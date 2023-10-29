Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Италия. Серия B
Венеция - Пиза
Венеция - Пиза: обзор матча 29 октября 2023
Венеция
29.10.2023, воскресенье, 18:15
Италия. Серия В, 11 тур
2 : 1
Завершен
Пиза
31'
Н. Пьерини
74'
Д. Йонсен
6'
М. Валоти (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Венеция - Пиза
90'
+3
Желтая карточка
С. Морео
84'
Замена
E. Gliozzi
️️️️
М. Валоти
Замена
К. Гюткьяер
️️️️
Й. Похьянпало
84'
75'
Замена
Л. Трамони
️️️️
М. Велозу
ГОЛ! 2:1!
Д. Йонсен
Пас отдал
Т. Тессманн
74'
Замена
М. Андерсен
️️️️
Д. Бусио
72'
62'
Замена
G. Piccinini
️️️️
Э. Вигнато
62'
Замена
С. Морео
️️️️
Я. Млакар
Замена
N. Lella
️️️️
Б. Стейнн Бьяркасон
62'
Замена
Д. Йонсен
️️️️
Н. Пьерини
62'
50'
Желтая карточка
Х. Херманнссон
46'
Замена
Х. Херманнссон
️️️️
М. Леверб
ГОЛ! 1:1!
Н. Пьерини
31'
17'
Желтая карточка
Т. Барбиери
8'
Желтая карточка
М. Леверб
6'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
М. Валоти
Желтая карточка
Б. Бертинато
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Венеция
21
Бруно Бертинато
ВР
27
Антонио Кандела
ЦЗ
15
Джорджио Альтаре
ЦЗ
13
Марко Модоло
(К)
ЦЗ
33
Марин Шверко
ЦЗ
20
Бьярки Стейнн Бьяркасон
ЛВ
6
Джанлука Бусио
ЦП
6
Таннер Тессманн
ЦП
77
Микаэль Эгилл Эллертссон
ЦП
77
Николас Пьерини
ЦП
20
Йоэль Похьянпало
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ваноли
Пиза
12
Николас
ВР
5
Симоне Канестрелли
ЦЗ
6
Максим Леверб
ЦЗ
4
Томмазо Барбиери
ПЗ
44
Мигель Велозу
ЦП
8
Мариуш Марин
(К)
ЦП
19
Tomás Esteves
ЦП
10
Маттиа Валоти
ЦП
25
Эмануэл Вигнато
ПВ
20
P. Beruatto
ЦФ
9
Ян Млакар
ЦФ
Главный тренер
Оскар Хильемарк
Венеция
85
Gregor Pürg
ВР
23
Маттео Гранди
ВР
60
Lorenzo Busato
ЦЗ
31
Максимилиан Ульманн
ЦЗ
2
Али Дембеле
ПЗ
17
Деннис Йонсен
ЛВ
90
Денис Черышев
ЛВ
23
N. Lella
ЦП
8
Магнус Андерсен
ЦП
18
Мато Яяло
ЦП
99
Марко Оливьери
ЦФ
9
Кристиан Гюткьяер
ЦФ
Пиза
22
Leonardo Loria
ВР
34
Matteo Campani
ВР
33
Артуро Калабрези
ЦЗ
6
Хьортур Херманнссон
ЦЗ
21
Лисандру Трамони
ЦП
51
Андреа Барберис
ЦП
6
Адам Надь
ЦП
30
Alessandro Arena
ЦП
26
Gaetano Masucci
ЦФ
36
Gabriele Piccinini
ЦФ
32
Стефано Морео
ЦФ
9
Ettore Gliozzi
ЦФ
4-4-1-1
21
Бертинато
27
Кандела
13
Модоло
33
Шверко
15
Альтаре
6
Бусио
77
Эллертссон
77
Пьерини
6
Тессманн
20
Бьяркасон
20
Похьянпало
3-4-1-2
12
Николас
4
Барбиери
6
Леверб
5
Канестрелли
8
Марин
19
10
Валоти
44
Велозу
25
Вигнато
9
Млакар
20
20
Бьяркасон
23
23
20
Бьяркасон
6
Бусио
8
Андерсен
8
Андерсен
6
Бусио
77
Пьерини
17
Йонсен
17
Йонсен
77
Пьерини
20
Похьянпало
9
Гюткьяер
9
Гюткьяер
20
Похьянпало
6
Леверб
6
Херманнссон
6
Херманнссон
6
Леверб
44
Велозу
21
Трамони
21
Трамони
44
Велозу
25
Вигнато
36
36
25
Вигнато
9
Млакар
32
Морео
32
Морео
9
Млакар
10
Валоти
9
9
10
Валоти
Остались в запасе
Венеция
Пиза
85
Gregor Pürg
ВР
23
Маттео Гранди
ВР
60
Lorenzo Busato
ЦЗ
31
Максимилиан Ульманн
ЦЗ
2
Али Дембеле
