Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Италия. Серия B
Специя - Венеция
Специя - Венеция: обзор матча 10 мая 2024
Специя
10.05.2024, пятница, 21:30
Италия. Серия В, 38 тур
2 : 1
Завершен
Венеция
56'
Ф. Пио Эспозито
61'
А. Реца
17'
Д. Идзес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Специя - Венеция
Желтая карточка
Л. Виньяли
90'
+2
90'
+1
Красная карточка
Д. Альтаре
86'
Желтая карточка
М. Эгилл Эллертссон
84'
Замена
М. Эгилл Эллертссон
️️️️
Д. Идзес
Замена
П. Вишневски
️️️️
Н. Бертола
79'
76'
Замена
Д. Альтаре
️️️️
М. Свобода
76'
Замена
М. Оливьери
️️️️
А. Кандела
Замена
Л. Виньяли
️️️️
А. Реца
76'
Замена
Ф. Кассата
️️️️
Ф. Бандинелли
75'
Желтая карточка
Д. Фальчинелли
66'
Замена
Д. Фальчинелли
️️️️
Ф. Пио Эспозито
66'
62'
Замена
Н. Пьерини
️️️️
Ф. Дзампано
ГОЛ! 2:1!
А. Реца
Пас отдал
С. Элиа
61'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Пио Эспозито
Пас отдал
Д. Ди Серио
56'
Желтая карточка
Ф. Бандинелли
49'
Желтая карточка
Д. Ди Серио
49'
46'
Замена
Б. Стейнн Бьяркасон
️️️️
М. Андерсен
17'
ГОЛ! 0:1!
Д. Идзес
Пас отдал
М. Андерсен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Специя
41
Йерун Зут
ВР
13
Аркадиуш Реца
ЛЗ
37
Алеш Матею
ЦЗ
55
Петко Христов
(К)
ЦЗ
13
Николо Бертола
ЦЗ
94
Сальваторе Эспозито
ОП
6
Адам Надь
ЦП
23
Филиппо Бандинелли
ЦП
71
Сальваторе Элиа
ПВ
94
Франческо Пио Эспозито
ЦФ
20
Джузеппе Ди Серио
ЦФ
Главный тренер
Лука Д'Анджело
Венеция
66
Йессе Йоронен
ВР
20
Михаэль Свобода
ЦЗ
33
Марин Шверко
ЦЗ
27
Антонио Кандела
ПЗ
7
Франческо Дзампано
ПЗ
21
Джей Идзес
ЦП
8
Магнус Андерсен
ЦП
6
Таннер Тессманн
ЦП
6
Джанлука Бусио
ЦП
20
Йоэль Похьянпало
(К)
ЦФ
9
Кристиан Гюткьяер
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ваноли
Специя
40
Петар Зовко
ВР
25
Пшемыслав Вишневски
ЦЗ
34
Gregorio Tanco
ЦЗ
8
Лука Виньяли
ПЗ
29
Франческо Кассата
ЦП
80
Рашид Куда
ЦП
36
Pietro Candelari
ЦП
24
Филип Ягелло
ЦП
11
Тио Ципот
ПП
10
Даниэле Верде
ЦФ
9
Лука Моро
ЦФ
11
Диего Фальчинелли
ЦФ
Венеция
23
Маттео Гранди
ВР
21
Бруно Бертинато
ВР
13
Марко Модоло
ЦЗ
15
Джорджио Альтаре
ЦЗ
2
Али Дембеле
ПЗ
90
Денис Черышев
ЛВ
20
Бьярки Стейнн Бьяркасон
ЛВ
77
Николас Пьерини
ЛВ
23
N. Lella
ЦП
77
Микаэль Эгилл Эллертссон
ЦП
18
Мато Яяло
ЦП
99
Марко Оливьери
ЦФ
4-1-2-1-2
41
Зут
13
Реца
55
Христов
13
Бертола
37
Матею
94
Эспозито
6
Надь
23
Бандинелли
71
Элиа
20
Ди Серио
94
Пио Эспозито
4-4-2
66
Йоронен
7
Дзампано
20
Свобода
33
Шверко
27
Кандела
8
Андерсен
6
Тессманн
6
Бусио
21
Идзес
9
Гюткьяер
20
Похьянпало
13
Бертола
25
Вишневски
25
Вишневски
13
Бертола
13
Реца
8
Виньяли
8
Виньяли
13
Реца
23
Бандинелли
29
Кассата
29
Кассата
23
Бандинелли
94
Пио Эспозито
11
Фальчинелли
11
Фальчинелли
94
Пио Эспозито
20
Свобода
15
Альтаре
15
Альтаре
20
Свобода
21
Идзес
77
Эллертссон
77
Эллертссон
21
Идзес
8
Андерсен
20
Бьяркасон
20
Бьяркасон
8
Андерсен
7
Дзампано
77
Пьерини
77
Пьерини
7
Дзампано
27
Кандела
99
Оливьери
99
Оливьери
27
Кандела
Остались в запасе
Специя
Венеция
40
Петар Зовко
ВР
34
Gregorio Tanco
ЦЗ
80
Рашид Куда
ЦП
36
Pietro Candelari
