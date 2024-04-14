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Расписание матчей
Италия. Серия B
Венеция - Брешиа
Венеция - Брешиа: обзор матча 14 апреля 2024
Венеция
14.04.2024, воскресенье, 17:15
Италия. Серия В, 33 тур
2 : 0
Завершен
Брешиа
20'
Т. Тессманн
90'
Т. Тессманн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Венеция - Брешиа
Желтая карточка
М. Яяло
90'
+2
ГОЛ! 2:0!
Т. Тессманн
Пас отдал
N. Lella
90'
Замена
М. Яяло
️️️️
Д. Бусио
86'
83'
Замена
T. Van De Looi
️️️️
А. Кистана
Замена
N. Lella
️️️️
Д. Идзес
78'
Замена
Д. Альтаре
️️️️
Б. Стейнн Бьяркасон
77'
Замена
Ф. Дзампано
️️️️
М. Эгилл Эллертссон
66'
Замена
Н. Пьерини
️️️️
К. Гюткьяер
66'
59'
Замена
А. Папетти
️️️️
М. Мангравити
58'
Замена
Б. Бьярнасон
️️️️
Н. Галацци
54'
Желтая карточка
М. Фарес
Желтая карточка
М. Шверко
51'
46'
Желтая карточка
Н. Галацци
46'
Замена
М. Фарес
️️️️
F. Paghera
ГОЛ! 1:0!
Т. Тессманн
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Венеция
66
Йессе Йоронен
ВР
33
Марин Шверко
ЦЗ
20
Михаэль Свобода
ЦЗ
27
Антонио Кандела
ПЗ
20
Бьярки Стейнн Бьяркасон
ЛВ
21
Джей Идзес
ЦП
6
Таннер Тессманн
ЦП
6
Джанлука Бусио
ЦП
77
Микаэль Эгилл Эллертссон
ЦП
9
Кристиан Гюткьяер
ЦФ
20
Йоэль Похьянпало
(К)
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ваноли
Брешиа
19
Лука Леццерини
ВР
51
Андреа Кистана
ЦЗ
25
Димитри Бизоли
(К)
ЦЗ
24
Массимильяно Мангравити
ЦП
4
Fabrizio Paghera
ЦП
39
Michele Besaggio
ЦП
25
Николас Галацци
АП
24
Лоренцо Дикман
ЦФ
17
Александр Джаллоу
ЦФ
9
Флавио Бианки
ЦФ
11
Габриэле Мончини
ЦФ
Главный тренер
Диего Лопес
Венеция
23
Маттео Гранди
ВР
21
Бруно Бертинато
ВР
15
Джорджио Альтаре
ЦЗ
13
Марко Модоло
ЦЗ
2
Али Дембеле
ПЗ
7
Франческо Дзампано
ПЗ
77
Николас Пьерини
ЛВ
90
Денис Черышев
ЛВ
23
N. Lella
ЦП
8
Магнус Андерсен
ЦП
18
Мато Яяло
ЦП
99
Марко Оливьери
ЦФ
Брешиа
30
Michele Avella
ВР
66
Андреа Папетти
ЦЗ
26
Raffaele Cartano
ЦЗ
93
Мохаммед Фарес
ЛП
26
Massimo Bertagnoli
ЦП
21
Riccardo Fogliata
ЦП
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
6
Tom Van De Looi
ЦП
3
Matthieu Huard
ЦФ
31
Matteo Ferro
ЦФ
3-4-1-2
66
Йоронен
33
Шверко
20
Свобода
27
Кандела
21
Идзес
6
Бусио
77
Эллертссон
6
Тессманн
20
Бьяркасон
20
Похьянпало
9
Гюткьяер
2-3-1-4
19
Леццерини
51
Кистана
25
Бизоли
24
Мангравити
4
39
25
Галацци
11
Мончини
9
Бианки
17
Джаллоу
24
Дикман
21
Идзес
23
23
21
Идзес
20
Бьяркасон
15
Альтаре
15
Альтаре
20
Бьяркасон
77
Эллертссон
7
Дзампано
7
Дзампано
77
Эллертссон
6
Бусио
18
Яяло
18
Яяло
6
Бусио
9
Гюткьяер
77
Пьерини
77
Пьерини
9
Гюткьяер
24
Мангравити
66
Папетти
66
Папетти
24
Мангравити
4
93
Фарес
93
Фарес
4
25
Галацци
8
Бьярнасон
8
Бьярнасон
25
Галацци
51
Кистана
6
6
51
Кистана
Остались в запасе
Венеция
Брешиа
23
Маттео Гранди
ВР
21
Бруно Бертинато
ВР
13
Марко Модоло
ЦЗ
2
Али Дембеле
ПЗ
8
Магнус Андерсен
ЦП
90
Денис Черышев
ЛВ
99
Марко Оливьери
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ваноли
30
Michele Avella
ВР
26
Raffaele Cartano
ЦЗ
26
Massimo Bertagnoli
ЦП
21
Riccardo Fogliata
ЦП
3
Matthieu Huard
ЦФ
31
Matteo Ferro
ЦФ
Главный тренер
Диего Лопес
Остались в запасе
23
Маттео Гранди
ВР
21
Бруно Бертинато
ВР
13
Марко Модоло
ЦЗ
2
Али Дембеле
ПЗ
8
Магнус Андерсен
ЦП
90
Денис Черышев
ЛВ
99
Марко Оливьери
ЦФ
Остались в запасе
30
Michele Avella
ВР
26
Raffaele Cartano
ЦЗ
26
Massimo Bertagnoli
ЦП
21
Riccardo Fogliata
ЦП
3
Matthieu Huard
ЦФ
31
Matteo Ferro
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ваноли
Главный тренер
Диего Лопес
Статистика матча Венеция - Брешиа
2
2
Всего ударов по воротам
20
9
Удары в створ
6
4
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
9
3
Нарушения
15
13
Количество передач
349
443
Сейвы
4
4
Точность передач %
84
86
Удары мимо ворот
11
4
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
13
5
Удары из-за пределов штрафной
7
4
Матчи команд
Венеция
Италия. Серия А, 14 тур
Венеция
- : -
07.12.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 13 тур
Венеция
0 : 0
27.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
4 : 0
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Комо
1 : 0
01.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Брешиа
Италия. Серия В, 34 тур
Брешиа
2 : 1
13.05.2025
Реджана 1919
Италия. Серия В, 38 тур
Модена
2 : 2
09.05.2025
Брешиа
Италия. Серия В, 37 тур
Брешиа
0 : 0
04.05.2025
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 36 тур
Циттаделла
0 : 1
01.05.2025
Брешиа
Италия. Серия В, 35 тур
Брешиа
1 : 2
25.04.2025
Пиза
Информация о матче
Главный судья:
Niccolò Baroni, Italy
Стадион:
Пьерлуиджи Пенцо
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