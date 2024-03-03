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Расписание матчей
Италия. Серия B
Комо - Венеция
Комо - Венеция: обзор матча 03 марта 2024
Комо
03.03.2024, воскресенье, 18:15
Италия. Серия В, 28 тур
2 : 1
Завершен
Венеция
38'
С. Верди
90'
П. Кутроне
40'
Й. Похьянпало
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Комо - Венеция
ГОЛ! 2:1!
П. Кутроне
90'
88'
Желтая карточка
М. Шверко
82'
Замена
К. Гюткьяер
️️️️
Й. Похьянпало
Замена
M. Chajia
️️️️
Л. Да Кунья
81'
Замена
М. Браунедер
️️️️
A. Bellemo
81'
76'
Замена
М. Оливьери
️️️️
Н. Пьерини
76'
Замена
М. Андерсен
️️️️
Д. Бусио
75'
Желтая карточка
А. Кандела
Замена
П. Кутроне
️️️️
С. Верди
66'
63'
Замена
М. Эгилл Эллертссон
️️️️
Б. Стейнн Бьяркасон
Желтая карточка
С. Верди
49'
40'
ГОЛ! 1:1!
Й. Похьянпало
Пас отдал
Ф. Дзампано
ГОЛ! 1:0!
С. Верди
Пас отдал
Л. Да Кунья
38'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Комо
1
Адриан Шемпер
ВР
25
Marco Curto
ЦЗ
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
26
Cas Odenthal
ЦЗ
28
Оливер Абильдгор
ОП
8
Alessandro Bellemo
(К)
ЦП
90
Симоне Верди
АП
7
Габриэль Стрефецца
ПВ
3
Марко Сала
ЦФ
7
Лукас Да Кунья
ЦФ
99
Алессандро Габриеллони
ЦФ
Главный тренер
Сеск Фабрегас
Венеция
66
Йессе Йоронен
ВР
33
Марин Шверко
ЦЗ
20
Михаэль Свобода
ЦЗ
27
Антонио Кандела
ПЗ
7
Франческо Дзампано
ПЗ
20
Бьярки Стейнн Бьяркасон
ЛВ
77
Николас Пьерини
ЛВ
21
Джей Идзес
ЦП
6
Джанлука Бусио
ЦП
6
Таннер Тессманн
ЦП
20
Йоэль Похьянпало
(К)
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ваноли
Комо
22
Мауро Виджорито
ВР
93
Федерико Барба
ЦЗ
14
Николас Иоанну
ЦЗ
84
Томмазо Кассандро
ПЗ
23
Маттиас Браунедер
ЦП
6
Алессио Йовине
ЦП
7
Moutir Chajia
ЦП
10
Fabio Rispoli
ЦП
16
Николас Джоаккини
ЦФ
77
Tommaso Fumagalli
ЦФ
17
Жан-Пьер Нсаме
ЦФ
10
Патрик Кутроне
ЦФ
Венеция
21
Бруно Бертинато
ВР
23
Маттео Гранди
ВР
13
Марко Модоло
ЦЗ
31
Максимилиан Ульманн
ЦЗ
15
Джорджио Альтаре
ЦЗ
2
Али Дембеле
ПЗ
90
Денис Черышев
ЛВ
18
Мато Яяло
ЦП
77
Микаэль Эгилл Эллертссон
ЦП
8
Магнус Андерсен
ЦП
99
Марко Оливьери
ЦФ
9
Кристиан Гюткьяер
ЦФ
3-1-1-2-3
1
Шемпер
25
18
Гольданига
26
28
Абильдгор
8
90
Верди
7
Стрефецца
99
Габриеллони
7
Да Кунья
3
Сала
4-3-2-1
66
Йоронен
7
Дзампано
33
Шверко
20
Свобода
27
Кандела
21
Идзес
6
Бусио
6
Тессманн
20
Бьяркасон
77
Пьерини
20
Похьянпало
8
23
Браунедер
23
Браунедер
8
7
Да Кунья
7
7
7
Да Кунья
90
Верди
10
Кутроне
10
Кутроне
90
Верди
20
Бьяркасон
77
Эллертссон
77
Эллертссон
20
Бьяркасон
6
Бусио
8
Андерсен
8
Андерсен
6
Бусио
77
Пьерини
99
Оливьери
99
Оливьери
77
Пьерини
20
Похьянпало
9
Гюткьяер
9
Гюткьяер
20
Похьянпало
Остались в запасе
Комо
Венеция
22
Мауро Виджорито
ВР
93
Федерико Барба
ЦЗ
14
Николас Иоанну
ЦЗ
84
Томмазо Кассандро
ПЗ
6
Алессио Йовине
ЦП
10
Fabio Rispoli
ЦП
16
Николас Джоаккини
ЦФ
77
Tommaso Fumagalli
ЦФ
17
Жан-Пьер Нсаме
ЦФ
Главный тренер
Сеск Фабрегас
21
Бруно Бертинато
ВР
23
Маттео Гранди
ВР
13
Марко Модоло
ЦЗ
31
Максимилиан Ульманн
ЦЗ
15
Джорджио Альтаре
ЦЗ
2
Али Дембеле
ПЗ
18
Мато Яяло
ЦП
90
Денис Черышев
ЛВ
Главный тренер
Паоло Ваноли
Остались в запасе
22
Мауро Виджорито
ВР
93
Федерико Барба
ЦЗ
14
Николас Иоанну
ЦЗ
84
Томмазо Кассандро
ПЗ
6
Алессио Йовине
ЦП
10
Fabio Rispoli
ЦП
16
Николас Джоаккини
ЦФ
77
Tommaso Fumagalli
ЦФ
17
Жан-Пьер Нсаме
ЦФ
Остались в запасе
21
Бруно Бертинато
ВР
23
Маттео Гранди
ВР
13
Марко Модоло
ЦЗ
31
Максимилиан Ульманн
ЦЗ
15
Джорджио Альтаре
ЦЗ
2
Али Дембеле
ПЗ
18
Мато Яяло
ЦП
90
Денис Черышев
ЛВ
Главный тренер
Сеск Фабрегас
Главный тренер
Паоло Ваноли
Статистика матча Комо - Венеция
1
2
Всего ударов по воротам
8
10
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
5
5
Нарушения
10
14
Офсайды
0
2
Количество передач
382
433
Сейвы
2
2
Точность передач %
79
82
Удары мимо ворот
1
2
Блокированные удары
3
5
Удары из пределов штрафной
4
7
Удары из-за пределов штрафной
4
3
Матчи команд
Комо
Италия. Серия А, 13 тур
Комо
- : -
29.11.2026
Ювентус
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
1 : 0
24.11.2026
АЕК
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
2 : 0
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Ланс
1 : 9
04.11.2026
Комо
Италия. Серия А, 10 тур
Комо
1 : 0
01.11.2026
Венеция
Венеция
Италия. Серия А, 14 тур
Венеция
- : -
07.12.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 13 тур
Венеция
0 : 0
27.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
4 : 0
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Комо
1 : 0
01.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Информация о матче
Главный судья:
Лука Зуфферли
(Удине)
Стадион:
Джузеппе Синигалья
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