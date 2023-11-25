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Расписание матчей
Италия. Серия B
Бари - Венеция
Бари - Венеция: обзор матча 25 ноября 2023
Бари
25.11.2023, суббота, 16:00
Италия. Серия В, 14 тур
0 : 3
Завершен
Венеция
30'
Н. Пьерини
90'
Т. Тессманн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бари - Венеция
Замена
N. Bellomo
️️️️
R. Pucino
90'
+4
90'
ГОЛ! 0:2!
Т. Тессманн
85'
Замена
N. Lella
️️️️
Д. Бусио
85'
Замена
Д. Черышев
️️️️
Н. Пьерини
Желтая карточка
М. Майта
80'
Замена
A. Chukwu Hemsley
️️️️
М. Дорвал
79'
Замена
Д. Акампора
️️️️
А. Бенали
79'
78'
Замена
М. Яяло
️️️️
М. Оливьери
69'
Замена
М. Оливьери
️️️️
Д. Йонсен
Желтая карточка
М. Насти
68'
Замена
М. Майта
️️️️
I. Koutsoupias
65'
Желтая карточка
А. Бенали
53'
Замена
I. Achik
️️️️
М. Араму
46'
30'
ГОЛ! 0:1!
Н. Пьерини
Пас отдал
Ф. Дзампано
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бари
12
Бренно
ВР
25
Raffaele Pucino
ЦЗ
6
Валерио Ди Чезаре
ЦЗ
34
Франческо Викари
ЦЗ
93
Мехди Дорвал
ЦЗ
31
Джакомо Риччи
ЦЗ
50
Ахмад Бенали
ЦП
19
Марко Насти
ЦФ
9
Davide Diaw
ЦФ
33
Джузеппе Сибилли
ЦФ
30
Ilias Koutsoupias
ЦФ
Главный тренер
Паскуале Марино
Венеция
21
Бруно Бертинато
ВР
27
Антонио Кандела
ЦЗ
15
Джорджио Альтаре
ЦЗ
7
Франческо Дзампано
ЦЗ
33
Марин Шверко
ЦЗ
17
Деннис Йонсен
ЛВ
77
Николас Пьерини
ЦП
6
Таннер Тессманн
ЦП
6
Джанлука Бусио
ЦП
77
Микаэль Эгилл Эллертссон
ЦП
9
Кристиан Гюткьяер
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ваноли
Бари
1
Marco Pissardo
ВР
7
Джанлука Фработта
ЛЗ
6
Emmanuele Matino
ЦЗ
6
Малком Эджума
ОП
15
Žan Žužek
ЦП
8
Маттиа Майта
ЦП
13
Дженнаро Акампора
ЦП
16
Andrea Astrologo
ЦП
70
Маттиа Араму
АП
90
Akpa Chukwu Hemsley
ЦФ
10
Nicola Bellomo
ЦФ
11
Ismail Achik
ЦФ
Венеция
66
Йессе Йоронен
ВР
23
Маттео Гранди
ВР
13
Марко Модоло
ЦЗ
31
Максимилиан Ульманн
ЦЗ
2
Али Дембеле
ПЗ
90
Денис Черышев
ЛВ
23
N. Lella
ЦП
8
Магнус Андерсен
ЦП
18
Мато Яяло
ЦП
99
Марко Оливьери
ЦФ
11
Hilmir Rafn Mikaelsson
ЦФ
3-2-1-4
12
Бренно
34
Викари
93
Дорвал
31
Риччи
6
Ди Чезаре
25
50
Бенали
19
Насти
30
33
Сибилли
9
4-4-1-1
21
Бертинато
15
Альтаре
7
Дзампано
33
Шверко
27
Кандела
6
Тессманн
6
Бусио
77
Эллертссон
77
Пьерини
17
Йонсен
9
Гюткьяер
30
8
Майта
8
Майта
30
50
Бенали
13
Акампора
13
Акампора
50
Бенали
70
Араму
70
Араму
93
Дорвал
90
90
93
Дорвал
25
10
10
25
Араму
11
11
Араму
6
Бусио
23
23
6
Бусио
Оливьери
18
Яяло
18
Яяло
Оливьери
77
Пьерини
90
Черышев
90
Черышев
77
Пьерини
17
Йонсен
99
Оливьери
99
Оливьери
17
Йонсен
Остались в запасе
Бари
Венеция
1
Marco Pissardo
ВР
7
Джанлука Фработта
ЛЗ
6
Emmanuele Matino
ЦЗ
6
Малком Эджума
ОП
15
Žan Žužek
ЦП
16
Andrea Astrologo
ЦП
Главный тренер
Паскуале Марино
66
Йессе Йоронен
ВР
23
Маттео Гранди
ВР
13
Марко Модоло
ЦЗ
31
Максимилиан Ульманн
ЦЗ
2
Али Дембеле
ПЗ
8
Магнус Андерсен
ЦП
11
Hilmir Rafn Mikaelsson
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ваноли
Остались в запасе
1
Marco Pissardo
ВР
7
Джанлука Фработта
ЛЗ
6
Emmanuele Matino
ЦЗ
6
Малком Эджума
ОП
15
Žan Žužek
ЦП
16
Andrea Astrologo
ЦП
Остались в запасе
66
Йессе Йоронен
ВР
23
Маттео Гранди
ВР
13
Марко Модоло
ЦЗ
31
Максимилиан Ульманн
ЦЗ
2
Али Дембеле
ПЗ
8
Магнус Андерсен
ЦП
11
Hilmir Rafn Mikaelsson
ЦФ
Главный тренер
Паскуале Марино
Главный тренер
Паоло Ваноли
Статистика матча Бари - Венеция
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Бари
Италия. Серия В, Финал
Зюйдтироль
0 : 0
22.05.2026
Бари
Италия. Серия В, Переходные матчи
Бари
0 : 0
15.05.2026
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 38 тур
Катанцаро
2 : 3
08.05.2026
Бари
Италия. Серия В, 37 тур
Бари
2 : 0
01.05.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 36 тур
Авеллино
2 : 0
24.04.2026
Бари
Венеция
Италия. Серия А, 14 тур
Венеция
- : -
07.12.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 13 тур
Венеция
0 : 0
27.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
4 : 0
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Комо
1 : 0
01.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Информация о матче
Главный судья:
Джузеппе Коллу
(Кальяри)
Стадион:
San Nicola, Bari
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