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Расписание матчей
Италия. Серия B
Венеция - Катанцаро
Венеция - Катанцаро: обзор матча 10 ноября 2023
Венеция
10.11.2023, пятница, 22:30
Италия. Серия В, 13 тур
2 : 1
Завершен
Катанцаро
25'
Й. Похьянпало (П)
45+1'
Д. Йонсен
40'
А. Гьон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Венеция - Катанцаро
Желтая карточка
К. Гюткьяер
90'
+1
Замена
N. Lella
️️️️
Д. Йонсен
89'
89'
Замена
Т. Бьяши
️️️️
Л. Крайнц
Красная карточка
Б. Стейнн Бьяркасон
88'
Замена
К. Гюткьяер
️️️️
Й. Похьянпало
75'
74'
Замена
К. Миранда
️️️️
D. Veroli
68'
Замена
G. Ambrosino
️️️️
М. Стоппа
67'
Замена
Э. Бриньола
️️️️
D. Sounas
Замена
Б. Стейнн Бьяркасон
️️️️
М. Эгилл Эллертссон
65'
Замена
Ф. Дзампано
️️️️
Н. Пьерини
65'
Желтая карточка
Д. Альтаре
58'
ГОЛ! 2:1!
Д. Йонсен
Пас отдал
Й. Похьянпало
45'
+1
40'
ГОЛ! 1:1!
А. Гьон
Пас отдал
Я. Вандепутте
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Й. Похьянпало
25'
5'
Желтая карточка
M. Situm
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Венеция
21
Бруно Бертинато
ВР
13
Марко Модоло
(К)
ЦЗ
27
Антонио Кандела
ЦЗ
15
Джорджио Альтаре
ЦЗ
33
Марин Шверко
ЦЗ
17
Деннис Йонсен
ЛВ
6
Таннер Тессманн
ЦП
6
Джанлука Бусио
ЦП
77
Микаэль Эгилл Эллертссон
ЦП
77
Николас Пьерини
ЦП
20
Йоэль Похьянпало
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ваноли
Катанцаро
1
Andrea Fulignati
ВР
32
Лука Крайнц
ЦЗ
23
Nicolò Brighenti
ЦЗ
3
Davide Veroli
ЦЗ
19
Маттео Стоппа
ЦП
8
Андреа Гьон
ЦП
14
Marco Pompetti
ЦП
9
Пьетро Иеммелло
ЦФ
27
Яри Вандепутте
ЦФ
24
D. Sounas
ЦФ
18
Mario Situm
ЦФ
Венеция
23
Маттео Гранди
ВР
85
Gregor Pürg
ВР
31
Максимилиан Ульманн
ЦЗ
7
Франческо Дзампано
ЦЗ
2
Али Дембеле
ПЗ
90
Денис Черышев
ЛВ
20
Бьярки Стейнн Бьяркасон
ЛВ
23
N. Lella
ЦП
18
Мато Яяло
ЦП
8
Магнус Андерсен
ЦП
99
Марко Оливьери
ЦФ
9
Кристиан Гюткьяер
ЦФ
Катанцаро
99
Edoardo Borrelli
ВР
16
Andrea Sala
ВР
44
Кевин Миранда
ЦЗ
5
Димо Крастев
ЦП
77
Панос Кацерис
ЦП
20
Simone Pontisso
ЦП
14
Андреа Оливери
ЦП
16
Лука Д'Андреа
АП
70
Giuseppe Ambrosino
ЦФ
17
Энрико Бриньола
ЦФ
14
Томмазо Бьяши
ЦФ
4-4-1-1
21
Бертинато
13
Модоло
15
Альтаре
33
Шверко
27
Кандела
6
Тессманн
77
Эллертссон
77
Пьерини
6
Бусио
17
Йонсен
20
Похьянпало
3-3-4
1
32
Крайнц
23
3
19
Стоппа
8
Гьон
14
18
24
27
Вандепутте
9
Иеммелло
17
Йонсен
23
23
17
Йонсен
77
Пьерини
7
Дзампано
7
Дзампано
77
Пьерини
77
Эллертссон
20
Бьяркасон
20
Бьяркасон
77
Эллертссон
20
Похьянпало
9
Гюткьяер
9
Гюткьяер
20
Похьянпало
3
44
Миранда
44
Миранда
3
19
Стоппа
70
70
19
Стоппа
24
17
Бриньола
17
Бриньола
24
32
Крайнц
14
Бьяши
14
Бьяши
32
Крайнц
Остались в запасе
Венеция
Катанцаро
23
Маттео Гранди
ВР
85
Gregor Pürg
ВР
31
Максимилиан Ульманн
ЦЗ
2
Али Дембеле
ПЗ
18
Мато Яяло
ЦП
8
Магнус Андерсен
ЦП
90
Денис Черышев
ЛВ
99
Марко Оливьери
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ваноли
99
Edoardo Borrelli
ВР
16
Andrea Sala
ВР
5
Димо Крастев
ЦП
77
Панос Кацерис
ЦП
20
Simone Pontisso
ЦП
14
Андреа Оливери
ЦП
16
Лука Д'Андреа
АП
Остались в запасе
23
Маттео Гранди
ВР
85
Gregor Pürg
ВР
31
Максимилиан Ульманн
ЦЗ
2
Али Дембеле
ПЗ
18
Мато Яяло
ЦП
8
Магнус Андерсен
ЦП
90
Денис Черышев
ЛВ
99
Марко Оливьери
ЦФ
Остались в запасе
99
Edoardo Borrelli
ВР
16
Andrea Sala
ВР
5
Димо Крастев
ЦП
77
Панос Кацерис
ЦП
20
Simone Pontisso
ЦП
14
Андреа Оливери
ЦП
16
Лука Д'Андреа
АП
Главный тренер
Паоло Ваноли
Статистика матча Венеция - Катанцаро
2
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Венеция
Италия. Серия А, 14 тур
Венеция
- : -
07.12.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 13 тур
Венеция
0 : 0
27.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
4 : 0
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Комо
1 : 0
01.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Катанцаро
Италия. Серия В, 14 тур
Катанцаро
- : -
30.11.2026
Авеллино
Италия. Серия В, 13 тур
Юве Стабиа
1 : 3
24.11.2026
Катанцаро
Италия. Серия В, 12 тур
Катанцаро
3 : 1
21.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 11 тур
Чезена
1 : 0
07.11.2026
Катанцаро
Италия. Серия В, 10 тур
Катанцаро
1 : 1
31.10.2026
Падова
Италия. Серия В, 9 тур
Беневенто
1 : 1
27.10.2026
Катанцаро
Информация о матче
Главный судья:
Alberto Santoro, Italy
Стадион:
Пьерлуиджи Пенцо
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