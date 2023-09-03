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Расписание матчей
Италия. Серия B
Циттаделла - Венеция
Циттаделла - Венеция: обзор матча 03 сентября 2023
Циттаделла
03.09.2023, воскресенье, 21:45
Италия. Серия В, 4 тур
0 : 0
Завершен
Венеция
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Циттаделла - Венеция
90'
+2
Замена
Д. Бусио
️️️️
Т. Тессманн
89'
Желтая карточка
М. Шверко
Замена
А. Данци
️️️️
С. Бранка
78'
Замена
В. Мастрантонио
️️️️
F. Amatucci
77'
Желтая карточка
Д. Фраре
74'
72'
Замена
К. Гюткьяер
️️️️
Н. Пьерини
72'
Замена
М. Эгилл Эллертссон
️️️️
N. Lella
Желтая карточка
С. Бранка
71'
64'
Замена
Ф. Дзампано
️️️️
А. Кандела
63'
Замена
Д. Йонсен
️️️️
М. Андерсен
60'
Желтая карточка
А. Кандела
Замена
A. Magrassi
️️️️
Л. Пандольфи
58'
Замена
А. Вита
️️️️
A. Tessiore
58'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Циттаделла
13
Эльхан Кастрати
ВР
2
Алессандро Сальви
ЦЗ
24
Лоренцо Кариссони
ЦЗ
15
Доменико Фраре
ЦЗ
26
Никола Паван
ОП
20
Джузеппе Каррьеро
ЦП
23
Симоне Бранка
ЦП
8
Francesco Amatucci
ЦП
18
Andrea Tessiore
ЦП
8
Filippo Pittarello
ЦФ
7
Лука Пандольфи
ЦФ
Главный тренер
Эдоардо Горини
Венеция
66
Йессе Йоронен
ВР
27
Антонио Кандела
ЦЗ
15
Джорджио Альтаре
ЦЗ
33
Марин Шверко
ЦЗ
20
Бьярки Стейнн Бьяркасон
ЛВ
23
N. Lella
ЦП
21
Джей Идзес
ЦП
6
Таннер Тессманн
ЦП
77
Николас Пьерини
ЦП
8
Магнус Андерсен
ЦП
20
Йоэль Похьянпало
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ваноли
Циттаделла
78
Лука Маниеро
ВР
4
Маттео Анжели
ЦЗ
28
Alessio Rizza
ЦЗ
98
Federico Giraudo
ЦЗ
27
Андреа Данци
ЦП
16
Алессио Вита
ЦП
21
Nicholas Saggionetto
ЦП
5
Валерио Мастрантонио
ЦП
8
Эмиль Корнвиг
ЦП
9
Andrea Magrassi
ЦФ
19
Claudio Cassano
ЦФ
45
Tommy Maistrello
ЦФ
Венеция
21
Бруно Бертинато
ВР
23
Маттео Гранди
ВР
31
Максимилиан Ульманн
ЦЗ
13
Марко Модоло
ЦЗ
7
Франческо Дзампано
ЦЗ
2
Али Дембеле
ПЗ
90
Денис Черышев
ЛВ
17
Деннис Йонсен
ЛВ
6
Джанлука Бусио
ЦП
77
Микаэль Эгилл Эллертссон
ЦП
9
Кристиан Гюткьяер
ЦФ
3-1-4-2
13
Кастрати
2
Сальви
24
Кариссони
15
Фраре
26
Паван
20
Каррьеро
8
18
23
Бранка
7
Пандольфи
8
3-5-1-1
66
Йоронен
27
Кандела
15
Альтаре
33
Шверко
23
6
Тессманн
77
Пьерини
8
Андерсен
21
Идзес
20
Бьяркасон
20
Похьянпало
23
Бранка
27
Данци
27
Данци
23
Бранка
18
16
Вита
16
Вита
18
8
5
Мастрантонио
5
Мастрантонио
8
7
Пандольфи
9
9
7
Пандольфи
27
Кандела
7
Дзампано
7
Дзампано
27
Кандела
6
Тессманн
6
Бусио
6
Бусио
6
Тессманн
23
77
Эллертссон
77
Эллертссон
23
8
Андерсен
17
Йонсен
17
Йонсен
8
Андерсен
77
Пьерини
9
Гюткьяер
9
Гюткьяер
77
Пьерини
Остались в запасе
Циттаделла
Венеция
78
Лука Маниеро
ВР
4
Маттео Анжели
ЦЗ
28
Alessio Rizza
ЦЗ
98
Federico Giraudo
ЦЗ
21
Nicholas Saggionetto
ЦП
8
Эмиль Корнвиг
ЦП
19
Claudio Cassano
ЦФ
45
Tommy Maistrello
ЦФ
Главный тренер
Эдоардо Горини
21
Бруно Бертинато
ВР
23
Маттео Гранди
ВР
31
Максимилиан Ульманн
ЦЗ
13
Марко Модоло
ЦЗ
2
Али Дембеле
ПЗ
90
Денис Черышев
ЛВ
Главный тренер
Паоло Ваноли
Остались в запасе
78
Лука Маниеро
ВР
4
Маттео Анжели
ЦЗ
28
Alessio Rizza
ЦЗ
98
Federico Giraudo
ЦЗ
21
Nicholas Saggionetto
ЦП
8
Эмиль Корнвиг
ЦП
19
Claudio Cassano
ЦФ
45
Tommy Maistrello
ЦФ
Остались в запасе
21
Бруно Бертинато
ВР
23
Маттео Гранди
ВР
31
Максимилиан Ульманн
ЦЗ
13
Марко Модоло
ЦЗ
2
Али Дембеле
ПЗ
90
Денис Черышев
ЛВ
Главный тренер
Эдоардо Горини
Главный тренер
Паоло Ваноли
Статистика матча Циттаделла - Венеция
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Циттаделла
Италия. Серия В, 34 тур
Циттаделла
0 : 2
13.05.2025
Салернитана
Италия. Серия В, 38 тур
Циттаделла
3 : 1
09.05.2025
Бари
Италия. Серия В, 37 тур
Фрозиноне
1 : 1
04.05.2025
Циттаделла
Италия. Серия В, 36 тур
Циттаделла
0 : 1
01.05.2025
Брешиа
Италия. Серия В, 35 тур
Реджана 1919
2 : 1
25.04.2025
Циттаделла
Венеция
Италия. Серия А, 14 тур
Венеция
- : -
07.12.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 13 тур
Венеция
0 : 0
27.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
4 : 0
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Комо
1 : 0
01.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
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