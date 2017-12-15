Симоне Индзаги: «Помнили, что «Циттаделла» уже выбила из Кубка Италии две команды Серии А»

Главный тренер «Лацио» Симоне Индзаги знал, что матч Кубка Италии в рамках 1/8 финала с «Циттаделлой» сложится не так легко, как могло показаться. По его словам, соперник выделялся на поле, показывая активный футбол на протяжении всего матча.

«Еще до матча мы знали, что обыграть «Циттаделлу» будет нелегко. Соперник показал интенсивный футбол почти на протяжении всех 90 минут игры, но мы тоже хорошо проявили себя. Мы помнили, что «Циттаделла» уже выбила из турнира две команды Серии А.

«Лацио» будет стараться пройти как можно дальше во всех трех турнирах, в которых участвует. Нас ждет отличная игра против «Фиорентины», – приводит слова тренера Rai Sport.

Матч 1/8 финала Кубка Италии «Лацио» – «Циттаделла» завершился со счетом 4:1. В четвертьфинале римлянам предстоит встретиться в «Фиорентиной».