Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Италия. Серия B
Кремонезе - Венеция
Кремонезе - Венеция: обзор матча 30 мая 2024
Кремонезе
30.05.2024, четверг, 21:30
Италия. Серия В, Финал
0 : 0
Ответный матч – 0 : 1
Завершен
Венеция
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Кремонезе - Венеция
87'
Замена
Д. Альтаре
️️️️
Д. Идзес
86'
Замена
М. Оливьери
️️️️
Н. Пьерини
Замена
Д. Куальята
️️️️
Л. Дзанимачча
83'
Замена
Л. Лочошвили
️️️️
В. Антов
83'
77'
Замена
М. Эгилл Эллертссон
️️️️
N. Lella
Замена
Ф. Тсаджут
️️️️
Ф. Васкес
71'
Замена
Д. Чиофани
️️️️
М. Кода
71'
Замена
Ч. Пикель
️️️️
К. Буонаюто
60'
60'
Замена
М. Андерсен
️️️️
Д. Бусио
60'
Замена
К. Гюткьяер
️️️️
Й. Похьянпало
Желтая карточка
М. Кастаньетти
50'
Желтая карточка
М. Коллоколо
48'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кремонезе
21
Джанлука Саро
ВР
17
Леонардо Серникола
ЛЗ
60
Валентин Антов
ЦЗ
13
Лука Раванелли
ЦЗ
15
Маттео Бьянкетти
(К)
ЦЗ
92
Кристиан Буонаюто
ЛВ
4
Микеле Кастаньетти
ОП
18
Микеле Коллоколо
ЦП
20
Франко Васкес
АП
98
Лука Дзанимачча
ПВ
9
Массимо Кода
ЦФ
Венеция
66
Йессе Йоронен
ВР
20
Михаэль Свобода
ЦЗ
33
Марин Шверко
ЦЗ
27
Антонио Кандела
ПЗ
77
Николас Пьерини
ЛВ
20
Бьярки Стейнн Бьяркасон
ЛВ
23
N. Lella
ЦП
21
Джей Идзес
ЦП
6
Таннер Тессманн
ЦП
6
Джанлука Бусио
ЦП
20
Йоэль Похьянпало
(К)
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ваноли
Кремонезе
99
Андреас Юнгдаль
ВР
12
Джакомо Куальята
ЛЗ
4
Лука Марроне
ЦЗ
13
Алессандро Туйя
ЦЗ
24
Лука Лочошвили
ЦЗ
18
Паоло Гильоне
ПЗ
18
Чарльз Пикель
ОП
26
Gonzalo Abrego
ЦП
37
Жан Маер
ЦП
18
Сесар Фаллетти
АП
74
Франк Тсаджут
ЦФ
9
Даниэл Чиофани
ЦФ
Венеция
23
Маттео Гранди
ВР
13
Марко Модоло
ЦЗ
15
Джорджио Альтаре
ЦЗ
7
Франческо Дзампано
ПЗ
2
Али Дембеле
ПЗ
90
Денис Черышев
ЛВ
77
Микаэль Эгилл Эллертссон
ЦП
8
Магнус Андерсен
ЦП
18
Мато Яяло
ЦП
9
Кристиан Гюткьяер
ЦФ
99
Марко Оливьери
ЦФ
4-1-1-3-1
21
Саро
17
Серникола
13
Раванелли
15
Бьянкетти
60
Антов
4
Кастаньетти
18
Коллоколо
92
Буонаюто
20
Васкес
98
Дзанимачча
9
Кода
3-4-2-1
66
Йоронен
27
Кандела
33
Шверко
20
Свобода
21
Идзес
6
Тессманн
6
Бусио
23
77
Пьерини
20
Бьяркасон
20
Похьянпало
98
Дзанимачча
12
Куальята
12
Куальята
98
Дзанимачча
60
Антов
24
Лочошвили
24
Лочошвили
60
Антов
92
Буонаюто
18
Пикель
18
Пикель
92
Буонаюто
20
Васкес
74
Тсаджут
74
Тсаджут
20
Васкес
9
Кода
9
Чиофани
9
Чиофани
9
Кода
21
Идзес
15
Альтаре
15
Альтаре
21
Идзес
23
77
Эллертссон
77
Эллертссон
23
6
Бусио
8
Андерсен
8
Андерсен
6
Бусио
20
Похьянпало
9
Гюткьяер
9
Гюткьяер
20
Похьянпало
77
Пьерини
99
Оливьери
99
Оливьери
77
Пьерини
Остались в запасе
Кремонезе
Венеция
99
Андреас Юнгдаль
ВР
4
Лука Марроне
ЦЗ
13
Алессандро Туйя
ЦЗ
18
Паоло Гильоне
ПЗ
26
Gonzalo Abrego
ЦП
37
Жан Маер
ЦП
18
Сесар Фаллетти
АП
23
Маттео Гранди
ВР
13
Марко Модоло
ЦЗ
7
Франческо Дзампано
ПЗ
2
