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Расписание матчей
Италия. Серия B
Венеция - Комо
Венеция - Комо: обзор матча 20 августа 2023
Венеция
20.08.2023, воскресенье, 21:30
Италия. Серия В, 1 тур
3 : 0
Завершен
Комо
19'
Н. Пьерини
32'
Н. Пьерини
54'
Й. Похьянпало
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Венеция - Комо
Замена
М. Оливьери
️️️️
Й. Похьянпало
88'
Замена
Д. Черышев
️️️️
Д. Йонсен
81'
Замена
М. Андерсен
️️️️
Д. Бусио
81'
81'
Замена
А. Габриеллони
️️️️
А. Черри
Замена
К. Гюткьяер
️️️️
Н. Пьерини
69'
Замена
Б. Стейнн Бьяркасон
️️️️
М. Эгилл Эллертссон
68'
64'
Замена
Д. Базелли
️️️️
M. Chajia
63'
Замена
М. Мустафа
️️️️
П. Кутроне
59'
Замена
L. Kerrigan
️️️️
Л. Да Кунья
ГОЛ! 3:0!
Й. Похьянпало
Пас отдал
М. Эгилл Эллертссон
54'
ГОЛ! 2:0!
Н. Пьерини
Пас отдал
Д. Йонсен
32'
ГОЛ! 1:0!
Н. Пьерини
Пас отдал
Ф. Дзампано
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Венеция
66
Йессе Йоронен
ВР
27
Антонио Кандела
ЦЗ
7
Франческо Дзампано
ЦЗ
33
Марин Шверко
ЦЗ
17
Деннис Йонсен
ЛВ
21
Джей Идзес
ЦП
6
Джанлука Бусио
ЦП
6
Таннер Тессманн
ЦП
77
Микаэль Эгилл Эллертссон
ЦП
77
Николас Пьерини
ЦП
20
Йоэль Похьянпало
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ваноли
Комо
1
Адриан Шемпер
ВР
26
Cas Odenthal
ЦЗ
93
Федерико Барба
ЦЗ
14
Николас Иоанну
ЦЗ
84
Томмазо Кассандро
ПЗ
28
Оливер Абильдгор
ОП
8
Alessandro Bellemo
ЦП
7
Moutir Chajia
ЦП
7
Лукас Да Кунья
ЦФ
10
Патрик Кутроне
ЦФ
9
Альберто Черри
ЦФ
Главный тренер
Сеск Фабрегас
Венеция
23
Маттео Гранди
ВР
21
Бруно Бертинато
ВР
60
Lorenzo Busato
ЦЗ
31
Максимилиан Ульманн
ЦЗ
13
Марко Модоло
ЦЗ
90
Денис Черышев
ЛВ
20
Бьярки Стейнн Бьяркасон
ЛВ
16
Лука Фьордилино
ОП
8
Магнус Андерсен
ЦП
9
Кристиан Гюткьяер
ЦФ
99
Марко Оливьери
ЦФ
80
Lorenzo Da Pozzo
ЦФ
Комо
22
Мауро Виджорито
ВР
25
Marco Curto
ЦЗ
4
Matteo Solini
ЦЗ
11
Алекс Санчес
ЛВ
6
Алессио Йовине
ЦП
20
Liam Kerrigan
ЦП
6
Tommaso Arrigoni
ЦП
33
Даниэле Базелли
ЦП
99
Алессандро Габриеллони
ЦФ
9
Марлон Мустафа
ЦФ
3
Марко Сала
ЦФ
2
Filippo Scaglia
ЦФ
3-5-1-1
66
Йоронен
27
Кандела
7
Дзампано
33
Шверко
6
Бусио
6
Тессманн
77
Эллертссон
77
Пьерини
21
Идзес
17
Йонсен
20
Похьянпало
4-1-2-3
1
Шемпер
84
Кассандро
93
Барба
14
Иоанну
26
28
Абильдгор
8
7
9
Черри
10
Кутроне
7
Да Кунья
6
Бусио
8
Андерсен
8
Андерсен
6
Бусио
17
Йонсен
90
Черышев
90
Черышев
17
Йонсен
77
Эллертссон
20
Бьяркасон
20
Бьяркасон
77
Эллертссон
77
Пьерини
9
Гюткьяер
9
Гюткьяер
77
Пьерини
20
Похьянпало
99
Оливьери
99
Оливьери
20
Похьянпало
7
Да Кунья
20
20
7
Да Кунья
7
33
Базелли
33
Базелли
7
9
Черри
99
Габриеллони
99
Габриеллони
9
Черри
10
Кутроне
9
Мустафа
9
Мустафа
10
Кутроне
Остались в запасе
Венеция
Комо
23
Маттео Гранди
ВР
21
Бруно Бертинато
ВР
60
Lorenzo Busato
ЦЗ
31
Максимилиан Ульманн
ЦЗ
13
Марко Модоло
ЦЗ
16
Лука Фьордилино
ОП
80
Lorenzo Da Pozzo
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ваноли
22
Мауро Виджорито
ВР
25
Marco Curto
ЦЗ
4
Matteo Solini
ЦЗ
6
Алессио Йовине
ЦП
6
Tommaso Arrigoni
ЦП
11
Алекс Санчес
ЛВ
3
Марко Сала
ЦФ
2
Filippo Scaglia
ЦФ
Главный тренер
Сеск Фабрегас
Остались в запасе
23
Маттео Гранди
ВР
21
Бруно Бертинато
ВР
60
Lorenzo Busato
ЦЗ
31
Максимилиан Ульманн
ЦЗ
13
Марко Модоло
ЦЗ
16
Лука Фьордилино
ОП
80
Lorenzo Da Pozzo
ЦФ
Остались в запасе
22
Мауро Виджорито
ВР
25
Marco Curto
ЦЗ
4
Matteo Solini
ЦЗ
6
Алессио Йовине
ЦП
6
Tommaso Arrigoni
ЦП
11
Алекс Санчес
ЛВ
3
Марко Сала
ЦФ
2
Filippo Scaglia
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ваноли
Главный тренер
Сеск Фабрегас
Статистика матча Венеция - Комо
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Венеция
Италия. Серия А, 14 тур
Венеция
- : -
07.12.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 13 тур
Венеция
0 : 0
27.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
4 : 0
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Комо
1 : 0
01.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Комо
Италия. Серия А, 13 тур
Комо
- : -
29.11.2026
Ювентус
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
1 : 0
24.11.2026
АЕК
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
2 : 0
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Ланс
1 : 9
04.11.2026
Комо
Италия. Серия А, 10 тур
Комо
1 : 0
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