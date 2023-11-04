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Расписание матчей
Италия. Серия B
Тернана - Венеция
Тернана - Венеция: обзор матча 04 ноября 2023
Тернана
04.11.2023, суббота, 16:00
Италия. Серия В, 12 тур
0 : 1
Завершен
Венеция
74'
Д. Бусио
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Тернана - Венеция
Желтая карточка
F. Viviani
90'
+3
90'
+3
Желтая карточка
Д. Йонсен
Замена
F. Dionisi
️️️️
Я. Лабойко
80'
Замена
К. де Бур
️️️️
Г. Луперини
80'
Замена
F. Viviani
️️️️
Н. Пюухтия
80'
79'
Замена
Ф. Дзампано
️️️️
Й. Похьянпало
74'
ГОЛ! 0:1!
Д. Бусио
Пас отдал
Д. Йонсен
70'
Замена
К. Гюткьяер
️️️️
М. Эгилл Эллертссон
70'
Замена
Б. Стейнн Бьяркасон
️️️️
Н. Пьерини
Замена
С. Фаллетти
️️️️
А. Раймондо
67'
46'
Замена
Д. Йонсен
️️️️
N. Lella
43'
Желтая карточка
Д. Бусио
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тернана
1
Antony Iannarilli
ВР
23
Салим Диаките
ЦЗ
19
Марко Капуано
ЦЗ
3
Lorenzo Lucchesi
ЦЗ
8
Никлас Пюухтия
ЦП
27
Якуб Лабойко
ЦП
91
Niccolò Corrado
ЦП
15
Тиаго Касасола
ЦФ
71
Грегорио Луперини
ЦФ
9
Антонио Раймондо
ЦФ
99
Андреа Фавилли
ЦФ
Венеция
21
Бруно Бертинато
ВР
27
Антонио Кандела
ЦЗ
15
Джорджио Альтаре
ЦЗ
13
Марко Модоло
(К)
ЦЗ
33
Марин Шверко
ЦЗ
23
N. Lella
ЦП
6
Таннер Тессманн
ЦП
6
Джанлука Бусио
ЦП
77
Микаэль Эгилл Эллертссон
ЦП
77
Николас Пьерини
ЦП
20
Йоэль Похьянпало
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ваноли
Тернана
77
Габриэл Бразао
ВР
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
3
Alessandro Celli
ЦЗ
2
Costantino Favasuli
ЦП
90
Iulius Marginean
ЦП
30
Ottavio Gabriele Garau
ЦФ
13
Valerio Mantovani
ЦФ
24
F. Viviani
ЦФ
8
Кес де Бур
ЦФ
20
Филиппо Дистефано
ЦФ
18
Сесар Фаллетти
ЦФ
65
Federico Dionisi
ЦФ
Венеция
85
Gregor Pürg
ВР
23
Маттео Гранди
ВР
31
Максимилиан Ульманн
ЦЗ
7
Франческо Дзампано
ЦЗ
2
Али Дембеле
ПЗ
90
Денис Черышев
ЛВ
20
Бьярки Стейнн Бьяркасон
ЛВ
17
Деннис Йонсен
ЛВ
18
Мато Яяло
ЦП
8
Магнус Андерсен
ЦП
99
Марко Оливьери
ЦФ
9
Кристиан Гюткьяер
ЦФ
3-3-4
1
23
Диаките
19
Капуано
3
8
Пюухтия
27
Лабойко
91
15
Касасола
99
Фавилли
9
Раймондо
71
Луперини
4-5-1
21
Бертинато
15
Альтаре
13
Модоло
33
Шверко
27
Кандела
23
6
Бусио
77
Эллертссон
77
Пьерини
6
Тессманн
20
Похьянпало
8
Пюухтия
24
24
8
Пюухтия
71
Луперини
8
де Бур
8
де Бур
71
Луперини
9
Раймондо
18
Фаллетти
18
Фаллетти
9
Раймондо
27
Лабойко
65
65
27
Лабойко
20
Похьянпало
7
Дзампано
7
Дзампано
20
Похьянпало
77
Пьерини
20
Бьяркасон
20
Бьяркасон
77
Пьерини
23
17
Йонсен
17
Йонсен
23
77
Эллертссон
9
Гюткьяер
9
Гюткьяер
77
Эллертссон
Остались в запасе
Тернана
Венеция
77
Габриэл Бразао
ВР
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
3
Alessandro Celli
ЦЗ
2
Costantino Favasuli
ЦП
90
Iulius Marginean
ЦП
30
Ottavio Gabriele Garau
ЦФ
13
Valerio Mantovani
ЦФ
20
Филиппо Дистефано
ЦФ
85
Gregor Pürg
ВР
23
Маттео Гранди
ВР
31
Максимилиан Ульманн
ЦЗ
2
Али Дембеле
ПЗ
18
Мато Яяло
ЦП
8
Магнус Андерсен
ЦП
90
Денис Черышев
ЛВ
99
Марко Оливьери
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ваноли
Остались в запасе
77
Габриэл Бразао
ВР
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
3
Alessandro Celli
ЦЗ
2
Costantino Favasuli
ЦП
90
Iulius Marginean
ЦП
30
Ottavio Gabriele Garau
ЦФ
13
Valerio Mantovani
ЦФ
20
Филиппо Дистефано
ЦФ
Остались в запасе
85
Gregor Pürg
ВР
23
Маттео Гранди
ВР
31
Максимилиан Ульманн
ЦЗ
2
Али Дембеле
ПЗ
18
Мато Яяло
ЦП
8
Магнус Андерсен
ЦП
90
Денис Черышев
ЛВ
99
Марко Оливьери
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ваноли
Статистика матча Тернана - Венеция
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Тернана
Италия. Кубок, 1/64 финала
Виртус Энтелла
4 : 0
09.08.2025
Тернана
Италия. Серия В, Переходные матчи
Тернана
0 : 3
23.05.2024
Бари
Италия. Серия В, Переходные матчи
Бари
1 : 1
16.05.2024
Тернана
Италия. Серия В, 38 тур
Феральписало
0 : 1
10.05.2024
Тернана
Италия. Серия В, 37 тур
Тернана
1 : 0
05.05.2024
Катанцаро
Венеция
Италия. Серия А, 14 тур
Венеция
- : -
07.12.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 13 тур
Венеция
0 : 0
27.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
4 : 0
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Комо
1 : 0
01.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Информация о матче
Главный судья:
Маурицио Мариани
(Рим)
Стадион:
Libero Liberati, Terni
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