ЦП
24
Филип Ягелло
ЦП
11
Тио Ципот
ПП
10
Даниэле Верде
ЦФ
9
Лука Моро
ЦФ
Главный тренер
Лука Д'Анджело
23
N. Lella
ЦП
23
Маттео Гранди
ВР
21
Бруно Бертинато
ВР
13
Марко Модоло
ЦЗ
2
Али Дембеле
ПЗ
18
Мато Яяло
ЦП
90
Денис Черышев
ЛВ
Главный тренер
Паоло Ваноли
Остались в запасе
40
Петар Зовко
ВР
34
Gregorio Tanco
ЦЗ
80
Рашид Куда
ЦП
36
Pietro Candelari
ЦП
24
Филип Ягелло
ЦП
11
Тио Ципот
ПП
10
Даниэле Верде
ЦФ
9
Лука Моро
ЦФ
Остались в запасе
23
N. Lella
ЦП
23
Маттео Гранди
ВР
21
Бруно Бертинато
ВР
13
Марко Модоло
ЦЗ
2
Али Дембеле
ПЗ
18
Мато Яяло
ЦП
90
Денис Черышев
ЛВ
Главный тренер
Лука Д'Анджело
Главный тренер
Паоло Ваноли
Статистика матча Специя - Венеция
4
1
1
Всего ударов по воротам
27
10
Удары в створ
11
3
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
1
Угловые удары
11
2
Нарушения
14
13
Офсайды
1
1
Количество передач
321
393
Сейвы
2
11
Точность передач %
80
81
Удары мимо ворот
5
6
Блокированные удары
11
1
Удары из пределов штрафной
16
7
Удары из-за пределов штрафной
11
3
Матчи команд
Специя
Италия. Серия В, 38 тур
Пескара
1 : 1
08.05.2026
Специя
Италия. Серия В, 37 тур
Специя
2 : 2
01.05.2026
Венеция
Италия. Серия В, 36 тур
Катанцаро
4 : 2
25.04.2026
Специя
Италия. Серия В, 35 тур
Специя
6 : 1
18.04.2026
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 34 тур
Специя
0 : 2
12.04.2026
Мантова
Венеция
Италия. Серия А, 14 тур
Венеция
- : -
07.12.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 13 тур
Венеция
0 : 0
27.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
4 : 0
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Комо
1 : 0
01.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Информация о матче
Главный судья:
Федерико Ла Пенна
(Рим)
Стадион:
Stadio Alberto Picco, La Spezia
Новости команд
Все
Специя
Венеция
«Венеция» – «Болонья»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 27 ноября 2026
Вчера, 21:35
Серия А: шансы «Венеции» и «Болоньи» на победу в матче 13-го тура
26 ноября
«Ювентус» – «Венеция»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Серия А: шансы «Ювентуса» и «Венеции» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
«Венеция» – «Удинезе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Определился последний участник Серии A в новом сезоне
2025.06.03 08:12
Определились клубы, которые разыграют последнюю путевку в Серию A, и вылетевшие команды
2025.05.26 13:29
Определились все участники плей-офф за выход в Серию A
2025.05.15 09:20
«Милан» отдал нападающего в аренду «Эмполи»
2024.08.01 11:25
Игрок «Челси» вылетел из высшего дивизиона в третьем сезоне подряд
2023.06.17 18:13
«Венеция» – «Болонья»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 27 ноября 2026
Вчера, 21:35
Серия А: шансы «Венеции» и «Болоньи» на победу в матче 13-го тура
26 ноября
«Ювентус» – «Венеция»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Серия А: шансы «Ювентуса» и «Венеции» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
«Венеция» – «Удинезе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+