ПЗ
18
Мато Яяло
ЦП
90
Денис Черышев
ЛВ
99
Марко Оливьери
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ваноли
22
Leonardo Loria
ВР
34
Matteo Campani
ВР
33
Артуро Калабрези
ЦЗ
51
Андреа Барберис
ЦП
6
Адам Надь
ЦП
30
Alessandro Arena
ЦП
26
Gaetano Masucci
ЦФ
Главный тренер
Оскар Хильемарк
Остались в запасе
85
Gregor Pürg
ВР
23
Маттео Гранди
ВР
60
Lorenzo Busato
ЦЗ
31
Максимилиан Ульманн
ЦЗ
2
Али Дембеле
ПЗ
18
Мато Яяло
ЦП
90
Денис Черышев
ЛВ
99
Марко Оливьери
ЦФ
Остались в запасе
22
Leonardo Loria
ВР
34
Matteo Campani
ВР
33
Артуро Калабрези
ЦЗ
51
Андреа Барберис
ЦП
6
Адам Надь
ЦП
30
Alessandro Arena
ЦП
26
Gaetano Masucci
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ваноли
Главный тренер
Оскар Хильемарк
Статистика матча Венеция - Пиза
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Венеция
Италия. Серия А, 14 тур
Венеция
- : -
07.12.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 13 тур
Венеция
0 : 0
27.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
4 : 0
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Комо
1 : 0
01.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Пиза
Италия. Серия В, 14 тур
Ареццо
- : -
29.11.2026
Пиза
Италия. Серия В, 13 тур
Пиза
1 : 1
25.11.2026
Модена
Италия. Серия В, 12 тур
Эмполи
0 : 1
21.11.2026
Пиза
Италия. Серия В, 11 тур
Пиза
2 : 2
07.11.2026
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 10 тур
Авеллино
2 : 0
01.11.2026
Пиза
Италия. Серия В, 9 тур
Пиза
3 : 3
28.10.2026
Палермо
Информация о матче
Главный судья:
Davide Ghersini, Italy
Стадион:
Пьерлуиджи Пенцо
Новости команд
Все
Венеция
Пиза
«Венеция» – «Болонья»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 27 ноября 2026
Вчера, 21:35
Серия А: шансы «Венеции» и «Болоньи» на победу в матче 13-го тура
26 ноября
«Ювентус» – «Венеция»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Серия А: шансы «Ювентуса» и «Венеции» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
«Венеция» – «Удинезе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
«Венеция» – «Болонья»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 27 ноября 2026
Вчера, 21:35
Серия А: шансы «Венеции» и «Болоньи» на победу в матче 13-го тура
26 ноября
«Ювентус» – «Венеция»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Серия А: шансы «Ювентуса» и «Венеции» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
«Венеция» – «Удинезе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
«Лацио» – «Пиза»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 мая 2026
23 мая
«Лацио» – «Пиза»: прогноз и ставки на матч 23 мая 2026 с коэффициентом 1.7
23 мая
«Пиза» – «Наполи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 мая 2026
17 мая
«Пиза» – «Наполи»: прогноз и ставки на матч 17 мая 2026 с коэффициентом 1.66
16 мая
«Кремонезе» – «Пиза»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 мая 2026
10 мая
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+