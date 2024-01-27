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Расписание матчей
Италия. Серия B
Венеция - Тернана
Венеция - Тернана: обзор матча 27 января 2024
Венеция
27.01.2024, суббота, 16:00
Италия. Серия В, 22 тур
1 : 0
Завершен
Тернана
84'
Д. Бусио
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Венеция - Тернана
90'
+1
Красная карточка
А. Фавилли
90'
+1
Желтая карточка
А. Фавилли
Замена
N. Lella
️️️️
Д. Йонсен
87'
ГОЛ! 1:0!
Д. Бусио
84'
79'
Замена
Ф. Дистефано
️️️️
Г. Перейро
Замена
М. Оливьери
️️️️
Й. Похьянпало
73'
Замена
Д. Альтаре
️️️️
Ф. Дзампано
72'
Замена
Н. Пьерини
️️️️
Б. Стейнн Бьяркасон
72'
72'
Замена
C. Favasuli
️️️️
Ф. Карбони
Желтая карточка
М. Шверко
61'
61'
Замена
А. Фавилли
️️️️
А. Раймондо
61'
Замена
Г. Луперини
️️️️
Д. Фатиканти
Желтая карточка
Т. Тессманн
50'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Венеция
66
Йессе Йоронен
ВР
20
Михаэль Свобода
ЦЗ
33
Марин Шверко
ЦЗ
27
Антонио Кандела
ПЗ
7
Франческо Дзампано
ПЗ
20
Бьярки Стейнн Бьяркасон
ЛВ
17
Деннис Йонсен
ЛВ
6
Таннер Тессманн
ЦП
6
Джанлука Бусио
ЦП
9
Кристиан Гюткьяер
ЦФ
20
Йоэль Похьянпало
(К)
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ваноли
Тернана
1
Antony Iannarilli
ВР
19
Марко Капуано
(К)
ЦЗ
3
Lorenzo Lucchesi
ЦЗ
15
Тиаго Касасола
ПЗ
16
Джакомо Фатиканти
ОП
8
Кес де Бур
ЦП
8
Никлас Пюухтия
ЦП
26
Гастон Перейро
АП
29
Франко Карбони
ЦФ
9
Антонио Раймондо
ЦФ
13
Valerio Mantovani
ЦФ
Венеция
21
Бруно Бертинато
ВР
23
Маттео Гранди
ВР
15
Джорджио Альтаре
ЦЗ
13
Марко Модоло
ЦЗ
2
Али Дембеле
ПЗ
90
Денис Черышев
ЛВ
77
Николас Пьерини
ЛВ
23
N. Lella
ЦП
21
Джей Идзес
ЦП
77
Микаэль Эгилл Эллертссон
ЦП
8
Магнус Андерсен
ЦП
99
Марко Оливьери
ЦФ
Тернана
77
Габриэл Бразао
ВР
18
Tommaso Vitali
ВР
32
Филиппо Сгарби
ЦЗ
5
Gabriele Boloca
ЦЗ
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
2
Costantino Favasuli
ЦП
27
Якуб Лабойко
ЦП
71
Грегорио Луперини
ЦП
65
Federico Dionisi
ЦФ
20
Филиппо Дистефано
ЦФ
11
Jan Zuberek
ЦФ
99
Андреа Фавилли
ЦФ
4-2-2-2
66
Йоронен
27
Кандела
20
Свобода
33
Шверко
7
Дзампано
6
Тессманн
6
Бусио
17
Йонсен
20
Бьяркасон
20
Похьянпало
9
Гюткьяер
3-1-2-1-3
1
15
Касасола
3
19
Капуано
16
Фатиканти
8
де Бур
8
Пюухтия
26
Перейро
13
9
Раймондо
29
Карбони
17
Йонсен
23
23
17
Йонсен
7
Дзампано
15
Альтаре
15
Альтаре
7
Дзампано
20
Бьяркасон
77
Пьерини
77
Пьерини
20
Бьяркасон
20
Похьянпало
99
Оливьери
99
Оливьери
20
Похьянпало
29
Карбони
2
2
29
Карбони
16
Фатиканти
71
Луперини
71
Луперини
16
Фатиканти
26
Перейро
20
Дистефано
20
Дистефано
26
Перейро
9
Раймондо
99
Фавилли
99
Фавилли
9
Раймондо
Остались в запасе
Венеция
Тернана
21
Бруно Бертинато
ВР
23
Маттео Гранди
ВР
13
Марко Модоло
ЦЗ
2
Али Дембеле
ПЗ
21
Джей Идзес
ЦП
77
Микаэль Эгилл Эллертссон
ЦП
8
Магнус Андерсен
ЦП
90
Денис Черышев
ЛВ
Главный тренер
Паоло Ваноли
77
Габриэл Бразао
ВР
18
Tommaso Vitali
ВР
32
Филиппо Сгарби
ЦЗ
5
Gabriele Boloca
ЦЗ
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
27
Якуб Лабойко
ЦП
65
Federico Dionisi
ЦФ
11
Jan Zuberek
ЦФ
Остались в запасе
21
Бруно Бертинато
ВР
23
Маттео Гранди
ВР
13
Марко Модоло
ЦЗ
2
Али Дембеле
ПЗ
21
Джей Идзес
ЦП
77
Микаэль Эгилл Эллертссон
ЦП
8
Магнус Андерсен
ЦП
90
Денис Черышев
ЛВ
Остались в запасе
77
Габриэл Бразао
ВР
18
Tommaso Vitali
ВР
32
Филиппо Сгарби
ЦЗ
5
Gabriele Boloca
ЦЗ
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
27
Якуб Лабойко
ЦП
65
Federico Dionisi
ЦФ
11
Jan Zuberek
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ваноли
Статистика матча Венеция - Тернана
2
1
1
Всего ударов по воротам
18
6
Удары в створ
5
0
Владение мячом %
62
38
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
8
3
Нарушения
17
13
Офсайды
3
0
Количество передач
374
236
Сейвы
0
4
Точность передач %
83
71
Удары мимо ворот
8
4
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
14
3
Удары из-за пределов штрафной
4
3
Матчи команд
Венеция
Италия. Серия А, 14 тур
Венеция
- : -
07.12.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 13 тур
Венеция
0 : 0
27.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
4 : 0
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Комо
1 : 0
01.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Тернана
Италия. Кубок, 1/64 финала
Виртус Энтелла
4 : 0
09.08.2025
Тернана
Италия. Серия В, Переходные матчи
Тернана
0 : 3
23.05.2024
Бари
Италия. Серия В, Переходные матчи
Бари
1 : 1
16.05.2024
Тернана
Италия. Серия В, 38 тур
Феральписало
0 : 1
10.05.2024
Тернана
Италия. Серия В, 37 тур
Тернана
1 : 0
05.05.2024
Катанцаро
Информация о матче
Главный судья:
Микаэль Фаббри
(Фаэнца)
Стадион:
Пьерлуиджи Пенцо
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