Али Дембеле
ПЗ
18
Мато Яяло
ЦП
90
Денис Черышев
ЛВ
Главный тренер
Паоло Ваноли
Остались в запасе
99
Андреас Юнгдаль
ВР
4
Лука Марроне
ЦЗ
13
Алессандро Туйя
ЦЗ
18
Паоло Гильоне
ПЗ
26
Gonzalo Abrego
ЦП
37
Жан Маер
ЦП
18
Сесар Фаллетти
АП
Остались в запасе
23
Маттео Гранди
ВР
13
Марко Модоло
ЦЗ
7
Франческо Дзампано
ПЗ
2
Али Дембеле
ПЗ
18
Мато Яяло
ЦП
90
Денис Черышев
ЛВ
Главный тренер
Паоло Ваноли
Статистика матча Кремонезе - Венеция
2
Всего ударов по воротам
18
12
Удары в створ
11
3
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
8
6
Нарушения
18
8
Офсайды
3
2
Количество передач
470
313
Сейвы
4
11
Точность передач %
85
77
Удары мимо ворот
5
7
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
11
4
Удары из-за пределов штрафной
7
8
Матчи команд
Кремонезе
Италия. Серия В, 14 тур
Сампдория
- : -
29.11.2026
Кремонезе
Италия. Серия В, 13 тур
Кремонезе
0 : 1
25.11.2026
Авеллино
Италия. Серия В, 12 тур
Зюйдтироль
1 : 0
21.11.2026
Кремонезе
Италия. Серия В, 11 тур
Виченца
1 : 4
08.11.2026
Кремонезе
Италия. Серия В, 10 тур
Кремонезе
2 : 0
31.10.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 9 тур
Мантова
0 : 2
27.10.2026
Кремонезе
Венеция
Италия. Серия А, 14 тур
Венеция
- : -
07.12.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 13 тур
Венеция
0 : 0
27.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
4 : 0
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Комо
1 : 0
01.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Информация о матче
Главный судья:
Giuseppe Perrotti, Italy
Стадион:
Джованни Зини
Новости команд
Все
Кремонезе
Венеция
«Венеция» – «Болонья»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 27 ноября 2026
27 ноября
Серия А: шансы «Венеции» и «Болоньи» на победу в матче 13-го тура
26 ноября
«Ювентус» – «Венеция»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Серия А: шансы «Ювентуса» и «Венеции» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
«Венеция» – «Удинезе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
39-летний Варди может вернуться в АПЛ
4 сентября
1
Бензема, Погба и еще 20 игроков попали в список самых звездных свободных агентов от BBC
3 сентября
4
Аморим не рассчитывает на четырех футболистов «Милана»
13 августа
3
Определился 3-й клуб, вылетевший из Серии A
25 мая
Серия А. «Милан» вылетел из топ-4, «Комо» заскочил в зону ЛЧ и другие результаты заключительного тура
24 мая
2
«Венеция» – «Болонья»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 27 ноября 2026
27 ноября
Серия А: шансы «Венеции» и «Болоньи» на победу в матче 13-го тура
26 ноября
«Ювентус» – «Венеция»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Серия А: шансы «Ювентуса» и «Венеции» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
«Венеция» – «Удинезе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+