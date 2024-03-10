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Расписание матчей
Италия. Серия B
Венеция - Бари
Венеция - Бари: обзор матча 10 марта 2024
Венеция
10.03.2024, воскресенье, 18:15
Италия. Серия В, 29 тур
3 : 1
Завершен
Бари
3'
К. Гюткьяер
15'
Д. Альтаре
90'
Й. Похьянпало
37'
Г. Пушкаш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Венеция - Бари
Желтая карточка
М. Яяло
90'
+4
90'
+3
Желтая карточка
А. Гибре
ГОЛ! 3:1!
Й. Похьянпало
90'
Замена
Б. Стейнн Бьяркасон
️️️️
Ф. Дзампано
88'
Замена
М. Андерсен
️️️️
Д. Бусио
88'
84'
Замена
Я. Каллон
️️️️
Г. Пушкаш
84'
Замена
А. Гибре
️️️️
Д. Риччи
Замена
М. Яяло
️️️️
М. Эгилл Эллертссон
73'
Замена
Н. Пьерини
️️️️
К. Гюткьяер
67'
65'
Замена
I. Achik
️️️️
М. Дорвал
65'
Замена
G. Morachioli
️️️️
М. Насти
65'
Замена
М. Майта
️️️️
К. Лулич
Замена
Д. Идзес
️️️️
Д. Альтаре
46'
Желтая карточка
Т. Тессманн
45'
+5
40'
Желтая карточка
Ф. Викари
37'
ГОЛ! 2:1!
Г. Пушкаш
Пас отдал
Д. Риччи
ГОЛ! 2:0!
Д. Альтаре
Пас отдал
М. Свобода
15'
ГОЛ! 1:0!
К. Гюткьяер
Пас отдал
М. Свобода
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Венеция
66
Йессе Йоронен
ВР
15
Джорджио Альтаре
ЦЗ
20
Михаэль Свобода
ЦЗ
33
Марин Шверко
ЦЗ
27
Антонио Кандела
ПЗ
7
Франческо Дзампано
ПЗ
77
Микаэль Эгилл Эллертссон
ЦП
6
Таннер Тессманн
ЦП
6
Джанлука Бусио
ЦП
20
Йоэль Похьянпало
(К)
ЦФ
9
Кристиан Гюткьяер
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ваноли
Бари
12
Бренно
ВР
6
Emmanuele Matino
ЦЗ
6
Валерио Ди Чезаре
(К)
ЦЗ
34
Франческо Викари
ЦЗ
93
Мехди Дорвал
ЦЗ
31
Джакомо Риччи
ЦЗ
26
Карло Лулич
ЦП
50
Ахмад Бенали
ЦП
33
Джузеппе Сибилли
ЦФ
47
Георге Пушкаш
ЦФ
19
Марко Насти
ЦФ
Главный тренер
Паскуале Марино
Венеция
23
Маттео Гранди
ВР
21
Бруно Бертинато
ВР
13
Марко Модоло
ЦЗ
2
Али Дембеле
ПЗ
90
Денис Черышев
ЛВ
20
Бьярки Стейнн Бьяркасон
ЛВ
77
Николас Пьерини
ЛВ
23
N. Lella
ЦП
21
Джей Идзес
ЦП
8
Магнус Андерсен
ЦП
18
Мато Яяло
ЦП
99
Марко Оливьери
ЦФ
Бари
1
Marco Pissardo
ВР
25
Raffaele Pucino
ЦЗ
19
Абдул Гибре
ЛП
6
Малком Эджума
ОП
15
Žan Žužek
ЦП
8
Маттиа Майта
ЦП
17
Raffaele Maiello
ЦП
13
Дженнаро Акампора
ЦП
11
Яя Каллон
ПВ
17
Gregorio Morachioli
ЦФ
10
Nicola Bellomo
ЦФ
11
Ismail Achik
ЦФ
3-2-3-2
66
Йоронен
15
Альтаре
20
Свобода
33
Шверко
27
Кандела
7
Дзампано
77
Эллертссон
6
Тессманн
6
Бусио
9
Гюткьяер
20
Похьянпало
3-2-2-3
12
Бренно
34
Викари
93
Дорвал
31
Риччи
6
6
Ди Чезаре
26
Лулич
50
Бенали
19
Насти
47
Пушкаш
33
Сибилли
15
Альтаре
21
Идзес
21
Идзес
15
Альтаре
6
Бусио
8
Андерсен
8
Андерсен
6
Бусио
77
Эллертссон
18
Яяло
18
Яяло
77
Эллертссон
7
Дзампано
20
Бьяркасон
20
Бьяркасон
7
Дзампано
9
Гюткьяер
77
Пьерини
77
Пьерини
9
Гюткьяер
31
Риччи
19
Гибре
19
Гибре
31
Риччи
26
Лулич
8
Майта
8
Майта
26
Лулич
47
Пушкаш
11
Каллон
11
Каллон
47
Пушкаш
19
Насти
17
17
19
Насти
93
Дорвал
11
11
93
Дорвал
Остались в запасе
Венеция
Бари
23
N. Lella
ЦП
23
Маттео Гранди
ВР
21
Бруно Бертинато
ВР
13
Марко Модоло
ЦЗ
2
Али Дембеле
ПЗ
90
Денис Черышев
ЛВ
99
Марко Оливьери
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ваноли
1
Marco Pissardo
ВР
25
Raffaele Pucino
ЦЗ
6
Малком Эджума
ОП
15
Žan Žužek
ЦП
17
Raffaele Maiello
ЦП
13
Дженнаро Акампора
ЦП
10
Nicola Bellomo
ЦФ
Главный тренер
Паскуале Марино
Остались в запасе
23
N. Lella
ЦП
23
Маттео Гранди
ВР
21
Бруно Бертинато
ВР
13
Марко Модоло
ЦЗ
2
Али Дембеле
ПЗ
90
Денис Черышев
ЛВ
99
Марко Оливьери
ЦФ
Остались в запасе
1
Marco Pissardo
ВР
25
Raffaele Pucino
ЦЗ
6
Малком Эджума
ОП
15
Žan Žužek
ЦП
17
Raffaele Maiello
ЦП
13
Дженнаро Акампора
ЦП
10
Nicola Bellomo
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ваноли
Главный тренер
Паскуале Марино
Статистика матча Венеция - Бари
2
2
Всего ударов по воротам
15
16
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
6
6
Нарушения
16
10
Офсайды
2
0
Количество передач
448
407
Сейвы
2
2
Точность передач %
82
78
Удары мимо ворот
7
5
Блокированные удары
3
9
Удары из пределов штрафной
11
12
Удары из-за пределов штрафной
4
4
Матчи команд
Венеция
Италия. Серия А, 14 тур
Венеция
- : -
07.12.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 13 тур
Венеция
0 : 0
27.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
4 : 0
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Комо
1 : 0
01.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Бари
Италия. Серия В, Финал
Зюйдтироль
0 : 0
22.05.2026
Бари
Италия. Серия В, Переходные матчи
Бари
0 : 0
15.05.2026
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 38 тур
Катанцаро
2 : 3
08.05.2026
Бари
Италия. Серия В, 37 тур
Бари
2 : 0
01.05.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 36 тур
Авеллино
2 : 0
24.04.2026
Бари
Информация о матче
Главный судья:
Алессандро Пронтера
Стадион:
Пьерлуиджи Пенцо
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