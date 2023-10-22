Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Италия. Серия B
Реджана 1919 - Венеция
Реджана 1919 - Венеция: обзор матча 22 октября 2023
Реджана 1919
22.10.2023, воскресенье, 19:30
Италия. Серия В, 10 тур
1 : 0
Завершен
Венеция
47'
С. Гондо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Реджана 1919 - Венеция
Замена
M. Varela Djamanca
️️️️
С. Гондо
90'
Замена
Я. Да Рива
️️️️
Л. Чигарини
90'
88'
Желтая карточка
Т. Тессманн
Замена
Ф. Мелегони
️️️️
Н. Гирма
80'
78'
Замена
М. Оливьери
️️️️
N. Lella
77'
Замена
К. Гюткьяер
️️️️
Й. Похьянпало
76'
Желтая карточка
Д. Альтаре
71'
Замена
Т. Тессманн
️️️️
М. Андерсен
71'
Замена
Д. Йонсен
️️️️
Н. Пьерини
71'
Замена
М. Шверко
️️️️
М. Модоло
Замена
F. Nardi
️️️️
Д. Чрнигой
70'
Замена
М. Паяч
️️️️
Э. Пьераньоло
70'
66'
Желтая карточка
М. Эгилл Эллертссон
Желтая карточка
Д. Чрнигой
64'
62'
Вторая желтая
Ф. Дзампано
52'
Желтая карточка
Ф. Дзампано
ГОЛ! 1:0!
С. Гондо
Пас отдал
Л. Чигарини
47'
Желтая карточка
Л. Чигарини
41'
39'
Пенальти не реализован!
Й. Похьянпало
Желтая карточка
М. Портанова
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реджана 1919
22
Франческо Барди
ВР
70
Эдоардо Пьераньоло
ЛЗ
25
Пшемыслав Шиминьски
ЦЗ
4
Paolo Rozzio
ЦЗ
27
Алессандро Маркандалли
ЦЗ
8
Лука Чигарини
ЦП
80
Натан Гирма
ЦП
90
Маноло Портанова
АП
89
Домен Чрнигой
ПП
9
Жанис Антист
ЦФ
11
Седрик Гондо
ЦФ
Главный тренер
Вильям Виали
Венеция
21
Бруно Бертинато
ВР
27
Антонио Кандела
ЦЗ
15
Джорджио Альтаре
ЦЗ
13
Марко Модоло
ЦЗ
7
Франческо Дзампано
ЦЗ
23
N. Lella
ЦП
77
Николас Пьерини
ЦП
6
Джанлука Бусио
ЦП
8
Магнус Андерсен
ЦП
77
Микаэль Эгилл Эллертссон
ЦП
20
Йоэль Похьянпало
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ваноли
Реджана 1919
99
Alex Sposito
ВР
12
Джакомо Саталино
ВР
17
Lorenzo Libutti
ЦЗ
15
Риккардо Фьямоцци
ПЗ
17
Марко Паяч
ЦП
72
Филиппо Мелегони
ЦП
14
Shaibu Nuhu
ЦП
21
Якопо Да Рива
ЦП
10
Eric Lanini
ЦФ
24
F. Nardi
ЦФ
11
Muhamed Varela Djamanca
ЦФ
Венеция
85
Gregor Pürg
ВР
23
Маттео Гранди
ВР
60
Lorenzo Busato
ЦЗ
31
Максимилиан Ульманн
ЦЗ
33
Марин Шверко
ЦЗ
2
Али Дембеле
ПЗ
17
Деннис Йонсен
ЛВ
90
Денис Черышев
ЛВ
20
Бьярки Стейнн Бьяркасон
ЛВ
6
Таннер Тессманн
ЦП
99
Марко Оливьери
ЦФ
9
Кристиан Гюткьяер
ЦФ
4-3-1-2
22
Барди
70
Пьераньоло
4
27
Маркандалли
25
Шиминьски
8
Чигарини
80
Гирма
89
Чрнигой
90
Портанова
11
Гондо
9
Антист
4-5-1
21
Бертинато
15
Альтаре
13
Модоло
7
Дзампано
27
Кандела
23
6
Бусио
8
Андерсен
77
Эллертссон
77
Пьерини
20
Похьянпало
70
Пьераньоло
17
Паяч
17
Паяч
70
Пьераньоло
80
Гирма
72
Мелегони
72
Мелегони
80
Гирма
8
Чигарини
21
Да Рива
