Магнус Андерсен
ЦП
9
Кристиан Гюткьяер
ЦФ
99
Марко Оливьери
ЦФ
4-4-2
12
Николас
33
Калабрези
5
Канестрелли
4
Караччоло
4
Барбиери
44
Велозу
19
10
Валоти
8
Марин
21
27
4-3-2-1
66
Йоронен
7
Дзампано
20
Свобода
33
Шверко
27
Кандела
6
Тессманн
6
Бусио
21
Идзес
20
Бьяркасон
77
Пьерини
20
Похьянпало
33
Калабрези
6
Херманнссон
6
Херманнссон
33
Калабрези
44
Велозу
51
Барберис
51
Барберис
44
Велозу
19
20
20
19
21
9
Млакар
9
Млакар
21
7
Дзампано
31
Ульманн
31
Ульманн
7
Дзампано
20
Бьяркасон
77
Эллертссон
77
Эллертссон
20
Бьяркасон
6
Бусио
18
Яяло
18
Яяло
6
Бусио
20
Похьянпало
9
Гюткьяер
9
Гюткьяер
20
Похьянпало
77
Пьерини
99
Оливьери
99
Оливьери
77
Пьерини
Остались в запасе
Пиза
Венеция
22
Leonardo Loria
ВР
34
Matteo Campani
ВР
6
Максим Леверб
ЦЗ
30
Alessandro Arena
ЦП
21
Лисандру Трамони
ПВ
32
Стефано Морео
ЦФ
36
Gabriele Piccinini
ЦФ
26
Gaetano Masucci
ЦФ
Главный тренер
Альберто Аквилани
23
Маттео Гранди
ВР
21
Бруно Бертинато
ВР
15
Джорджио Альтаре
ЦЗ
13
Марко Модоло
ЦЗ
2
Али Дембеле
ПЗ
8
Магнус Андерсен
ЦП
90
Денис Черышев
ЛВ
Главный тренер
Паоло Ваноли
Остались в запасе
22
Leonardo Loria
ВР
34
Matteo Campani
ВР
6
Максим Леверб
ЦЗ
30
Alessandro Arena
ЦП
21
Лисандру Трамони
ПВ
32
Стефано Морео
ЦФ
36
Gabriele Piccinini
ЦФ
26
Gaetano Masucci
ЦФ
Остались в запасе
23
Маттео Гранди
ВР
21
Бруно Бертинато
ВР
15
Джорджио Альтаре
ЦЗ
13
Марко Модоло
ЦЗ
2
Али Дембеле
ПЗ
8
Магнус Андерсен
ЦП
90
Денис Черышев
ЛВ
Главный тренер
Альберто Аквилани
Главный тренер
Паоло Ваноли
Статистика матча Пиза - Венеция
2
3
Всего ударов по воротам
15
12
Удары в створ
2
4
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
4
3
Нарушения
15
10
Офсайды
1
4
Количество передач
455
423
Сейвы
2
1
Точность передач %
79
81
Удары мимо ворот
8
5
Блокированные удары
5
3
Удары из пределов штрафной
9
10
Удары из-за пределов штрафной
6
2
Матчи команд
Пиза
Италия. Серия В, 14 тур
Ареццо
- : -
29.11.2026
Пиза
Италия. Серия В, 13 тур
Пиза
1 : 1
25.11.2026
Модена
Италия. Серия В, 12 тур
Эмполи
0 : 1
21.11.2026
Пиза
Италия. Серия В, 11 тур
Пиза
2 : 2
07.11.2026
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 10 тур
Авеллино
2 : 0
01.11.2026
Пиза
Италия. Серия В, 9 тур
Пиза
3 : 3
28.10.2026
Палермо
Венеция
Италия. Серия А, 14 тур
Венеция
- : -
07.12.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 13 тур
Венеция
0 : 0
27.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
4 : 0
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Комо
1 : 0
01.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Информация о матче
Главный судья:
Francesco Cosso, Italy
Стадион:
Арена Гарибальди
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