21
Да Рива
8
Чигарини
89
Чрнигой
24
24
89
Чрнигой
11
Гондо
11
11
11
Гондо
13
Модоло
33
Шверко
33
Шверко
13
Модоло
8
Андерсен
6
Тессманн
6
Тессманн
8
Андерсен
77
Пьерини
17
Йонсен
17
Йонсен
77
Пьерини
23
99
Оливьери
99
Оливьери
23
20
Похьянпало
9
Гюткьяер
9
Гюткьяер
20
Похьянпало
Остались в запасе
Реджана 1919
Венеция
99
Alex Sposito
ВР
12
Джакомо Саталино
ВР
17
Lorenzo Libutti
ЦЗ
15
Риккардо Фьямоцци
ПЗ
14
Shaibu Nuhu
ЦП
10
Eric Lanini
ЦФ
Главный тренер
Вильям Виали
85
Gregor Pürg
ВР
23
Маттео Гранди
ВР
60
Lorenzo Busato
ЦЗ
31
Максимилиан Ульманн
ЦЗ
2
Али Дембеле
ПЗ
90
Денис Черышев
ЛВ
20
Бьярки Стейнн Бьяркасон
ЛВ
Главный тренер
Паоло Ваноли
Остались в запасе
99
Alex Sposito
ВР
12
Джакомо Саталино
ВР
17
Lorenzo Libutti
ЦЗ
15
Риккардо Фьямоцци
ПЗ
14
Shaibu Nuhu
ЦП
10
Eric Lanini
ЦФ
Остались в запасе
85
Gregor Pürg
ВР
23
Маттео Гранди
ВР
60
Lorenzo Busato
ЦЗ
31
Максимилиан Ульманн
ЦЗ
2
Али Дембеле
ПЗ
90
Денис Черышев
ЛВ
20
Бьярки Стейнн Бьяркасон
ЛВ
Главный тренер
Вильям Виали
Главный тренер
Паоло Ваноли
Статистика матча Реджана 1919 - Венеция
3
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Реджана 1919
Италия. Серия В, 38 тур
Реджана 1919
1 : 0
08.05.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 37 тур
Модена
2 : 1
01.05.2026
Реджана 1919
Италия. Серия В, 36 тур
Реджана 1919
1 : 1
25.04.2026
Палермо
Италия. Серия В, 35 тур
Падова
1 : 0
19.04.2026
Реджана 1919
Италия. Серия В, 34 тур
Реджана 1919
2 : 0
12.04.2026
Каррарезе
Венеция
Италия. Серия А, 14 тур
Венеция
- : -
07.12.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 13 тур
Венеция
0 : 0
27.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
4 : 0
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Комо
1 : 0
01.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Новости команд
Все
Реджана 1919
Венеция
«Венеция» – «Болонья»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 27 ноября 2026
Вчера, 21:35
Серия А: шансы «Венеции» и «Болоньи» на победу в матче 13-го тура
26 ноября
«Ювентус» – «Венеция»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Серия А: шансы «Ювентуса» и «Венеции» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
«Венеция» – «Удинезе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
«Венеция» – «Болонья»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 27 ноября 2026
Вчера, 21:35
Серия А: шансы «Венеции» и «Болоньи» на победу в матче 13-го тура
26 ноября
«Ювентус» – «Венеция»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Серия А: шансы «Ювентуса» и «Венеции» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
«Венеция» – «Удинезе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+